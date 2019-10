VW Golf: Ty největší zajímavosti o všech sedmi dosavadních generacích hezky pohromadě

Ať se to někomu líbí, nebo ne, Golf je pro Volkswagen veledůležitým modelem. Mnozí mu vyčítají pouze evoluční změny designu a jistou strohost, jenomže to právě zákazníci chtějí. Jinak by se neprodával tak dobře. Stal se milníkem, byl prvním vozem značky s moderní koncepcí „vše vpředu“ v kategorii, které dnes říkáme nižší střední, případně kompaktní třída. Na rozdíl od Brouka, který měl motory vzadu. Jakou cestu urazil Golf za takřka půlstoletí své existence, jak se měnil a co se v jeho historii událo zajímavého?

První generace

První generace (Typ 17) letos oslavila 45 let od debutu, úvodní sériový Golf sjel z montážní linky v mateřském Wolfsburgu v březnu 1974, prodával se od května. Radikální změnu, kterou předznamenaly v roce 1973 Passat a Scirocco, zvládl Volkswagen na jedničku. Vzduchem chlazené ploché motory konstrukčně předválečného předchůdce se staly minulostí, nahradily je řadové kapalinou chlazené, které našly místo vpředu napříč. Zpočátku pouze zážehové čtyřválce měly 1,09 a 1,47 l.

Giorgetto Giugiaro nakreslil auto moderně hranaté, s velkými okny, které zaručovaly vynikající výhled ven. Tří- i pětidveřové karoserie dostaly výklopné zadní stěny a rozšířit šlo i zavazadelník. V roce 1976 se objevil první Golf GTI se šestnáctistovkou s mechanickým vstřikem a diesel 1,47 l/37 kW (50 k), v červenci 1978 americká specifikace Rabbit (králík) ze závodu Westmoreland u pensylvánského New Stantonu i benzinový motor 1,46 l a v sezóně 1979 pak kromě lehce modernizovaného vzhledu kabriolet s ochranným obloukem z karosárny Karmann, užitkový Caddy a sedan Jetta.

Zrodila se „Golf-Klasse“, toto lidové pojmenování se začalo používat velmi rychle. Ladič Oettinger postavil čtyřventilové GTI 16s 1,59 l, které se nabízelo v prodejní síti VW. Dnes vzácná je limitka GTI Pirelli s větší takřka osmnáctistovkou. V sezóně 1982 dostal naftový motor, už s objemem 1,59 l navíc turbo, začala se nabízet i sportovnější verze GTD s 51 kW (70 k).

Volkswagen ovšem do oficiálně uváděných 6,99 milionu vyrobených vozů zahrnuje i vzpomínanou, letos mimochodem čtyřicetiletou Jettu. V té době šlo vyloženě o karosářský derivát Golfu s klasickou stupňovitou zádí. Pochopitelně tomu tak bylo i u dalších dvou nástupců (Jetta III se jmenovala v Evropě Vento), ale VW je vždy prezentoval jako samostatnou řadu. Taktéž jubilující kabriolet ovšem pokračoval ještě další dekádu, nemluvě o produkci modelu Citi v Jižní Africe, která skončila až v sezóně 2009, poslední Caddy vyběhl o dvě léta dříve...

Půlmiliontý Golf byl vyroben v březnu 1976, miliontý ještě tentýž rok v říjnu. V černu 1978 se slavily miliony dva, v září 1979 tři. V únoru 1982 přišel na řadu exemplář s pořadovým číslem 5.000.000. Celková produkce první generace se o 27 let později zastavila nad 6,8 miliony aut.

Druhá generace

Druhá generace Golfu (typ 19) ze srpna 1983 odpověděla na kritiky z řad těch klientů, kteří si stěžovali na nedostatek místa vzadu. Oproti posledním modelům jedničky totiž měřila na délku 3,99 m, o plných 17 centimetrů více, první modely měly dokonce sotva 3,7 m. Šířka pak narostla o 55 mm na 1,42 m. Razantně se ovšem snížil součinitel odporu vzduchu: z 0,42 na 0,34. Větší Golf II z pera Herberta Schäfera sice vypadal na první pohled stejně hranatě jako předchůdce, jenže zdání klamalo. Proto si také vysloužil českou přezdívku „vajíčko“. Dodával se se zážehovými čtyřválci 1,27, 1,6 a 1,78 l, diesely s turbem i bez měly stále 1,59 l.

