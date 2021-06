Připlatili byste si za autonomní jízdu? Volkswagen ji zvažuje zpoplatnit hodinovým tarifem

Příplatková výbava automobilů měla desítky let stejnou formu, léta se dalo připlatit za určitý prvek, který už jste měli v autě nastálo. Jenže s rozmachem digitalizace automobilů se rozmáhají i prvky, které si můžete dokoupit až v průběhu životního cyklu vozidla. A tento trend bude pokračovat. Možnost dalších příplatků dává totiž třeba autonomní jízda, která se i přes různé překážky stále rýsuje.

Potvrzují to i nedávná slova Thomase Ulbricha, nového člena představenstva značky Volkswagen, zodpovědného za vývoj. „Při autonomním řízení si dokážeme představit, že jej zapneme podle hodiny. Předpokládáme cenu kolem sedmi eur za hodinu,“ uvedl Ulbrich v nedávném rozhovoru pro německý Die Welt.

Konkrétně by to tedy mělo znamenat, že funkce autonomní jízdy by v autě nebyla dostupná vždy, ale pouze při zaplacení hodinového tarifu. Řidič by si tedy na dlouhých jízdách mohl třeba zaplatit za tři hodiny automatizované jízdy, které by jej vyšly na 21 eur (cca 530 korun). Pro mnohé zákazníky by to přitom mohla být lákavá nabídka - během jízdy by mohli třeba pracovat, čímž by ušetřili svůj čas.

Automobilka by takovým způsobem našla nové možnosti jak vydělat. To bude v nadcházející éře podstatné, protože s nástupem elektromobility se očekává snížení příjmů ze servisních center - u elektromobilů jsou totiž podstatně levnější pravidelná servisní údržba. Nemusí se u nich měnit olej nebo palivový filtr.

Navíc právě podobné příplatky se stávají dnes stále obvyklejší, spolu s tím, jak se z auta stává prostředek služby, a tak proč je nevyužít třeba pro zpoplatnění autonomní jízdy? Ulbrich přiznává, že Volkswagen takových příplatků chystá vícero, ostatně mluvilo se o nich už s příchodem ID.3. na trh. První takové služby mají být dostupné od druhého čtvrtletí roku 2022.

Pro Volkswagen je to další inspirace automobilkou Tesla. Ta už v minulosti prodávala vozy se 75kWh baterií, které však ve výchozím nastavení byly softwarově omezeny na využití 60 nebo 70 kWh kapacity akumulátoru. Plně využitelnou kapacitu si musel zákazník „odemknout“, za patřičný příplatek. Fungovat to ale může i naopak, když Tesla nedávno naopak na čas odemkla zákazníkům vyšší kapacitu, aby mohli odjet z míst zasažených hurikány nebo požáry.

Volkswagen se navíc chce Teslou inspirovat také dalším způsobem, umožní ve svých autech hrát na jejich obrazovkách videohry, aby se řidiči mohli zabavit při čekání na dobití na nabíjecí stanici. „V přestávkách během nabíjení, i když trvají jen 15 minut, chceme zákazníkům něco nabídnout,“ říká Ulbrich. Volkswagen si však podle jeho slov nechce tyto videohry vyvíjet sám, a tak zatím není jasné, jestli budou předinstalované od dodavatelů, nebo zda budou dostupné právě prostřednictvím příplatku, v podobě „obchodu aplikací“.