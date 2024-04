Totální škoda kvůli drobnému poškození. Zákaznice Fiskeru poznala riziko start-upů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Koupit si auto od začínající automobilky může být lákavé, protože budete jezdit autem, které má málokdo jiný. Jenže přesně v tom tkví i velké úskalí – nemusí být dostatek náhradních dílů. Anebo, pokud se výrobce vašeho auta octne nad propastí, nemusí být díly dostupné vůbec a drobné poškození může znamenat totální škodu.

To je případ jistého Fiskeru Ocean Američanky Joy Wannerové. Do otevřených dveří někdo lehce ťuknul, čímž odřel vnější plast a zlomil pant dveří. Odřený plast by byl jen drobná nepříjemnost, nad kterou leckdo mávne rukou, ten pant však bylo potřeba vyměnit a věc se řešila přes pojišťovnu.

Video se připravuje ...

Prvotní odhad škody zněl na 910 dolarů (21 tisíc korun), což je sice opravdu hodně na jeden pant, ale je to oprava. Nemilé překvapení nicméně čekalo Wannerovou o zhruba měsíc a půl později, když se dozvěděla, že poškození je neopravitelné a vůz tak bude odepsán jako totální škoda. Důvodem není vážnost poškození, nýbrž prostě to, že náhradní díly nejsou dostupné.

Wannerová tak dostala od pojišťovny vyplaceno přes 53 tisíc dolarů (1,24 milionu korun) jako zůstatkovou hodnotu vozu. Vypadá to jako velká suma, jenže na autě ve výsledku tratila zhruba 20 tisíc dolarů (470 tisíc korun) vzhledem k jeho původní pořizovací ceně.

Nebyl to navíc jediný problém s jejich oceanem ani s automobilkou Fisker, jak Wannerová dále uvádí. Vůz samotný fungoval bez problému jen chvíli, pak začal kolotoč náhodných varovných hlášek či pískání, „navigace je nespolehlivá a zastaralá, klíč je lacině vyrobený a sotva funkční… Tohle auto velmi, velmi zklamalo naše očekávání“, cituje ji web Carscoops, který o případu reportuje.

„Rozhodně už nebudeme investovat do dalšího startupu. Poučili jsme se,“ říká dále Wannerová a dodává, že si nakonec místo oceanu pořídila Teslu Model Y. „Věřili jsme Fiskeru, objednali jsme si auto, čekali na něj přes dva roky, investovali do akcií. (…) (Ocean) jezdí dobře, ale software je noční můra a společnost je špatný vtip,“ uzavírá.