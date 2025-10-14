První u nehody? Vzdělávací aplikace rozšířila portfolio situací
Nebezpečná honička, sražená chodkyně a auto po nehodě mimo vozovku jsou tři nové scénáře, které si můžete nacvičit nanečisto v aplikaci První u nehody.
Projekt s názvem „První u nehody“ se představil už v lednu letošního roku, ovšem online výuková aplikace, kterou si může vyzkoušet každý, prochází postupným vývojem. Od října v ní jsou k dispozici tři nové simulace rizikových situací na silnici.
Přináší příběh o zběsilé jízdě mladých účastníků silničního provozu a riskantním ujíždění před hlídkou policie, tedy o nezodpovědných rozhodnutích. Honičky s policií, které nejsou neobvyklé ani na českých silnicích, jsou totiž nebezpečné nejen pro jejich účastníky, ale také pro všechny okolo.
Druhou novinkou je situace se zraněnou ženou s úrazem hlavy, v níž se uživatel aplikace učí správně reagovat, poskytnout první pomoc a efektivně přivolat záchranné složky. Už zavolání pomoci na linku 155 či 112 totiž znamená poskytnutí pomoci; operátor následně laika zvládne provést první pomocí.
Konečně přibyla modelová situace s dospělým řidičem, spolujezdcem a dvěma dětmi v havarovaném voze mimo vozovku, která provádí uživatele aplikace krok za krokem postupem správného vyhodnocení a řešení nehody.
„Od začátku bylo naším cílem, aby se uživatelé této interaktivní aplikace dokázali v krizových momentech na silnici zachovat správně a bez zbytečných chyb. Aplikace nabízí realistické situace, v nichž si každý může bezpečně vyzkoušet na tabletu nebo mobilním telefonu správné reakce,“ vysvětluje Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, která dlouhodobě připravuje kampaň s názvem Ty to zvládneš, a dodává: „Velký zájem veřejnosti nás motivuje pokračovat v započaté cestě – proto už na přelomu let 2025 a 2026 plánujeme přidat další simulace nebezpečných dopravních situací.“
Na projektu se podílí celá řada odborníků – záchranáři, policisté, hasiči i specialisté na bezpečnost v dopravě a psychologii dopravních nehod. Projekt je financován z Fondu zábrany škod, do nějž všichni přispíváme skrz povinné ručení.
zdroj: Ty to zvládneš/První u nehody