Prodeje elektromobilů v Evropě rostou pomalu, někde dokonce výrazně padají

Segment lokálně bezemisních aut měl být od roku 2035 v EU dominantní. Zatím to ovšem vypadá, že zákaz spalovacích motorů se z roku 2035 posune na neurčito. Ostatně za dva roky by mělo dojít k revizi tohoto termínu, který automobilkám nařídili politici. Trh je ovšem evidentně jiného názoru.

Elektrická auta přitom jsou v mnoha ohledech vynikající alternativou klasickým pohonům a pro velkou část řidičů představují ideální volbu. Místo na slunci si ovšem musejí vybojovat sama, bez „tlačenky“ politiků, kteří automobilovému trhu ani nerozumějí.

Ostatně data ACEA (Evropská asociace výrobců automobilů) z letošního roku ukazují, že elektrická revoluce bude podstatně slabší. S koncem dotací v Německu, které je nadále největším evropským trhem pro elektromobily, registrace od ledna do května klesly o výrazných 16 procent. Propad zaznamenává také Norsko (-10,5 %), jediná země, kde lokálně bezemisní auta mají v registracích většinu. Nedaří se ani v Itálii, ve Švédsku či v Rakousku. U našeho jižního souseda bylo přesto do května registrováno přes 19 tisíc elektromobilů, o tisícovku více než ve Španělsku s pětkrát větším počtem obyvatel (zhruba 9.105.000 vs. 48.345.000)

Registrace nových elektromobilů na vybraných evropských trzích (1-5/24) Země Meziroční změna (%) Německo -15,9 Francie 22,9 Velká Británie 9,7 Nizozemsko 10 Norsko -10,5 Švédsko -20,7 Belgie 47,1 Itálie 18,7 Rakousko -6,8 EU 2 Evropa 2,1

Naproti tomu Francie za prvních letošních pět měsíců registruje téměř o 23 procent vyšší čísla než loni. Zde je to ale dáno dotací až 7000 eur (asi 225 tisíc korun) na nákup elektrického vozu. Z významnějších evropských trhů je na tom procentuálně nejlépe Belgie, kde elektromobily meziročně rostou skoro o polovinu. V Evropské unii tenhle si tenhle segment celkově připsal dvě procenta, spolu s Norskem, Švýcarskem a Velkou Británie pak 2,1 %.

Největší evropské trhy pro elektromobily (1-5/24) Země Počet aut Německo 167.000 Velká Británie 121.000 Francie 105.000 Nizozemsko 44.000 Norsko 42.000 Švédsko 41.000 Belgie 34.000 Itálie 26.000 Rakousko 19.000

V Česku kategorie elektromobilů letos zaznamenala 2643 registrací (podíl 2,73 %), díky dotaci až 200 tisíc korun bez DPH na nákup bateriového vozu se ovšem předpokládá, že druhá polovina roku 2024 bude výrazně lepší. Přesto se celkové číslo ani tak nedostane přes 10 tisíc exemplářů a pětiprocentní podíl na celkovém trhu.