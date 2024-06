Proč Fisker znovu bankrotuje? Bývalí zaměstnanci odhalují pozadí

Nejvyšší vedení automobilky, tvořené zakladatelem Henrikem Fiskerem a jeho ženou Geetou, sice mělo k ruce poradní tým schopných lidí, ale neposlouchalo je. Dnes je Fisker Inc. v podstatě mrtvý, nepřijde-li zázrak.

Automobilový designér Henrik Fisker, který se proslavil mimo jiné Astonem Martin DB9, se se společností Fisker Inc. pokusil už podruhé splnit si sen vyrábět vlastní auto. Už podruhé, stejně jako Fisker Automotive, se mu však firma rozpadá pod rukama. V nastupující elektromobilní době byl nový startup, nabízející relativně levný crossover Ocean, přitom docela slibný.

Dnes je krach téměř nevyhnutelný, nepřijde-li na poslední chvíli nějaká zázračná finanční injekce či partnerství s jinou automobilkou. Co za tím stojí, se web Carbuzz zeptal bývalých zaměstnanců. Ve zkratce by se to dalo shrnout rčením „ryba smrdí od hlavy“.

Zakladatel a generální ředitel Henrik Fisker spolu se svou ženou Geetou Guptovou-Fiskerovou, která působila jako provozní a finanční ředitelka, dělali rozhodnutí, která nedávala nikomu jinému smysl. Oni dva mají – automobilka stále ještě existuje – na starosti důležitá a strategická rozhodnutí a mají k tomu skupinu chytrých, talentovaných poradců. „Problém je, že poradce odmítali poslouchat,“ píše web.

„Kroky, které seniorní vedení dělalo, byly plné přístupu ‚Budu si dělat, co chci, ať si myslíte cokoliv‘,“ cituje web jednoho z bývalých zaměstnanců, který si přál zůstat v anonymitě. Podle něj bylo běžné dělat rozhodnutí na poslední chvíli a aniž by si firma dala práci se zajištěním, že všechno proběhne správně a bude mít ten nejlepší výsledek.

Šlo prostě o to, udělat věci okamžitě bez ohledu na následky. „Když Henrik chtěl vydat tiskovou zprávu o modelu Pear v pátek odpoledne, tak i když tým říkal, že to je špatný nápad, tisková zpráva vyšla v pátek odpoledne,“ nastiňuje bývalý zaměstnanec.

Spolupráce s Fiskerovou ženou Geetou také nebyla jednoduchá, mírně řečeno – běžně po lidech křičela, a to do té míry, že řada z nich radši firmu opustila. „Rozvášnila se při jednání, u kterého byl přítomný celý můj tým. Po skončení konferenčního hovoru jsem tým svolal a zeptal se, jestli jsou v pořádku,“ říká jiný bývalý zaměstnanec. Odpověď byla často negativní. „Jeden člověk odešel se slovy ‚Tak to ani náhodou, moje duševní zdraví je důležitější než tahle práce, tohle dělat nebudu.‘ Mikromanagement byl běžnou praxí,“ nastiňuje dále.

Další člověk uvádí, že když se snažil hlásit problémy, hlášení šla k lidem, kteří ty problémy způsobovali. „Prostě jste se nemohli ozvat. Nemohli jste jim říct, že to dělají špatně,“ řekl. Přesto řada zaměstnanců držela při sobě, protože viděla cíl v zajímavých produktech.

Jenže letos v únoru přišel konferenční hovor o hospodářských výsledcích a všechno se najednou začalo sypat jako domeček z karet. Lidé, kteří si mysleli, že firma jen má trochu méně peněz, zjistili, že truhlice jsou zcela prázdné, firma začala významně snižovat ceny modelu Ocean a zákazníci začali rušit objednávky. Tehdy začaly vlny propouštění, které na konci dubna letošního roku pokračovaly dopisem všem zaměstnancům, který varoval o možnosti, že přijdou o práci úplně všichni k 28. červnu.

Jen pár dní před rozesláním dopisu přitom Henrik Fisker informoval své zaměstnance o tom, že jedná se čtyřmi velkými automobilkami o převzetí firmy. Tehdy už však jednání s jednou značkou, kterou měl být Nissan, dávno ztroskotalo. Pokud se žádná z oněch čtyř automobilek – samozřejmě, říkal-li ředitel pravdu – nerozhodne pro záchranu kolabujícího start-upu, patrně zbývá už jen pár týdnů, než bude mít Henrik Fisker na kontě druhou mrtvou automobilku.