Automobilka Volkswagen představuje osmou generaci jednoho ze svých celosvětově nejdůležitějších a nejpopulárnějších modelů, kompaktního hatchbacku Golf. A i když se designově jedná spíš o další evoluci, automobilka je pyšná především na tři jeho revoluční aspekty: ekologické a udržitelné pohonné jednotky, digitalizaci ovládání a průkopnické asistenční systémy. A na to všechno se v následujících řádcích postupně podíváme.

Exteriér:

Design nového Golfu vychází z minulé generace, soustředí se však na dotažení všech detailů k dokonalosti. Celé auto tak nyní působí širším a nižším dojmem. Nejvýraznějším prvkem se stala přepracovaná příď s užšími světlomety a nárazníkem s několika horizontálními liniemi. Automobil by tak měl působit soustředěnějším a možná i lehce agresivnějším dojmem. Podobný krok ostatně automobilka učinila i u nového Passatu a s trochou představivosti si lze podobného designového jazyka všimnout i u elektromobilu ID. 3.

Podobný styl úprav pak Volkswagen aplikoval i vzadu, kde pozměnil design svítilen, přesunul zadní odrazky o něco výš, chromovým dekorem propojil naznačené koncovky výfuku a zdůraznil všechny ostré hrany i výrazné linie.

Bez povšimnutí by však neměl zůstat ani výrazný C-sloupek, který má být být jedním z dominantních prvků designu nového Golfu. „Dělá karoserii dynamickou směrem kupředu, koncentruje ji vzadu a přenáší ikonický tvar Golfu do současnosti,“ uvádí automobilka v tiskové zprávě. „Osmá generace Golfu je novým milníkem ve funkčnosti a estetice populárního německého vozu,“ dodává Klaus Bischoff, výkonný ředitel Volkswagen Design.

Velké změny se neodehrály ani v otázce rozměrů. Nový Golf měří 4.284 mm na délku, 1.789 mm na šířku a 1.456 mm na výšku. Rozvor má hodnotu 2.636 mm. Drobné úpravy karoserie pak pomohly zlepšit aerodynamiku vozu, která byla laděná ve větrném tunelu. Aerodynamický odpor tak nově vytváří hodnotu 0,275 Cd. Oproti minulé generaci je tak nový Golf o 26 mm delší, o 1 mm užší, o 36 mm nižší a rozvor narostl o 16 mm.

Interiér:

A zatímco exteriér prošel pouze drobnými retušemi, interiér dostal zcela nový, moderní a hlavně propojený kabát s velkými obrazovkami a minimem tlačítek. Středobodem interiéru je digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10.25 palce, na který již ve standardní nabídce navazuje 8.25 palcový displej infotainmentu. Na levé straně je pak umístěn panel s ovládáním světlometů a vyhřívání skel. Automobilka se přitom nijak netají skutečností, že inspiraci pro toto rozvržení čerpala u systému MBUX z dílny automobilky Mercedes-Benz.

Za příplatek je však možné doplnit digitální přístrojový štít ještě o 10.0 palcový displej infotainment systému, čímž vzniká tzv. „Inovation Cockpit.“ Jízdní data a další podstatné informace navíc mohou být promítány prostřednictvím head-up displeje přímo na sklo automobilu, tedy do zorného pole řidiče. Kromě dotyku se pak dají některé funkce infotainment systému ovládat i standardně montovaným multifunkčním volantem.

Změnou prošla i středová konzola, která je nyní podstatně čistší. K tomu by měla přispívat i podstatně menší volič automatické převodovky DSG, která využívá technologii shift-by-wire. Posádka tak získává nové odkládací prostory a v příplatkové výbavě nechybí ani možnost umístění bezdrátové nabíječky telefonu. Pod palubní deskou jsou navíc připraveny dva USB-C konektory, které se objevují i v zadní části středové konzole.

Volkswagen se tak zbavil téměř všech klasických tlačítek a ovládacích prvků, které přesunul do infotainmentu a jeho blízkého okolí. Například teplota se tak nyní nastavuje pomocí malých dotykových plošek pod displejem, jak už jsme mohli vidět u prvních skic interiéru. Světla v interiéru se rozsvěcí dotykem a jejich intenzitu ovlivníte délkou dotyku. Zajímavostí je pak i otvírání střešního okna, které je opět realizováno pomocí dotykové plošky. A to včetně možnosti okno pouze vyklopit. Nemusíte se ale bát, boční okénka lze stále otevřít pomocí „hloupých“ staromódních tlačítek.

Díky digitalizaci interiéru je však možné mít svůj komfort prakticky v každém moderním voze Volkswagen. Stejně jako omlazený VW Passat totiž i nový VW Golf nabízí možnost vytvořit si vlastní nastavení vozu a následně si ho uložit do Cloudu. Pokud pak přesednete do jiného vozu značky VW, stačí se přihlásit ke svému VW ID a následně se vám upraví nastavení sedadel, klimatizace, digitálního přístrojového štítu i infotainmentu dle vašich preferencí.

