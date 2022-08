Bugatti vyvíjí nový spalovací motor. Nástupce Chironu bude plug-in hybridem

Příští modely, které už nebudou odvozené od Chironu, tak budou využívat jiný motor. Šéf Bugatti Mate Rimac v podcastu magazínu Top Gear naznačil, co čekat.

Podle něj francouzská značka aktuálně pracuje na kompletně nové spalovací jednotce. Vzniká prý skutečně doslova od nuly a bude součástí plug-in hybridního ústrojí.

„Když jsme se začali bavit o převzetí Bugatti, lidé z Volkswagenu a Porsche mi říkali, že budoucnost Bugatti musí být elektrická. A vlastně by to bylo velice jednoduché, stačilo by vzít Rimac Nevera, který jsme vyvíjeli pět let a je nejvýkonnějším současným elektromobilem, a přeznačkovat ho na Bugatti,“ prohlásil Mate Rimac.

Současný CEO Bugatti podle svých slov bojoval s vedením Porsche a Volkswagenu o to, aby nový model nemusel být čistě elektrický. „Nakonec jsme se rozhodli, že elektrický zůstane Rimac a Bugatti v dohledné budoucnosti nabídne spalovací motory - ovšem jako součást hybridního pohonu,“ dodal Rimac. Novinky Bugatti tak budou využívat kombinaci dvou pohonů - spalovacího a elektrického.

O přesné podobě nové spalovací jednotky však Rimac bohužel nic neprozradil, netušíme tedy nic o počtu válců či objemu. „Budete ale překvapeni,“ láká šéf Bugatti.

V nejbližších letech přesto automobilka bude stále pracovat s šestnáctiválcem. Zákazníci totiž čekají na zmíněný Mistral, v plánu je také produkce modelu Bolide.