Příští Corvette si zachová spalovací motor! Stávající chystá dvě bestiální verze

Současná osmá generace Chevroletu Corvette do modelu přinesla mnoho nového, především motor přesunutý zepředu za sedadla a čerstvě odhalené hybridní provedení E-Ray s pohonem všech kol. Kdo by u chystaného nástupce C8 Corvette očekával rozsáhlejší míru elektrifikace, toho čeká překvapení. Devátá generace sice dostane elektrické sourozence, ale sama zůstane u spalovacího motoru.

Již dříve jsme informovali, že General Motors má v plánu udělat z Corvette rodinu modelů, kde by stávající sportovní vůz byl pouze jedním z několika členů. Prvním zástupcem nad rámec současné C8 Corvette bude sportovní sedan s elektrickým pohonem, který se postaví vozům jako je Porsche Taycan nebo Tesla Model S Plaid. Na rozdíl od dříve dostupných informací však jeho základem nebude dosavadní elektrická platforma koncernu GM nazvaná Ultium, nýbrž nová platforma Prime.

K nové platformě, jejíž název nemusí být finální, zatím není k dispozici mnoho informací. Víme jen to, že by měla být schopná pojmout větší akumulátory a nabídnou delší dojezd než platforma Ultium. Zároveň se stane základem budoucích elektromobilů značek Cadillac a Buick. Ať bude sedan stát na platformě Ultium nebo Prime, stále se počítá s příchodem v roce 2025. Později by údajně měl následovat rovněž crossover Corvette na téže platformě.

Podle zdrojů webu GM Authority se má devátá generace Chevroletu Corvette představit v roce 2028 jako modelový rok 2029. Jejím základem ale nebude elektrická platforma jako u výše zmíněných sourozenců, nýbrž modernizovaná verze platformy Y2, na níž stojí C8 Corvette. To znamená, že si model zachová spalovací motor, byť zřejmě alespoň v některých verzích doplněný elektrickou asistencí.

Než se ale C9 Corvette dočkáme, ta stávající má ještě pár es v rukávu. Podle webu GM Authority by ještě letos mělo přijít provedení ZR1, které k 5,5litrovému osmiválci s plochou klikovou hřídelí z Corvette Z06 přidá dvojici turbodmychadel. Jednotka má produkovat kolem 630 kW a 1.100 Nm, čemuž bude odpovídat agresivnější vzhled modelu. O něco později se počítá s příchodem verze Zora, která k tomu všemu přihodí elektrickou asistenci a pohon všech kol. Půjde tak o absolutní vrchol stávající generace modelu Corvette.