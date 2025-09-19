Předplatné
Nejnebezpečnější města v Česku: Nejvíc bourají budějovičtí, nejméně lidé v Liberci

Index nehodovosti Generali České Pojištovny zjistil, že ve 106 městech a obcích v Česku nedošlo za první půlku letoška k žádné smrtelné nehodě.

Jeden by si myslel, že v hustém a leckdy divokém pražském či brněnském provozu bude nehod nejvíce. Výsledky indexu nehodovosti Generali České Pojišťovny, která sestavila žebříček krajských měst podle silniční bezpečnosti, však hovoří zcela jinak.

Městem s indexem nehodovosti 3,15, tedy nejvyšším, byly za 1. pololetí letošního roku České Budějovice. Brno, které bylo nejhorší loni, si o jednu příčku polepšilo. Naopak loni nejlepší Pardubice spadly až na 6. místo a titul nejbezpečnějšího města získal Liberec s hodnotou 0,18. Z 560 nehod totiž došlo jen k jednomu těžkému zranění a žádnému úmrtí.

Pořadí 1. pol. 2025Krajské městoHodnota GČP INDEXu
1.Liberec0,18
2.Ústí nad Labem0,38
3.Hradec Králové0,63
4.Ostrava0,71
5.Olomouc0,81
6.Pardubice0,84
7.Karlovy Vary1,44
8.Praha1,70
9.Zlín1,80
10.Jihlava2,00
11.Plzeň2,29
12.Brno2,57
13.České Budějovice3,15
zdroj: GČP Index

Po stránce této nejčernější statistiky na tom je celé Česko dobře – je větší počet obcí s rozšířenou působností, v nichž k žádné smrtelné nehodě nedošlo (106), než těch, v nichž k nějaké došlo (25). Celkem v intravilánech sledovaných 206 ORP bylo evidováno 21.723 dopravních nehod, při nichž bylo usmrceno 38 a těžce zraněno 287 osob.

Většina usmrcených i těžce zraněných byli tzv. zranitelní účastníci provozu – chodci, cyklisté a motorkáři. Z oněch čísel se jich týkalo 2.615 nehod, 24 úmrtí a 218 těžkých zranění. „Zatímco podíl zranitelných účastníků na nehodách činil ‚jen‘ 12 %, na usmrcených 63,2 % a na těžce zraněných 76 %. Data za uplynulé pololetí znovu potvrzují, že jsou to právě chodci, cyklisté a motocyklisté, kteří jsou při dopravních nehodách ve městech zásadně ohroženi,“ říká Generali Česká Pojišťovna.

V celkem 129 sledovaných městech nedošlo v 1. pol. roku 2025 ke smrtelným a těžkým nehodám zranitelných účastníků silničního provozu. Trend je pozitivní; index z podzimu 2024 identifikoval takových měst 124.

Nejbezpečnějším krajským městem v oblasti zranitelných účastníků se v 1. pol. roku 2025 stal Liberec, na druhém místě skončily Pardubice, na třetím Ústí nad Labem. Na opačném konci se na 11. místě objevil Zlín, na 12. pozici České Budějovice a nejhorší, 13. místo, obsadila Jihlava, ve které při 24 nehodách byly 2 osoby usmrceny a 2 osoby těžce zraněny.

Pořadí 1. pol. 2025Krajské městoHodnota GČP INDEXu zranitelných účastníků
1.Liberec0,00
2.Pardubice2,17
3.Ústí nad Labem2,27
4.Hradec Králové5,56
5.Ostrava5,69
6.Olomouc6,25
7.Brno9,50
8.Karlovy Vary11,54
9.Praha12,29
10.Plzeň12,50
11.Zlín12,50
12.České Budějovice13,46
13.Jihlava16,67
zdroj: GČP Index

Jak se GČP Index počítá? Vyjadřuje relativní míru závažnosti dopravních nehod na území (v intravilánu) krajských měst a obcí s rozšířenou působností (ORP). Do měření je zahrnuto všech 13 krajských měst a 206 obcí s rozšířenou působností. Hodnota indexu udává poměr vážných a smrtelných nehod (tj. nehod, při kterých došlo těžkému zranění nebo usmrcení) k celkovému počtu nehod evidovaných na území uvedených měst v uplynulém půlroku, roku a třech letech. Čím je vyšší hodnota Indexu, tím je dopravně bezpečnostní situace v konkrétním městě horší.

zdroj: Generali Česká Pojišťovna