Infotainment systém nového Golfu by měl být dostupný v několika verzích, všechny ale vychází ze třetí generace modulární infotainmentové matrice MIB3, s kterou jsme se setkali v Arteonu a omlazeném Passatu. Standardní vybavení systému sestává z navigačního systému s mapami, systému Wireless App-Connect a hlasového ovládání. Všechny nové Golfy navíc dostanou eSIM a „Online Connectivity Unit“ (OCU), díky čemuž budou neustále připojeny k internetu. Vlastníci se tak mohou těšit na přístup k širokému množství funkcí a služeb, které budou dostupné skrze ekosystém Volkswagen We, který je součástí licenčních balíčků We Connect a We Connect Plus.

Nový Golf se tak slovy Volkswagenu transformuje do digitální doby. Nový interiér by měl navíc i díky použití lepších materiálů působit více prémiovým dojmem. Stále by však neměl ztrácet nic ze své praktičnosti. To je ostatně krásně ilustrováno například na malých kapsách, které jsou umístěny na zadní straně předních sedadel.

Velikost zavazadlového prostoru bohužel automobilka zatím nezveřejnila, během mnichovské prezentace jsme si však mohli naměřit hodnoty 1030 mm na šířku, 750 mm na hloubku a výška po plato se pohybovala v rozmezí 430 až 530 mm. Nový Golf totiž nabízí i dvojité dno podlahy. Praktičnost navíc zvyšují i sedadla dělaná v poměru 60:40 a průvlak za loketní opěrkou prostředního sedadla, který má rozměry 200 x 395 mm.

Pohonné jednotky:

Poprvé v historii nabídne Volkswagen Golf hned osm pohonných jednotek. Zákazníci si budou moci vybrat z benzínových motorů, naftových motorů, motorů uzpůsobených pro spalování CNG, mild hybridů i plug-in hybridů. Výkonové rozpětí se přitom pohybuje od 66 kW (90 k) v základním benzínovém motoru až po více než 221 kW (300 k) u varianty GTI. Nový Golf navíc dostal i zcela nově navrženou manuální šestistupňovou převodovku MQ281, která by měla přispívat k nižším emisím CO2.

Benzínové motory bude reprezentovat dvojice 1.0 litrových tříválců TSI o výkonu 66 kW (90 k) a 81 kW (110 k), a dvojice 1.5 litrových čtyřválců o výkonu 96 kW (130 k) a 110 kW (150 k). Všechny motory vychází z rodin motorizací EA211 Evo. Motorizace od 96 kW (130 k) dostaly úsporný Millerův cyklus a nechybí ani turbodmychadla s variabilní geometrií VTG. Všechny motory jsou ve standardu párovány s manuální převodovkou, od výkonu 81 kW (110 k) navíc mohou být spojeny i s mild-hybridním 48V systémem eTSI.

V nabídce vznětových motorů najdeme dva zcela nově navržené motory 2.0 TDI z rodiny EA288, které nabízí výkon 85 kW (110 k) a 110 kW (150 k). Oba motory mohou být spárovány s převodovkou DSG, silnější pak nabízí i možnost pohonu všech kol 4Motion. Motory dostaly upravený spalovací cyklus, který by měl přispět k vyšší účinnosti a nižším emisím. O další úpravu emisí se pak stará nový systém katalytické redukce „Twin Dosing,“ který pomáhá výrazně omezovat emise CO2 i NOx. Oba motory by tak podle Volkswagenu měly patřit k nejčistším a nejefektivnějším spalovacím motorům světa.

Do budoucna se pak očekává i představení 2.0 litrového benzínového čtyřválce, který má být určen pro modely GTI, GTI Cup a Golf R. Základní GTI by mělo nabídnout okolo 173 kW (235 k), Golf GTI Cup by se měl pohybovat okolo 231 kW (290 k) a vrcholný Golf R by se mohl výkonem pohybovat okolo 245 kW (330 k).

Nástup hybridů

Kromě tradičních spalovacích motorů však VW Golf nabídne i pět hybridních pohonných jednotek. Trojice z nich nese označení eTSI, označující asistenci mild-hybridního 48V systému, který bude dostupný se zážehovými motorizacemi 1.0 TSI a 1.5 TSI o výkonu 81 kW, 96 kW a 110 kW v kombinaci se sedmistupňovým DSG. Systém využívá řemenem poháněný startér-generátor a 48V lithium-iontovou baterii. Automobil sice nedokáže jet čistě na elektrickou energii, malý elektromotor by mu však měl poskytnout asistenci při akceleraci a současně umožní vypínat motor i za jízdy, když automobil tzv. plachtí.

V nabídce se však objeví i plug-in hybridní pohonný systém s označením eHybrid, který však bude dostupný ve dvou verzích. První by měla nabídnout maximálně hospodárný provoz a elektrický dojezd při výkonu 150 kW (204 k). Druhá motorizace se pak objeví pod kapotou modelu s označením GTE, který nabídne maximální výkon 180 kW (245 k). Základem plug-in hybridního Golfu se stane 1.4 litrový přeplňovaný motor TSI, který je doplněn o elektromotor a šestistupňovou převodovku DSG. Energie je pak ukládána do nové 13.0 kWh baterie, která by měla oproti minulé generaci podstatně zvýšit dojezd. Přesné hodnoty však zatím Volkswagen zatím nezveřejnil.

