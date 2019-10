První dojmy z nového VW Golf VIII? Trochu jako návrat do budoucnosti

Automobilka Volkswagen sice naplánovala oficiální premiéru nového Golfu až na tento týden, my jsme si ho však společně s několika českými i zahraničními kolegy mohli prohlédnout již zhruba před měsícem. A co nám nové setkání odhalilo?

Stručný přehled všech technických inovací jsme si již představili, jak ovšem nový Volkswagen Golf působí naživo? Jak se v něm člověk cítí, kolik nabízí místa a jak působí nová ergonomie? To jsme zjišťovali s několika českými i zahraničními kolegy během statické prezentace, která proběhla v německém mnichově již zhruba před měsíce.

Designová evoluce

Jak už jsme zmínili u představení, design osmé generace Golfu pokračuje v evoluci generace sedmé, oproti které by měl působit lehce dynamičtějším, agresivnějším a soustředěnějším dojmem. Příď by měla působit maximálně soustředěně na silnici, zatímco zajímavě upravený C-sloupek by v sobě měl kombinovat charakteristický prvek minulé generace s dávkou nové elegance. Zadní část je pak hranatější a užší evolucí sedmičkového Golfu.

Dlouhé rozpravy o designu nejsou mou silnou stránkou, celkem zajímavě však působila ta část prezentace, kde nám designéři prezentovali jednotlivé změny oproti Golfu VII. A pokud bych měl celý proces evoluce hodně zjednodušit, pravděpodobně bych napsal něco o starém Golfu v hydraulickém lisu. Designéři zkrátka zmenšovali, snižovali a soustředili se na horizontální linie.

Interiérová revoluce

Podstatně zajímavější byl však první pohled do interiéru, který na mě zprvu působil futuristickým dojmem. Kompletně přepracovaná palubní deska je nyní nižší a tvarovaná do lehké vlnky, výdechy ventilace se přesunuly do její spodní části, zmizela většina ovládacích tlačítek a středem veškerého dění se stal digitální přístrojový štít, na který zleva navazuje dotykový panel s ovládáním světlometů a zprava obrazovka infotainmentu, která je lehce natočena k řidiči.

Pokud tedy bylo cílem Volkswagenu posunout nový golf do digitální éry, pak už bylo jen z prvního pohledu jasné, že se úkol podařilo splnit. Díky přesunutí většiny ovládacích prvků do obrazovky infotainmnetu nyní interiér působí podstatně čistším dojmem. Zjednodušený a zmenšený středový panel, který již nenavazuje na palubní desku a snaží se podtrhnout orientaci směrem na řidiče, navíc přidává interiéru na vzdušnosti. Co se použitých materiálů týče, nečekejte revoluci. Volkswagen opět elegantně skloubil měkčené a tvrdé plasty s látkovým čalouněním a několika estetickými doplňky. Golf si tak drží svůj standard.

Navzdory všem novinkám se ale člověk po usednutí za standardně montovaný multifunkční volant cítí jako doma. Je to zkrátka takový návrat do budoucnosti, kdy máte dojem, že je vám auto zvláštně povědomé. Ovládání světel na novém dotykovém panelu, stejně jako ovládání digitálního přístrojového štítu, je snadné a intuitivní.

360p 720p REKLAMA

Všechny cesty vedou k Infotainmentu

Na práci s novým infotainmentem si bude potřeba chvíli zvykat, přesto je uspořádání jednoduché a přehledné. Nejdůležitější pod-menu, jako je nastavení klimatizace či asistenčních systémů, lze jednoduše vyvolat pomocí dotykových tlačítek umístěných ve středu palubní desky – mezi výdechy ventilace. Zde se také nachází jedno z mála tradičních tlačítek, které slouží ke spuštění varovných blikačů. Pokud by ale jeho podobu / funkci neupravovalo nařízení EU, pravděpodobně by nám ze staromódních tlačítek zůstalo už jen stahování oken.

Nastavování teplot, stejně jako úprava hlasitosti přehrávaných médií, se provádí pomocí kapacitních plošek, které jsou umístěny před displejem infotainmentu. Zvolená teplota je pak zobrazena v levé části displeje infotainmentu, přes který se lze snadno dostat k dalšímu nastavení ventilace. Nový Golf přitom nabídne až třízónovou klimatizaci a kvalitní poslech hudby může zprostředkovat aparatura Harman Kardon.

