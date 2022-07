První ukázka nové Toyoty Crown potvrzuje uniklé patentové snímky

Automobilka Toyota před časem zveřejnila první ukázku nového modelu s označením Crown, jehož premiéry bychom se měli dočkat již 15. července. Snímek, na který upozorni web CreativeTrend, přitom perfektně ladí s nedávno objevenými patentovými snímky.

Začněme ale od oficiálně zveřejněného snímku, který kromě data 15.7, nového loga koruny a nápisu Discover Your Crown nabízí boční pohled na kapotu a přední dveře nového vozu. Designový jazyk i samotný design korunky přitom skvěle odpovídá patentovým snímkům Toyoty, které se na veřejnost dostaly před pár týdny.

Příslušnost dříve neznámého modelu, který si automobilka nechala patentově chránit, k modelové řadě Crown přitom nejprve naznačovalo pouze již zmiňované logo korunky na kapotě. Nyní už ale není pochyb, že jde skutečně o novou Toyotu Crown, která tak dostane nejen nové logo, ale také zcela nový design.

Video se připravuje ...

Označení Crown, jedno z nejstarších v nabídce značky, totiž Toyota v minulosti využívala pro klasické sedany. S jejich postupným úpadkem ale Toyota začala experimentovat i s jinými karosářskými verzemi. Před časem už jsme tak mohli vidět SUV Crown pro čínský trh, zatímco novinka, kterou si můžete prohlédnout v galerii, vypadá jako zvláštní kříženec mezi SUV, sedanem a kupé.

Opět se bude jednat o čtyřdveřový vůz, namísto honosné tříprostorové karoserie ale sází spíše na dynamické a plynulé tvary. Příď zaujme nízkými světlomety a výraznou maskou chladiče, čelní sklo je výrazně zkosené a pozvolna klesající střecha připomíná spíše styl čtyřdveřových kupé.

Na patentových snímcích navíc vidíme poměrně vysoký podvozek s oplastovanými lemy, což by naznačovalo snahu automobilky vytvořit zvláštní crossover, který kombinuje rysy SUV a sedanů. Svým způsobem se pak pojetí karoserie blíží nedávno představenému Peugetu 408, který francouzská automobilka prezentovala jako nevšední fastback. Možná tak sledujeme zrod nového karosářského stylu, který se pokusí změnit trendy.

Vraťme se ale k novince ze stáje Toyoty, která by podle zdrojů japonských kolegů měla být postavena na platformě TNGA-K, dostupná by měla být s hybridním i čistě elektrickým pohonným ústrojím a pohánět by mohla jak pouze přední, tak všechna kola. Bližší informace se však nejspíš až dozvíme až 15. července.