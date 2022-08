Corvette dostane další karosářská provedení. Cadillac rychle obměňuje portfolio

Automobilový koncern General Motors šlape do elektromobility ve velkém. Z Corvette se má stát rodina elektrifikovaných modelů a Cadillac rychle obměňuje modelové portfolio.

Lidé zpravidla nemají rádi změny a těch velkých se bojí. To je jedním z důvodů, proč výrobci automobilů při přechodu k elektromobilitě tak často používají jména či design známých vozů – aby v zákazníkovi vzbudili pocit nostalgie, nebo jej prostě jen uklidnili, že to nové auto není až tak nové… Zřejmě to pak stojí za rozhodnutím Chevroletu udělat z Corvetty celou rodinu modelů.

V minulosti se už několikrát mluvilo o elektrické verzi sportovního modelu Corvette. V současné generaci to autu nehrozí, pro ni se připravuje hybridní provedení, jehož jízdní zkoušky se neobešly bez určitých dramat. Chevrolet už v minulosti potvrdil, že hybridní Corvette se představí v roce 2023 a o něco později bude následovat plně elektrické provedení.

Podle informací z GM Authority a Muscle Cars and Trucks však nepůjde o elektrické provedení stávajícího sporťáku, nýbrž o zcela nový sedan. Konkurovat by měl takovým vozům jako je Porsche Taycan nebo Tesla Model S Plaid. Čtyřdveřový elektromobil Corvette by mohl přijít kolem roku 2025, přičemž za základ údajně použije platformu koncernu GM nazvanou Ultium. Ta se už používá například pro GMC Hummer nebo Cadillac Lyriq.

Plně elektrické klasické Corvettě se zřejmě nevyhneme, jen pravděpodobně přijde později. Dle předpokladů nejdříve v příští generaci modelu. Do té doby se však z Corvetty stane celá rodina modelů – krátce po sedanu má totiž přijít ještě sportovní crossover.

Elektrický sedan Corvette by se podle dostupných informací měl vyrábět v michiganské továrně General Motors, kde aktuálně vzniká Chevrolet Camaro a Cadillacy CT4 a CT5. Produkce Camara totiž údajně skončí již v roce 2024, a to bez přímé náhrady, zatímco oba sedany Cadillacu by měly být v roce 2026 nahrazeny elektrickými nástupci.

Oba elektrické Cadillacy si mají zachovat nižší stavbu, ale zadní část karoserie bude tvarovaná do podoby fastbacku, jak už jsme mohli vidět například na konceptu luxusního Cadillacu Celestiq. Teď je těžké soudit, zda oba sedany nabídnou podobné jízdní výkony jako spřízněná Corvette sedan, ale pokud ano, staly by se nástupci současných modelů CT4-V Blackwing a CT5-V Blackwing.

To samozřejmě nejsou první ani poslední elektrické modely Cadillacu, který se do roku 2030 chystá přejít na čistě elektrickou paletu modelů. Nový crossover Lyriq nahradí dosavadní XT5, zatímco modely XT4 a XT6 mají v druhé polovině desetiletí rovněž dostat elektrické nástupce. Na základě odhadů se kolem roku 2025 očekává také příchod elektrické verze vrcholného SUV Escalade, která bude prodávána po boku verze se spalovacími motory.

General Motors tedy po stránce elektrifikace, modelové obměny a rozšiřování portfolia chystá v nejbližších letech hned několik velkých novinek. Od rozšíření rodiny Corvette o elektrický sedan a crossover až po elektrické nástupce Cadillaců se spalovacími motory.