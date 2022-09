První německé auto pro Jamese Bonda je na prodej

Herec Pierce Brendan Brosnan vystupuje před kamerou od roku 1979, masivní nárůst popularity zažil až o 16 let později, kdy ztvárnil postavu Jamese Bonda. Charismatický Ir debutoval v hlavní roli agenta 007 v 17. pokračování bondovky zvané GoldenEye (Zlaté oko). Po dlouhé filmové odmlce diváci neskrývali velká očekávání, která Brosnan naplnil a mnohdy překonal.

Součástí každého Jamese Bonda jsou půvabné ženy a neméně krásná auta. Agent s povolením zabíjet vyznává luxusní modely značky Aston Martin, ovšem britské elegány občas střídá zahraniční konkurence. Prvním německým vozidlem v oficiálních službách 007 bylo BMW Z3.

Představení BMW Z3 proběhlo současně s uvedením filmu GoldenEye, Brosnan jako hlavní účinkující poznal vůz přednostně před širokou veřejností. Propojení reklamy na nový roadster spolu s pokračováním dramatické ságy zvýšilo zájem zákazníků o mnichovskou novinku. Zlaté oko bylo první ze tří filmových kontraktů, které měli producenti Jamese Bonda uzavřeny s automobilkou BMW. Kromě Z3 agent 007 později řídil BMW 750iL anebo Z8.

První BMW z bondovky bylo vyráběno od září 1995 do června 2002 v počtu necelých 300 tisíc kusů. Každým rokem ubývá zachovalých ojetin, dlouhých 20 let od konce produkce jsou prvotřídní příklady vzácnou výjimkou. Jeden z bavorských jednorožců se objevil v Americe, přes portál ClassicCars.com je k mání nablýskaný exemplář z roku 1997 zasluhující umístění do sbírky.

Raritní BMW původem z USA stálo vždy v garáži, proto barva Atlanta Blue netrpí následky ostrého provozu. Leštění bylo součástí pravidelné údržby, péče o hladký lak přesahovala i do technických součástí. Čistý podvozek a suchý motorový prostor ilustruje mimořádný nález. Dnes už málo nabízený model pohání šestiválec 2,8 R6 DOHC, řadový benzínový motor spolupracuje s pětistupňovou manuální převodovkou od ZF.

Počítadlo kilometrů ukazuje 47.185 mil (75.936 kilometrů). Po důkladném detailingu je exteriér jako zrcadlo, bez stopy prachu čeká na kupce i navoněný interiér potažený kůží a obložený dřevem. Z výbavy stojí za zmínku například audiosystém Harman Kardon, tempomat, elektrická sedadla, elektrická okna či sedmnáctipalcová litá kola, vše za aktuální cenu 18.900 dolarů (469.000 Kč).

Souhra filmařů a automobilky byla korunována BMW Z3 v edici Jamesa Bonda. Stokusový odkaz na kultovní postavu zpeněžil luxusní obchodní dům Neiman Marcus v Dallasu, vůz stál v roce 1996 35 tisíc dolarů, za tuto cenu jste dostali vozidlo s plaketami 007, modrým lakováním Atlanta Blue, béžovou kabinou, originálními disky kol a chromovými akcenty.