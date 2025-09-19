Nejnebezpečnější města v Česku: Nejvíc bourají budějovičtí, nejméně lidé v Liberci
Index nehodovosti Generali České Pojištovny zjistil, že ve 106 městech a obcích v Česku nedošlo za první půlku letoška k žádné smrtelné nehodě.
Jeden by si myslel, že v hustém a leckdy divokém pražském či brněnském provozu bude nehod nejvíce. Výsledky indexu nehodovosti Generali České Pojišťovny, která sestavila žebříček krajských měst podle silniční bezpečnosti, však hovoří zcela jinak.
Městem s indexem nehodovosti 3,15, tedy nejvyšším, byly za 1. pololetí letošního roku České Budějovice. Brno, které bylo nejhorší loni, si o jednu příčku polepšilo. Naopak loni nejlepší Pardubice spadly až na 6. místo a titul nejbezpečnějšího města získal Liberec s hodnotou 0,18. Z 560 nehod totiž došlo jen k jednomu těžkému zranění a žádnému úmrtí.
|Pořadí 1. pol. 2025
|Krajské město
|Hodnota GČP INDEXu
|1.
|Liberec
|0,18
|2.
|Ústí nad Labem
|0,38
|3.
|Hradec Králové
|0,63
|4.
|Ostrava
|0,71
|5.
|Olomouc
|0,81
|6.
|Pardubice
|0,84
|7.
|Karlovy Vary
|1,44
|8.
|Praha
|1,70
|9.
|Zlín
|1,80
|10.
|Jihlava
|2,00
|11.
|Plzeň
|2,29
|12.
|Brno
|2,57
|13.
|České Budějovice
|3,15
|zdroj: GČP Index
Po stránce této nejčernější statistiky na tom je celé Česko dobře – je větší počet obcí s rozšířenou působností, v nichž k žádné smrtelné nehodě nedošlo (106), než těch, v nichž k nějaké došlo (25). Celkem v intravilánech sledovaných 206 ORP bylo evidováno 21.723 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 38 a těžce zraněno 287 osob.
Většina usmrcených i těžce zraněných byli tzv. zranitelní účastníci provozu – chodci, cyklisté a motorkáři. Z oněch čísel se jich týkalo 2.615 nehod, 24 úmrtí a 218 těžkých zranění. „Zatímco podíl zranitelných účastníků na nehodách činil ‚jen‘ 12 %, na usmrcených 63,2 % a na těžce zraněných 76 %. Data za uplynulé pololetí znovu potvrzují, že jsou to právě chodci, cyklisté a motocyklisté, kteří jsou při dopravních nehodách ve městech zásadně ohroženi,“ říká Generali Česká Pojišťovna.
V celkem 129 sledovaných městech nedošlo v 1. pol. roku 2025 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu. Trend je pozitivní; index z podzimu 2024 identifikoval takových měst 124.
Nejbezpečnějším krajským městem v oblasti zranitelných účastníků se v 1. pol. roku 2025 stal Liberec, na druhém místě skončily Pardubice, na třetím Ústí nad Labem. Na opačném konci se na 11. místě objevil Zlín, na 12. pozici České Budějovice a nejhorší, 13. místo, obsadila Jihlava, ve které při 24 nehodách byly 2 osoby usmrceny a 2 osoby těžce zraněny.
|Pořadí 1. pol. 2025
|Krajské město
|Hodnota GČP INDEXu zranitelných účastníků
|1.
|Liberec
|0,00
|2.
|Pardubice
|2,17
|3.
|Ústí nad Labem
|2,27
|4.
|Hradec Králové
|5,56
|5.
|Ostrava
|5,69
|6.
|Olomouc
|6,25
|7.
|Brno
|9,50
|8.
|Karlovy Vary
|11,54
|9.
|Praha
|12,29
|10.
|Plzeň
|12,50
|11.
|Zlín
|12,50
|12.
|České Budějovice
|13,46
|13.
|Jihlava
|16,67
|zdroj: GČP Index
Jak se GČP Index počítá? Vyjadřuje relativní míru závažnosti dopravních nehod na území (v intravilánu) krajských měst a obcí s rozšířenou působností (ORP). Do měření je zahrnuto všech 13 krajských měst a 206 obcí s rozšířenou působností. Hodnota indexu udává poměr vážných a smrtelných nehod (tj. nehod, při kterých došlo těžkému zranění nebo usmrcení) k celkovému počtu nehod evidovaných na území uvedených měst v uplynulém půlroku, roku a třech letech. Čím je vyšší hodnota Indexu, tím je dopravně bezpečnostní situace v konkrétním městě horší.
