Příběh génia Colina Chapmana: Jeho technická řešení fascinují dodnes

Pokud začnete pátrat po čemkoliv technickém, co se dnes v monopostech F1 používá, historicky byste se dopracovali ke jménu Colina Chapmana. Člověka, který výrazně ovlivnil dějiny tohoto sportu.

Vznikl lotosový květ

Na svět přišel Anthony Colin Bruce Chapman v sobotu 19. května 1928. Jeho rodiče neměli žádné technické vzdělání a měli se co ohánět ve vlastním hotelu Railway v městečku Richmond, ležícím jen patnáct kilometrů jihozápadně od Londýna. V roce 1948 dokončil Chapman studium stavebního inženýrství, následně vstoupil do Britského královského letectva, ale záhy jeho řady opustil. Začal se věnovat automobilům. Přestavěl Austin Seven a přejmenoval ho na Lotus Mk I. S vylepšenou verzí Mk II dokonce vyhrál v roce 1950 v Silverstonu svůj jediný závod v životě jako jezdec.

V sezoně 1952 založil firmu Lotus Engineering. Z teorií, proč zvolil takové jméno, se nejvíce ujala přezdívka jeho tehdejší přítelkyně a později manželky Hazel, které říkal Lotosový květ. Významným momentem jeho konstruktérské činnosti byl Lotus Mk VI, o který byl mezi závodníky velký zájem. Chapman ho začal nabízet jako kit a na požádání si mohli zájemci říci o specifikaci a vybavení. Celkem vyrobil takových vozů osmdesát.

Počátkem července 1956 přišla jeho první a současně poslední jezdecká zkušenost s monopostem formule 1. Ve francouzské Remeši sice dosáhl pátého nejlepšího času, ale poškodil vůz týmového kolegy a na start se nakonec nepostavil. Soustředil se proto na stavbu vozů a v sedmapadesátém poprvé zažil smrt jezdce, jenž odstartoval s jeho vozem.