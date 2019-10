Evropské auto roku 2020: V nominacích se objevila Scala, Kamiq i nový Golf

Zveřejněný seznam zahrnuje pětatřicet modelů snad ze všech segmentů, od městských kompaktů, přes SUV až luxusní sportovní vozy. V seznamu navíc nechybí i jeden stále tajemný model, kterým je osmá generace Volkswagenu Golf. Jeho premiéra ale takřka klepe na dveře a tak se jeho účasti nelze divit.

Aby se však mohl vůz do ankety nominovat, musí být jeho prodej zahájen do konce roku alespoň v pěti evropských zemích. Seznam pětatřiceti vybraných modelů pak bude porotou postupně seškrtán na pouze sedm finalistů, jejichž jména by měla být zveřejněna okolo 25. listopadu. Vyhlášení vítěze pak proběhne tradičně před zahájením ženevského autosalonu, a to konkrétně 2. března 2020.

V minulém roce ovládlo prestižní anketu elektrické SUV Jaguar I-Pace, které však svádělo tuhý boj se sportovním kupé Alpine A110. Vítězství vozů z kategorie SUV přitom nejsou v posledních letech ničím neobvyklým. V roce 2018 zvítězilo Volvo XC40 a rok předtím Peugeot 3008.

Pokud se podíváme na seznam, uvidíme řadu již poměrně dobře známých modelů. Některé už navíc prošly i našimi redakčními testy, nebo jsme si je mohli alespoň vyzkoušet během zahraničních i domácích prezentací.

Mladoboleslavskou automobilku jistě potěší přítomnost hned dvou modelů – Scaly a Kamiqu. Tesla se protlačila do výběru s Modelem 3 a malým překvapením je i přítomnost jihokorejského SUV SsangYong Korando, které mělo premiéru na ženevském autosalonu a za pár týdnů už by se mělo objevit i na českém trhu.