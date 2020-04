Prototyp elektrického Lucid Air dokázal, že zvládne přes 644 km na nabití

Elektrický sedan Lucid Air měl být původně představen ještě letos, kvůli světové pandemii koronaviru se však automobilka rozhodla jeho premiéru přesunout až na příští rok. Aby však neztratila pozornost zájemců ani médií, zveřejnila alespoň video, na kterém se prototyp vydává na pořádnou dálkovou cestu.

Ta vedla ze San Francisca do Los Angeles, což znamená zdolání vzdálenosti okolo 400 mil. Elektrický sedan přitom cestu absolvoval bez jediné zastávky u nabíječky, což znamená působivý dojezd přes 644 kilometrů na jediné nabití. V Los Angeles byl vůz připojen na nabíječku, posádka se šla vyspat a ráno odstartovala na další cca 400 mil dlouhou cestu domů.

Připravovaná novinka tak dokazuje, že slibovaná čísla rozhodně nejsou vycucaná z prstu. Dojezd přes 640 kilometrů je přitom skutečně působivý, neboť průměr v současnosti nabízených elektromobilů se pohybuje spíš okolo hranice +/- 400 kilometrů na jedno nabití.

Současně se ale sluší zmínit, že Lucid Air není úplný unikát. Dojezd okolo 391 mil (cca 629 km) slibuje i Tesla Model S Long Range Plus. Dojezd přes 400 mil (+644 km) by pak měla nabídnout i nedávno představená platforma pro elektromobily GM, která by mohla být osazena obří 200 kWh baterií.

Lucid Air by však neměl být ani žádný loudal. Podle dosud zveřejněných informací by měl zvládat akceleraci z 0 na 96 km/h okolo 2,5 sekundy a maximální rychlost by se měla pohybovat nad hranicí 320 km/h.

Konkrétní detaily, jako je velikost baterií nebo čas dobíjení, prozatím automobilka nezmínila. Základní model by však měl startovat okolo 60.000 dolarů (cca 1,5 mil korun) a prodej by měl být realizován prostřednictvím několika studií vlastněných přímo automobilkou. V podstatě by tak mělo jít o stejný prodejní model, jaký aplikuje Tesla.