Golf přinesl technické novinky v podobě posilovače řízení, řízeného katalyzátoru výfukových plynů a nemohlo chybět ostré GTI (1984), v USA bez označení Golf či Rabbit. V roce 1986 debutovala verze Syncro s pohonem všech kol včetně mezinápravové viskózní spojky a protiblokovacím systémem ABS. GTI se mohlo pochlubit čtyřventilovým motorem 1,78 l. S továrním dvouventilem skupiny A vyhrál Kenneth Eriksson absolutně Rallye Pobřeží slonoviny 1987, podnik mistrovství světa. Dvoumotorový speciál pro slavný Pikes Peak představoval opravdovou libůstku, siluetu s plastovou karoserií a trubkovým rámem poháněly jednotky 1.8 Turbo, původně o celkových 480 kW (653 k). Jedna byla uložena podélně v přídi, druhá v zádi. V roce 1987 také přišla drobná modernizace sériových modelů.

Homologační speciál Rallye Golf G60 (1988) s hranatými předními světly a širokými blatníky měl stejně jako GTI G60 přeplňování mechanickým spirálovým dmychadlem a výkon 118 kW (160 k). Objem jeho motoru byl však snížen z 1781 na 1763 cm3, aby se po přepočítání koeficientem 1,7 dle řádů FIA vešel do třílitrové třídy. Pro skupinu A bylo nutné vyrobit 5 tisíc kusů. Vzácná série G60 Limited vypadala mnohem civilněji.

Elektrický Golf existoval již v první generaci, konec 80. let viděl příchod prototypu druhého City Stromeru (malá série vznikla o tři roky později) a k němu i hybridní verze. To už měla celá řada za sebou další facelift. Terénní Country se zvýšeným podvozkem, předním ochranným rámem a rezervou na zadním víku se začal prodávat v samém úvodu 90. let, kdy se také dočkaly sériových katalyzátorů všechny zážehové motorizace.

Na konci kariéry se jeho alternativním rodištěm stal Mosel u Cvikova, ještě chvíli předtím se tam vyráběly Trabanty 1.1. V období 1983-1992 vzniklo 6,3 milionu dvojkových Golfů, produkce v Moselu byla totiž zastavena až v prosinci 1992. Pro mnohé řidiče byl vůbec první automobil, za jehož volant usedli. Německý spisovatel Florian Illies je pojmenoval slovním spojením „generace Golfu“, který později u nástupce využil Volkswagen i v reklamách a nazval tak akční modely.

Sedmimiliontý Golf napříč oběma generacemi se zrodil v březnu 1985. Hranice deseti milionů padla v červnu 1988 a do října 1989 přibyl další milion. Dvanáctimiliontý kus vznikl v listopadu 1990, milion z nich bylo GTI, takže se slavilo hned dvakrát...

Třetí generace

4,02 metru dlouhý Golf III (Typ 1H) se představil v srpnu 1991. Osobně jej považuji za největší tvarovou revoluci v celé historii, design ladil po Schäferovi J Mays. Byl k mání se zážehovými motory 1,39, 1,78 a 1,98 l, už bez karburátorů. Pod jeho kapotou také debutoval první šestiválec v této řadě, unikátní VR6 2,79 l. Čistších spalin se dočkaly rovněž komůrkové diesely 1.9 D a TD díky oxidačním katalyzátorům. Na přístrojové desce se objevil ukazatel servisních intervalů, Volkswagen přešel na vodou ředitelné laky.

Třetí golfík se mohl pochlubit vylepšenou pasivní bezpečnost, čelní airbagy se dodávaly od roku 1992, výbavu rozšířil kupříkladu tempomat. Nabídku tenkrát rozšířily i benzinové šestnáctistovky. Titul evropského Auta roku získal vůbec poprvé a plným právem. V roce 1993 se objevily vznětové motory 1.9 TDI s přímým vstřikem nafty, ale hlavně nový kabriolet, stále s ochranným obloukem (Golf II tuto verzi postrádal) a poprvé také kombi Variant. Na rozdíl od předchozích generací už se Golf III nemontoval u TASu v jugoslávském (bosenském) Sarajevu, zase ale do míst, kde vznikal, přibyla slovenská Bratislava.

Dvoulitrová čtyřkolka s výkonem 275 koní (202 kW) a šestistupňovou manuální převodovkou se měla stát zbraní VW pro rallye, ale projekt A59 byl po dvou letech vývoje (1992-1994 ukončen). Jeden prototyp koupil soukromník, druhý má firemní muzeum.