Zobrazení infotainmentu si lze přizpůsobit vlastním preferencím. Výměna ikonek na domovské obrazovce je rychlá a připomíná práci s mobilním telefonem. Stačí podržet na ikonce prst a poté přesouvat / nahrazovat. Změny barevného rozhraní infotainmentu se pak projeví i na barvách ambientního osvětlení. Volkswagen navíc nabízí i barevné kombinace, kdy se zbarvení mění až ve třech horizontálních úrovních (osvětlení palubní desky/ ve dveřích/ u nohou). Díky systému personalizace „Personalization 2.0“ si lze nastavení řidiče jednoduše uložit a následně ho vyvolat z cloudu po přihlášení do systému Volkswagen ID. O tom už jsme se ostatně bavili i během představení omlazeného VW Passat.

Prostřednictvím nového infotainmentu se také nastavují i různé asistenční systémy, včetně asistenta parkování, adaptivního tempomatu či zobrazení Head-Up-Displeje na čelním skle. Integrace ovládání do infotainmentu přitom automobilce umožnila doprovázet vše přehlednými animacemi a ilustracemi, které ovládání podstatně zjednodušují.

Prostoru víc než dost

Pod střední částí palubní desky je přepracovaný středový panel, který nabízí odkládací prostor s možností bezdrátového nabíjení telefonu. Nechybí však ani dvojice USB-C portů, díky kterým lze k automobilu připojit mobilní zařízení a užívat si podpory Android Auto a Apple Car Play. Majitelé zařízení s nakousnutým jablkem v logu se však mohou těšit i na možnost bezdrátového připojení.

Další novinky jsou pak ukryty ve stropní konzole, určené k ovládání vnitřního osvětlení a střešního okna. Světla se totiž nově spouští dotykem a intenzitu osvětlení lze ovlivnit délkou podržení prstu na světle. Podobný systém známe například z VW Touareg. Ovládání střešního okna pak probíhá pomocí kapacitní plošky, po které stačí jen přejet prstem. Už žádné mačkání a posouvání.

Látkou čalouněná sedadla ergoActive s elektrickým nastavením, včetně nastavení bederní opěrky, působí komfortně a v kombinaci s výškově i podélně nastavitelným volantem nebude hledání ideální pozice za volantem žádný problém. Dostatek prostoru však nalezneme i na druhé řadě sedadel. Sednout si sám za sebe pro mě nebyl při mých 183 cm žádný problém a stále mi zbývala slušná rezerva před koleny i nad hlavou. Pro odložení drobností jsou vpředu i vzadu připraveny odkládací kapsy ve dveřích, zadní cestující však mohou využít ještě látkových kapes, které jsou našity poměrně vysoko na zadní straně předních sedadel.

Velikost zavazadlového prostoru v litrech automobilka v době naší návštěvy bohužel nezveřejnila, podle našich měření však kufr nabídne 1030 mm na šířku, 750 mm na hloubku a výška po plato se díky dvojité podlaze pohybuje v rozmezí 430 až 530 mm. Po sklopení zadních opěradel, která jsou dělena v poměru 60:40, se pak hloubka úložného prostoru zvýší ze 750 mm na 1350 mm a díky dvojitému dnu podlahy se lze vyhnout vzniku nepříjemného schodu.

Při převozu dlouhých a úzkých nákladů, jako jsou například lyže, však není potřeba sedadla sklápět. Stačí využít průvlak za loketní opěrkou v zadním opěradle, který nabízí rozměry 200 x 395 mm. Maximální využití úložného prostoru pak usnadní jeho jednoduché tvary, dvojice háčků na tašky a oka pro úchyt nákladu v rozích. Nový Golf tak zkrátka zůstává univerzálním vozem, který by měl najít uplatnění vždy a všude. Ostatně jak kdysi řekl James May, VW Golf je jediné auto, které skutečně potřebujeme.

Závěr

Jaké jsou tedy finální dojmy? Automobilka popisuje nový Golf jako nejprogresivnější v historii, během statické prezentace jsme však odhalili sotva 1/3 z připravovaných novinek. Co se stylu, ergonomie a praktičnosti týče, drží se Golf zajetých kolejí a nevybočuje z vysokého standardu, díky kterému si vydobyl pověst bestselleru nižší střední třídy.

Podstatně zajímavější však bude možnost vyzkoušet si jeho nové a ve velké míře elektrifikované pohonné jednotky, sofistikované asistenční systémy a inovace spojené s novým infotainment systémem. Na to si ale zkrátka ještě budeme muset počkat. I tak ale věřím, že má nový Golf ty nejlepší předpoklady, aby navázal na úspěch sedmi předchozích generací.