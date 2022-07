Co provede cukr v palivové nádrži auta? Je to opravdu taková spoušť?

Neznámo kde vznikla fáma o cukru zastavujícím benzínové motory po nasypání do nádrže. Desítky let se traduje snadné vyřazení zážehového systému z provozu pomocí bílého prášku nebo pár kostek odepřených z ranní kávy. Sladidlo by mělo v nádrži reagovat s benzinem a z natankovaného benzinu prý vznikne polotuhá mazlavá hmota ucpávající nádrž i čerpadlo včetně potrubí.

Mýtus zní skvěle pro pomstychtivé jedince disponující maximálně cukřenkou, jejich snažení hatí logické uvažování a několik pokusů. Z hlediska rozumu je potřeba brát v úvahu osazení palivového filtru, který filtruje všechny drobné částice mířící do motoru. Speciální papír nebo netkaná textilie včas měněné filtrační vložky spolehlivě zastaví nečistoty podobné cukrovým krystalkům.

Pak je tu fakt, že obyčejný cukr se v benzínu nerozpustí. Nasypaná látka klesne na dno nádrže, jak experimentálně ověřil výzkumník z Kalifornské univerzity v Berkeley. Stačilo ocukrovat benzín v nádobě, odstředit mix v odstředivce a začít měřit. Do necelých 57 litrů benzínu se vstřebala sotva jedna čajová lžička cukru. Koktejl připomínající kal není autu škodlivý.

Během demonstrativního vyvrácení mýtu opět vznikla táhlá hmota, která by mohla teoreticky ucpávat stará mechanická palivová čerpadla. Fáma o vyřazení z provozu možná zakořenila u těchto aut z období kolem 50. let, protože mazlavý materiál snadno zašpuntoval čerpání paliva dále do potrubí pohonu. Cukr by se do motoru nedostal ani v tomto případě, ovšem zavalení čerpadla sladce-benzínovou látkou není vyloučeno.

Univerzitní měření doprovodil méně odborný pokus filmařů z redakce Donut Media. Pánové se smyslem pro humor nasypali 1,8 kg cukru do nádrže ojetého pick-upu, nastartovali a zasekli pedál na úrovni 3.000 ot./min. Postupem času opadával stres z očekávaného poškození agregátu, jediný výsledek byl cítit nosem. Do spalovacího procesu pronikly jen miniatury cukru, který se pod žárem ve válcích změnil na karamel, jehož vůně byla vypouštěna výfukem.

Mimo sladkého závanu se nic nestalo, což odpovídá kalifornskému vysvětlení i teoretickému rámci od Donut Media. Samozvaný chemik Bart před trápením pick-upu přednesl lekci chemie, kdy pomocí vlastností molekul a vtipných ukázek předpovídal nulový dopad na strojovnu vozidla. "Cukr je polární a benzín nepolární, látky se tím pádem nikdy nesmíchají do jednolitého roztoku."

Bart s kolegy vydrželi poslouchat vytočený motor přes hodinu, poté otáčky zmírnili na volnoběh a suše konstatovali, že auto funguje bez známek pokusu o sabotáž cukrem. Sladká pomsta auto nezastaví, bude jen třeba vyčistit zanesenou nádrž.