Ecomatic s 1.9 D/47 kW nabídl dnes běžný start-stop, ale ještě se neprosadil. Počínaje srpnem 1994 se dodával větší VR6 2,86 l. Atmosférické diesely 1.9 l si na přímý vstřik musely počkat do sezóny 1995, nesly zkratku SDI. Následně přišly také boční vzduchové vaky, v září 1996 už měly ABS úplně všechny modely. GTI nemělo jen benzinový dvoulitr, existovalo i naftové GTI TDI. U Variantu uplatnil VW poprvé laserové svařování, střecha měla svar dlouhý 80 cm.

Na podzim 1997 měl premiéru Golf IV. To ale neznamenalo konec pro stávající generaci. V Ženevě 1998 se sice objevil kabriolet s přídí čtyřky, nicméně se jednalo pouze o facelift, protože to byla stále trojka, stačilo se podívat do interiéru a na koncová světla. V této podobě vydržel až do sezóny 2002. Variant zmizel už na jaře 1999. Celkem se vyrobilo 4,83 milionu aut této řady. Patnáctimiliontý Golf od počátku produkce ovšem vyjel do světa už po dvou dekádách, tedy ve čtyřiadevadesátém.

Čtvrtá generace

Golf IV (Typ 1J) vznikal už od poloviny devadesátých let pod vedením tehdejšího šéfdesignéra značky Hartmuta Warkuße a také Petera Schreyera. Současní stylisté celého světa oceňují jeho čisté tvary a vidí v něm návrat k první generaci. Klasický poznávací znak všech Golfů, široké C-sloupky, zůstal zachován. Je pravdou, že čtvrtá generace ve své původní podobě byla prostě hezké auto a neurazí ani dnes. Doplácela jen na krátký rozvor 2,51 m, vzadu moc místa nebylo...

A to čtvrtý Golf oproti předchůdci narostl na 4,15 m. Mohl se pochlubit hned od počátku kompletně pozinkovanou karoserií, novým pohonem všech kol 4Motion, který nahradil dřívější systém Syncro, modrým podsvícením přístrojů, barevnou navigací a od roku 1998 elektronickou stabilizací. Paleta pohonných jednotek zahrnovala zážehové čtyřválce 1,39, 1,6 a 1,78 l, ten i s turbem, dále pak unikátní pětiválec VR5 2,32 l. Pokračovaly přímovstřikové 1.9 SDI a TDI.

V srpnu 1998 se vrátil benzinový dvoulitr (ve skutečnosti měl 1984 cm3), v březnu 1999 přišel nový Variant a květnu znovu 2.8 VR6. Od té doby se nabízely motory 1.9 TDI se vstřikováním čerpadlo-tryska, které se nakonec ukázalo být slepou uličkou. V sezóně 1999 rovněž debutovala šestistupňová manuální převodovka. Výroční limitka GTI Edition 25 (2001) s motorem 1.8 Turbo/132 kW (180 k) představuje dnes ceněný sběratelský kousek, i když sotva dosáhla plnoletosti. Jinak byla legendární zkratka dosti degradována, vlastně na pouhý výbavový stupeň.

Srpen 2001 znamenal příchod přímého vstřiku FSI pro novou zážehovou šestnáctistovku, sportovním vrcholem se stal v červnu 2002 Golf R32 s VR6 3,19 l/177 kW (241 k), od následující sezóny dodávaný i se šestirychlostní dvouspojkovou skříní DSG. 250 km/h ještě žádný továrně vyrobený předchůdce nejel.

Čtvrté pokolení rozšířilo statistiky o dalších 4,99 milionu kopií. Vrátilo se do Bosny, našlo si cestu i do Číny. Většina verzí zmizela v srpnu 2003, Variant skončil až v sezóně 2007. Tehdy prošly hatchbacky výraznou změnou vzhledu, jenže nikoli v Evropě nýbrž v Brazílii. S linkami továrny v São José dos Pinhais se rozloučily až v roce 2013.

Pátá generace

Golf V (Typ 1K) z října 2003 je ze všech generací asi nejméně hezký, turecký designér Murat Günak se moc nevytáhl. S výškou 1,48 m připomínal spíše MPV, zůstala ale obří okna a oproti některé konkurenci i kompaktní délka hatchbacku, která jen těsně přesáhla 4,2 m. A navíc přešel na na moderní čtyřprvkovou zadní nápravu a elektromechanický posilovač řízení místo hydraulického. Stále byly v nabídce čtyřválce 1,39 l, už od počátku i s přímým vstřikem. Paleta dále čítala 1.6 FSI a turbodiesely 1.9 a 2.0 TDI-PD.

