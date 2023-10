Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Plug-in hybrid, elektromobil s prodlouženým dojezdem, říkejte tomu, jak chcete – v každém případě to je návrat Wankelova motoru s rotačními písty pod kapotu vozu značky Mazda, která tento německý vynález proslavila po celém světě. A zároveň také mnohem lépe použitelná verze elektromobilu MX-30, který se světu představil už před pár lety.

Na 35,5kWh baterii elektromobilu je totiž někdy problém ujet byť 150 kilometrů a nabíjí se, dnešními měřítky, pomalu. Verze MX-30 e-Skyactiv R-EV, jak se přesně novinka jmenuje, má sice baterii poloviční, ale s 50l nádrží na benzín slibuje automobilka kombinovaný dojezd až 680 km.

Z vozu výhradně do města a jeho blízkého okolí tak udělala, alespoň na papíře, auto, které se kromě toho města dá použít i na cestu napříč republikou. Jestli tomu tak je i ve skutečnosti, testuji na silnicích a dálnicích Bavorska.

Zvenčí pořád stejná

Netřeba snad dokola popisovat vzhled MX-30, je fanouškům značky známa už pár let. Na silnicích ji člověk moc nevídá, takže se neokoukala a pořád vypadá docela zajímavě. Zároveň ale pořád patří k autům, k jehož designu si člověk musí najít cestu.

Video se připravuje ...

Stejně jako k systému dveří, který převzala z RX-8; je třeba nad ní přemýšlet ne jako nad klasickým pětidveřovým autem, ale, řekněme, třídveřovým plus. Malé zadní protisměrné dveře totiž v praktičnosti zdaleka nemají na klasický zadní pár dveří, ale k třídveřové karoserii jsou nepopiratelným zlepšením praktičnosti.

Zůstává také interiér s korkem na některých detailech, příjemným, džínovinu připomínajícím čalouněním či klimatizací ovládanou ve vlastním displeji, který je na rozdíl od toho hlavního dotykový. Centrální obrazovka na palubní desce je opravdu jen obrazovka, ovládá se panelem na středovém tunelu; chce to trochu zvyku, ale není to zas tak složité.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

V částečně analogovém přístrojovém štítu přibyl palivoměr, který nahradil teploměr baterie ryze elektrické verze. Displej uprostřed je stále poměrně sdílný, nabídne všemožné hodnoty spotřeb a dojezdů a indikátor, že spalovací motor běží, má podobu trojúhelníkovitého rotačního pístu.

Zcela nový motor

Právě kvůli tomu tu jsem – kvůli Wankelově motoru pod kapotou. Je to zcela nově vyvinutá jednotka s označením 8C, která má na rozdíl od motoru 13B, použitého v Mazdě RX-8, přímé vstřikování paliva a jen jednu zapalovací svíčku. Dřív bývaly dvě, díky přímému vstřiku má však směs vzduchu s benzínem lepší homogenitu, a tak navzdory tvaru spalovací komory, který má do ideálního opravdu daleko, stihne všechna shořet, i když ji zapálíte jen v jednom místě.

Na rozdíl od 13B má 8C také atmosférické plnění a jediný rotor, jehož „zdvihový“ objem je 830 ccm. Je to tak největší „válec“ ze všech wankelů, které kdy Mazda použila v sériovém autě. Dává 74 koně a 116 Nm a v závislosti na požadavcích řidiče běží v rozmezí 2300–4500 otáček za minutu.

Nikdy ale nepohání kola vozidla přímo, slouží jen jako generátor elektrické energie; proto se také osobně kloním k označení „elektromobil s prodlouženým dojezdem“, zkráceně EREV. Mazda sama o voze hovoří jako o „sériovém plug-in hybridu“, vůz homologovala jako plug-in hybrid (PHEV) a takto budou prodané kusy figurovat ve statistikách.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Škatulky však nechme stranou, důležitější je, jak vůz jezdí. Kromě očividného benefitu v podstatně delším dojezdu technická data také říkají, že elektromotor nabízí až 170 koní a 260 Nm. To je o 25 více, resp. 5 méně oproti ryze elektrické verzi.

Právě výkonnější elektromotor je rozdílem, kterého si člověk všimne okamžitě – vůz ochotně a zcela lineárně zrychluje z jakékoliv rychlosti, ve městě, mimo něj i na dálnici. Tam ho v rozletu zastaví poměrně brzy omezovač, maximálka zůstala limitovaná na 140 km/h – ovšem to má svůj poměrně dobrý důvod.

Velký rozdíl ve výkonu wankelu a elektromotoru jednomu vnukne myšlenku, jak se bude vůz chovat, když bude displej hlásit vybitou baterii. S normovaným dojezdem 85 km to není tak těžké vyzkoušet, i když jsme vůz dostali téměř plně nabitý.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Zde vstupují do hry tři jízdní režimy, které MX-30 R-EV nabízí. Základní „Normal“ jede zprvu na elektřinu, až při zhruba 45% stavu nabití trakční baterie se spustí wankel a udržuje baterii zhruba kolem tohoto procenta. Režim „EV“ se chová v podstatě stejně, jen s tím, že nechá vůz jet na elektřinu do doby, než displej ukazuje 0% stav nabití. A konečně, režim „Charge“ umožní řidiči nastavit si, na jakém procentu má vůz udržovat trakční baterii v rozsahu 20–100.