Moderní technologie a asistenční systémy

Jak už jsme včera naznačili, nový Golf nabídne řadu sofistikovaných technologií a pokročilých bezpečnostních i asistenčních systémů. Díky neustálému připojení k internetu však nebude chybět ani široká paleta komfortních služeb a funkcí, o kterých jsme se rozepisovali již u omlazeného Volkswagenu Passatu. A do detailu se jim budeme věnovat ještě později. Abychom vás ale nepřehltili technickými daty, vezměme to ve zkratce:

IQ.DRIVE:

Již ve standardní výbavě nabídne nový Volkswagen Golf VIII řadu bezpečnostních a asistenčních systémů z rodiny IQ.Drive, která by měla postupně směřovat k plně autonomnímu řízení. V základní výbavě tak nebude chybět například systém pro udržení jízdy v pruhu Lane Assist nebo monitorovací systém Front Assist, který zahrnuje systém automatického nouzového brzdění s detekcí chodců. V příplatkové výbavě se však objeví i systém adaptivního tempomatu ACC s prediktivní funkcí, který dokáže upravovat rychlost v závislosti na značkách i navigaci, nebo systém semiautonomního řízení druhé úrovně Travel Assist, který dokáže řidiči asistovat při řízení až do rychlostí 210 km/h.

Car2X

Osmá generace Volkswagenu Golf se stane také prvním evropským automobilem, který bude vybaven komunikační technologií Car2X. Díky této technologii bude nový Golf schopen získávat informace nejen od ostatních automobilů, ale také od dopravní infrastruktury vybavené touto technologií. A to na vzdálenost až 800 metrů. Komunikace by měla probíhat zcela zdarma, v reálném čase a mezi automobily různých značek a infrastrukturou různých výrobců. Probíhá totiž v harmonizovaném standardu (Wi-Fi p/ITS G5), který je platný pro všechny automobilky i výrobce v EU.

IQ.LIGHT

Nový Golf nabídne již ve standardu LED diodová světla, za příplatek však bude možné získat i LED matrix světlomety IQ.Light, které jsou vybaveny 22 segmenty LED diod. V závislosti na podmínkách pak dokážou tyto světlomety přisvítit řidiči do zatáčky, vystínit protijedoucí vozy, upravovat jas v podle jízdy ve městě či po dálnici, nebo vystínit dopravní značení, jehož odraz by mohl řidiče oslňovat. Kromě toho dostane Golf společně s vrcholnými LED světlomety i dynamické blinkry a zadní světla s „click-clack“ efektem.

Adaptivní podvozek DCC

Nový golf bude vybaven i adaptivním podvozkem DCC, který by měl zajistit plnou kontrolu nad vozem za všech okolností. Adaptivní podvozek by měl neustále reagovat na povrch silnice i na povely řidiče, ať už se jedná o zatáčení, brzdění nebo akceleraci. Pro maximální redukci pohybu karoserie je pak každý tlumič nastaven nezávisle a to během zlomku sekundy. Kromě standardních režimů Comfort, Eco a Sport se navíc v menu objeví i nastavení Individual, které řidiči umožní nastavit si chování podvozku dle vlastních preferencí. Upravit však půjde i reakce řízení, kde si řidič může vybrat mezi komfortem/plynulostí a sportovností/agilitou.

Integrované mobilní funkce a služby

Stejně jako omlazený Passat, i nový VW Golf nabídne neustále připojení k internetu a integraci ekosystému Volkswagen We, který slibuje přístup k nepřebernému množství on-line služeb a funkcí. Každý Golf bez rozdílu bude již v základu vybaven funkcemi personalizace (uložení osobních nastavení), e-Call (automatická i ruční asistence v krizových situacích) a Emergency Call Service (podpora z vícejazyčné Volkswagen centrály). Poplatky za využívání dat přitom hradí Volkswagen, tedy s výjimkou streamování médií, poslechu internetového rádia a dat přenesených při vytvoření Wi-Fi hotspotu.

Skrze infotainment pak bude možné si stáhnout další užitečné aplikace, jako je třeba We Park (bezhotovostní placení parkování na vybraných parkovištích – zatím jen v Německu), We Experience (přizpůsobitelné doporučení čerpacích stanic, obchodů a restaurací podél silnic) nebo přístup ke cloudovému hlasovému asistentu Amazon-Alexa, jehož funkce (přehrávání médií, kontrola chytrého vybavení domácnosti, atd.) lze do vozu plně integrovat.

Výroba, dodávky, prodej

Výroba nového VW Golf byla zahájena již během léta a nyní nabírá na obrátkách. První vozy by se měly dostat k německým a rakouským prodejcům někdy během začátku prosince a zahájení prodeje je na německém trhu naplánováno na devátý týden roku 2020, tedy konec únoa.