Výbavu doplnily přední bi-xenony, až 8 airbagů (čelní, přední boční a hlavové doplnily ty na bocích vzadu), dešťový senzor, posuvné panoramatické střešní okno a převodovky, konkrétně DSG mohly mít i sedm stupňů. U této řady už se uplatnilo laserové svařování v hojné míře: na dveřích, podlaze, střeše i bocích. Oproti Golfu IV se díky němu zvýšila torzní tuhost karoserie o 35 %.

V roce 2004 postupně nabíhaly další pohonné jednotky: atmosférická dvouventilová 1.6, benzinová 2.0 FSI a 2.0 SDI, poslední nepřeplňovaný diesel objemu 1,97 l. V plné síle se vrátilo provedení GTI s dvoulitrovým turbomotorem FSI o výkonu 147 kW (200 k), stylistické úpravy byly dílem Marca Lichteho. U limitovaných sérií výkon ještě vzrostl. Od konce roku se začaly do naftových turbomotorů montovat filtry pevných částic.

Srpen 2005 viděl návrat R32, stále s VR6 3,19 l, vydržel mu i pohon všech kol. Volkswagen experimentoval také s dvojitým přeplňováním pomocí turba i kompresoru (1.4 TSI Twincharger). Pravda, malé MPV Golf Plus (2006), které záhy dostalo i módní oplastovanou a zvýšenou verzi CrossGolf, sem tak úplně nepatří, ale proč ho nezmínit? Do USA a Kanady se na chvilku vrátil název Rabbit včetně zážehového pětiválce 2,48 l.

Nový Variant se objevil v sezóně 2007, kdy se také slavil Golf s pořadovým číslem 25.000.000 od počátku produkce v roce 1974. Brutální a širokánský koncept W12-650 připomínal třídveřový hatchback pouze vzdáleně. Název prozrazoval konfiguraci uprostřed uloženého motoru a říkal vše o výkonu v koních (478 kW), dopovaný šestilitr daroval Bentley, rám a brzdy Audi a zadní nápravu Lamborghini. Princip koncernové skládačky který u VW funguje dlouhá léta, se uplatnil i tady, i když o žádné snižování nákladů nešlo...

Golf 1.4 TSI z léta 2007 kompresor neměl, BlueMotion 1.9 TDI naopak nabídl nízkou spotřebu nafty, v kombinaci normovaných 4,5 l/100 km. Volkswagen se věnoval i vývoji plug-in hybridů, malé série Twin Drive vznikla na základě Variantu a její vývoj pokračoval i u nástupce. Páté generace se zrodilo 3,4 milionu, mimo Evropu vyběhla v roce 2009, dlouhého aktivního života se tedy nedočkala.

Šestá generace

Golf VI (Typ 5K) měl světovou premiéru v Paříži 2008. Na rozdíl od všech předchůdců tentokrát došlo pouze k faceliftu, či dejme tomu výraznější modernizaci. Postaral se o ni Walter de Silva a upřímně, modifikace hlavně přídě a zádě včetně světel vzhledu jen prospěla. Úpravy jej dokonce lehounce zkrátily, těsně pod 4,2 m.

V počáteční nabídce stále figuroval benzinový čtyřválec 1,39 l bez turba i dvouventilová 1.6. K ní se přidaly 1.4 TSI v obou variantách, tedy i s Twinchargerem, Turbodiesely zastupoval nejdříve jen 2.0 TDI, už s common-railem, Pumpe-Düse zmizela v propadlišti dějin. Ale také se čtyřkolkou.

V šestém Golfu debutovala řada bezpečnostních prvků: adaptivní tempomat, pomocník při rozjezdech do kopce, samočinné parkování, zadní kamera, kolenní airbag ale i přední reflektory se svícením do zatáček, bezklíčkový vstup a startování tlačítkem, navigace s dotykovým displejem, zadní diodová světla, adaptivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči a konečně (emisními normami vynucený) start-stop. Golf také vyhrál anketu World Car of the Year.

V březnu 2009 se objevila šestnáctistovka BiFuel na benzin a LPG. GTI mělo tentokrát dvoulitr TSI se 155 kW (211 k). Květen přivítal 1.6 TDI a navrátivší se GTD s nejvýkonnějším dvoulitrovým TDI (125 kW/170 k). Speciální série z června 2009 měla ještě motor 1.8 Turbo. V listopadu 2009 slavil premiéru 1.2 TSI a po něm v prosinci následovalo R, už bez dalších čísel, protože dostalo 2.0 TSI/199 kW (270 k). Kombi na sebe nenechalo dlouho čekat, faceliftem prošel i Golf Plus včetně verze Cross.

