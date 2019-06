Přístrojový štít odhalil, jak bude vypadat nový Defender

Nová fotka, která byla pořízena z digitálního přístrojového štítu samotného Defenderu, poprvé ukazuje boční pohled na vůz bez jakéhokoliv maskování. Zdroj fotky je neznámý, podle všeho se ale začala šířit po fanouškovských stránkách Land Roveru, diskusních fórech a nakonec se dostala i na Twitter, kde ji sdílel profil jménem landroverphotoalbum.

A co tedy nová fotografie odkrývá? Hned na začátek si můžeme říct, že celkové tvary vozu nejsou žádný velkým překvapením. Defender i nadále zůstává krabicí, což ale vůbec není na škodu, jak nedávno prokázal nový Mercedes třídy G nebo Suzuki Jimny. Řada jeho hran však byla zaoblena, což mu propůjčuje svěží a moderní vzhled.

Lehce zaoblenou příď budou zdobit kulaté LED světlomety, která už jsme si mohli prohlédnout na některých maskovaných fotkách. A-sloupek je lakován v barvě střechy, zatímco B a D sloupky jsou lakovány černě, takže splývají s okny. Naopak C sloupek je poměrně masivní a zdobí ho lakování v barvě karoserie.

Na první fotce také potěší poměrně slušná světlá výška, stylová litá kola a rezerva umístěná na pátých dveřích. Zajímavou připomínku první generace najdeme na střeše, která je v oblasti C-sloupku vybavena menšími podlouhlými okny. Podobná nabízel i klasický Defender v provedení Hardtop.

The All-New Defender! Someone managed to sneakily photograph the display cluster of the New Defender.#AllNewDefender #landroverdefender #landroverphotoalbum #landroverevolved #Defender2020 pic.twitter.com/H2TOTCr7u3