Vybitá baterie neomezí dynamiku

Nejprve tedy zjišťujeme, že reálný dojezd na baterii je 70-75 km i celkem svižnou jízdou v mírně zvlněné krajině. Spotřeba elektřiny je 18,3 kWh/100 km, což je docela slušná hodnota. Následně nechám vůz zapnout range extender a dělám něco, co běžný majitel MX-30 možná dělat tak často nebude – najíždím na dálnici a plynový pedál jde na podlahu.

Rychloměr se zastavuje na čísle 144 km/h – adaptivní tempomat však na víc než 140 nastavit nejde – a auto tuhle rychlost bez problémů udržuje, a to i poměrně dlouhou dobu. Nezapínám režim Charge a trakční baterie pořád zůstává na nule, alespoň podle toho, co ukazuje displej.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV

Zkouším zpomalit na 80 km/h a pak opět plným plynem zrychlovat. MX-30 příjemně překvapuje – zátah je pořád stejný, jako by byla baterie plně nabitá, a opět dosahuji tachometrových 144 km/h. Když pak zkouším režim Charge, i v této rychlosti stav nabití pomalinku leze nahoru; na okreskách a ve městě pochopitelně roste mnohem rychleji.

Právě v této souvislosti tuším důvod, proč je nejvyšší rychlost omezena zrovna na 140 km/h. Slabý spalovací motor dokáže vyrobit dostatek energie k tomu, aby elektromotor mohl vůz hnát touhle rychlostí po dálnici, a ještě trocha zbyde pro udržování rezervního množství energie v baterii, či dokonce jejího velmi jemného dobíjení.

Co na to spotřeba paliva? Bavíme se o wankelu, takže pokud je trakční baterie vybitá, počítejte s průměrem okolo 8–9 litrů na okreskách a 11–12 litrů na dálnici. Druhý den však vyrážím s nabitou baterií a celou více než 90km trasu nechávám v režimu Normal, takže okolo 45% stavu nabití se spouští wankel a střídavě běží až do cíle. Takto vidím na displeji 3,2 l/100 km + 15,7 kWh/100 km.

Katalogem slibovaných 2,1 litru to sice není, ale pořád jsou to hezká čísla. Celkovému dojezdu 680 km na jedno nabití a natankování se mi moc věřit nechce, ale věřím, že něco přes šest stovek by vůz lehkou nohou v pohodě zvládl.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Po stránce pohonu tedy verze R-EV znamená pro MX-30 jednoznačné zlepšení ve všech ohledech. A ten zbytek, jízdní vlastnosti, byl výborný už předtím. Díky poloviční baterii zůstala hmotnost vozu na totožných 1.645 kilogramech, což je mezi elektromobily pozoruhodně nízké číslo, a stejně dobré je i chování vozu v zatáčkách.

Neutrálně naladěný podvozek skvěle drží na asfaltu, v zatáčkách je sebejistý a výborně drží stopu a navzdory tužšímu odpružení není nepohodlný. Spolu s přesným a vcelku rychlým řízením mě vážně baví jezdit svižně zatáčkami.

Na poměrně dobré úrovni je také ticho na palubě – ovšem do chvíle, než se spustí wankel pod kapotou. Na to, že k výhodám motoru s rotačními písty má patřit hladkost a kultivovanost chodu, se do interiéru docela výrazně přenáší vibrace – sice jemně, ale přesto chod motoru cítím.

Konečně použitelné auto

To však beru jako malou daň za zásadní zlepšení každodenní použitelnosti MX-30. Tento model Mazdy na silnicích příliš často prozatím nevídáme, snad kvůli poměrně vysoké ceně vzhledem k možnostem, které její elektrický pohon nabízí, ale právě to by se s příchodem spalovacího motoru pod kapotu mohlo změnit.

Verze R-EV totiž začíná na totožných 949 tisících korun jako elektromobil. Napříč výbavovými stupni pokračuje až k plně vybavené verzi Makoto, která s pár příplatky včetně střešního okna přijde na 1.075.800 korun.

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Dražší s cenou lehce nad 1,1 milionu je už jen limitovaná Edition R. Písmeno R tu znamená „Return“, tedy „návrat“, protože se modelem R-EV vrací Wankelův rotační motor po jedenáctileté absenci v nabídce. Karoserie je černá, pouze červenou barvou Maroon Rouge na sloupcích a bocích střechy připomíná Mazdu R360, první osobní auto značky z 60. let minulého století.

Zatímco za elektromobil, který horko těžko zvládne 150 km na jedno nabití a to nabíjení pak trvá dlouho, je tato cena vysoká, verze R-EV už za tyhle peníze dává mnohem lepší smysl – je to konkurenceschopná stylovka pro lidi, kteří chtějí jezdit na elektřinu krátké trasy, ale nechtějí se omezovat při delších cestách.