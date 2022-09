Rady před koupí Mazdy MX-5 NA (NB): Pozor na olej. A co koroze?

V našem seriálu se budeme věnovat první generaci, charakteristické spícími reflektory. „Mezi typické vlastnosti, nikoliv chyby patří chvění světlometů při jízdě,“ říká na úvod k MX-5 Otamír Švaněk, jehož firma Guru Racing se v pražských Vysočanech na MX-5 již mnoho let specializuje. A dodává: „Pokud se svítilny chvějí více, lze seřídit jejich dorazy.“ Samotný mechanismus světlometů je velmi spolehlivý. Navíc pokud selže, lze je ovládat ručně pomocí otočného ovladače.

Mazdy jsou obecně nechvalně proslulé sklony ke korozi. Jenže to platí hlavně pro vozy vyráběné v období 2000-2001. Naopak v 90. letech vzdorovaly mazdy rzi často lépe než konkurence. Problém je, že i nejmladším původním MX-5 je dnes téměř čtvrtstoletí. I z toho důvodu mají na korozi tak trochu nárok. Kde ji ale nejvíce hledat? „Původní modely nejčastěji korodují v oblasti zadních blatníků a prahů. Pokud je koroze v pokročilejším stádiu, řeší se výměnou zadních takzvaných půlblatníků. Je s tím hodně práce, neboť musíte demontovat také plátěnou střechu. I s lakováním vyjdou u nás obě strany přibližně na 35.000 korun, přičemž lak se dělá do rozstřiku až někam do půli dveří,“ vysvětluje Švaněk.

Příčinou vzniku koroze zmíněných částí jsou primárně ucpané odtoky vody. Voda po plátěné střeše totiž stéká do útrob karoserie, kde je zachytávána plastovou miskou, z níž vede (z každé jeden) odtokový kanál, odvádějící vodu pod auto. Otamír Švaněk doporučuje kanály od misek pravidelně čistit. Není to ale úplně jednoduché, pokud vám to předtím někdo neukáže…