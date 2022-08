Chcete se cítit jako Bond? James Bond? Pořiďte si v charitativní aukci jedno z jeho aut

Filmový James Bond letos slaví 60. narozeniny, což je oslavováno a propagováno mnoha různými způsoby. Nás, motoristické nadšence, bude pravděpodobně nejvíce zajímat aukce pořádaná společností Chrisite’s. Šedesát let znamená šedesát položek, které se v rámci aukce budou dražit. Aukce samotná bude rozdělena na živou část a on-line, přičemž nás bude zajímat ta živá aukce.

Ne, že by filmové předměty v on-line aukci, která poběží od 15. září do 5. října 2022, nebyly pro milovníky Jamese Bonda zajímavé, ale jeho auta se budou dražit v rámci té živé. Ta se bude konat v Londýně, a to ve středu 28. září letošního roku. Výdělky z aukcí pak poputují k několika charitám a dobročinným spolkům.

Bondovských aut se draží celkem sedm, přičemž všechna jsou nějakým způsobem spojena se snímkem Není čas zemřít (No Time to Die) z roku 2021 s Danielem Craigem v hlavní roli. Jedním z nich je replika Aston Martinu DB5, kterých bylo pro účely natáčení filmu postaveno osm, přičemž tahle byla jako jediná uvolněna k prodeji. Christie’s odhaduje finální prodejní cenu mezi 1,5 a 2 miliony liber, tedy mezi 43,5 a 58 miliony korun.

Dalším Aston Martinem k mání je model V8. Je jedním ze tří exemplářů upravených pro účely natáčení filmu. V jeho případě je prodejní cena odhadována mezi 500 a 700 tisíci liber (14,5 – 20,3 milionů korun). Třetím a posledním Aston Martinem je DBS Superleggera v limitované edici No Time to Die, kterou značka představila v roce 2020. Pro celý svět vzniklo pouhých 25 kusů a prodejní cena tohoto konkrétního je odhadována mezi 300 a 400 tisíci liber (8,7 – 11,6 milionů korun).

Astony vás neberou, nebo naopak přemýšlíte, čím je ve sbírce doplnit? Dražit se bude také čtveřice produktů Jaguar Land Roveru. Nejdražšími je dvojice Land Roverů Defender 110. Jedním z nich je vůz používaný během natáčení a následně k propagaci filmu. Je vybaven VIN kódem #007 a Christie’s prodejní cenu odhaduje mezi 300 a 500 tisíci librami (8,7 – 14,5 miliony korun). Druhým je Defender 110 V8 Bond Edition, tedy filmem inspirovaná speciální edice, ve které se pro celý svět vyrobilo pouhých 300 exemplářů. Jeho prodejní cena je odhadována mezi 200 a 300 tisíci librami (5,8 – 8,7 miliony korun).

Pokud jsou Defendery pod vaši úroveň, v nabídce je také Range Rover Sport SVR, který se objevil ve filmu Není čas zemřít. Ten se zřejmě vydraží za 80 až 120 tisíc liber (2,3 – 3,5 miliony liber). No a na závěr, pokud v dnešní obtížné době svou sbírku rozšiřujete spíše o „lacinější“ kousky, k mání bude Jaguar XF. Ten se také objevil ve výše zmiňovaném filmu, ale jeho prodejní cena je ze strany Christie’s odhadována mezi příznivějšími 50 a 70 tisíci liber (1,5 – 2 miliony korun).