Výroční limitka GTI Edition 35 z května 2011 měla 2.0 TSI se 173 kW (235 k). V červenci se vrátil do nabídky kabriolet, který také vydržel ze všech modelů nejdéle, do března 2016. Šesté generace vzniklo „jen“ 2,85 milionu vozů. Celkové číslo ale dosáhlo úctyhodných 29,3 milionu.

Sedmá generace

Golf VII (5G) debutoval 4. září 2012 v Berlíně. Řádně přiostřil hrany, ale hatchback se příliš nezvětšil, jen na 4,26 m. Exteriér navrhli Marc Lichte, Philipp Römers, světla Andreu Sola a vnitřek Tomasz Bachorski. Důležité bylo i použití nové techniky, hlavně modulární platformy MQB, což mimo jiné snížilo hmotnost o 100 kg. Normovaná spotřeba klesla v průměru o 23 %. Golf získal titul evropského Automobilu roku 2013.

Asistenční systémy rozšířil systém pro rozpoznávání překážek s nouzovým brzděním a multikolizní brzda. Sedmý Golf přešel kompletně na přeplňované motory, tedy alespoň pro Evropu, zážehové čtyřválce 1.2 TSI a 1.4 TSI, druhý rovněž s vypínáním válců, ale už výhradně s turbem. Dvanáctistovka už nebyla dvouventilová, nýbrž čtyřventilová. Diesely zastupovaly 1.6 TDI a 2.0 TDI, ten s tradičním objemem 1,97 l. V Latinské Americe se nabízely benzinové nepřeplňované šestnáctistovky.

Sportovní GTD s pohonem čtyř kol měl od března 2013 nejvýkonnější dvoulitrové TDI se 135 kW (184 k), zážehové GTI zůstalo u 2.0 TSI, tentokrát i s ostřejším balíčkem Performance. Paleta karoserií se rozrostla o Variant, později i v oplastované zvýšené verzi Alltrack. Čtrnáctistovka TSI zvládla od dubna spalovat CNG., zářijový Frankfurt viděl světovou premiéru ostrého R.

Podzimní IAA předznamenala příchod MPV Sportsvan, v dubnu 2014 zamířil z role konceptu rovnou do produkce. Do té se bohužel nedostal Golf R400. Elektrický e-Golf měl jednostupňovou samočinnou převodovku, jeho výroba naběhla v únoru. V březnu se ve Wolfsburgu slavily čtyřicetiny Golfu. V červnu přišel 1.8 TSI nejen pro Severní Ameriku. Sériový plug-in hybrid GTE kombinoval od srpna (debutoval v Ženevě) 1.4 TSI a elektromotor.

Možnosti digitalizace a konektivity ukazovaly koncepty R Touch a Connect Golf z CES v Las Vegas (leden 2015). V dubnu se začal prodávat první tříválec pod kapotou: 1.0 TSI. Paleta GTI se v rámci oslav 40. výročí této legendární zkratky během sezóny 2016 rozrostla o ještě silnější Clubsport a Clubsport S, švýcarská limitka R360S byla vůbec nejvýkonnějším modelem řady s 265 kW (360 k).

Sedmý Golf měl také několik brutálních konceptů, které jej připomínaly jen vzdáleně. Připomeňme alespoň Design Vision GTI (květen 2013), GTI Roadster Vision Gran Turismo pro závodní hru (květen 2014) a hybridní GTE Sport (květen 2015).

Drobná modernizace přišla na řadu v listopadu 2016, ostré verze i e-Golf byly ještě o něco silnější. V březnu 2017 debutoval 1.5 TSI, ten od ledna letošního roku konzumoval i CNG. Na šampionát TCR, kde řádí závodní Golfy s 257 kW (350 k), odkazuje silniční model z řady GTI, jeho dvoulitr dává 213 kW (290 k). Sedmý Golf rozšířil produkční statistiky o dalších 6 milionů, výroba od roku 1974 tedy překročila 35 milionů.

Osmá generace

U osmé generace se můžeme těšit na plnou digitalizaci, tlačítek a ovladačů v kabině značně ubylo ve prospěch dotykových obrazovek. Zaujme příď s úzkou maskou a světelnou linkou propojující přední reflektory. S třídveřovou verzí už se nepočítá, e-Golf také nedostane pokračovatele a totéž platí o MPV Sportsvan. Kombi Variant však nezmizí...

Zdroje: Volkswagen, Wikipedia, Svět motorů, archiv auto.cz, veteran.auto.cz a autofun.cz

Foto: Volkswagen