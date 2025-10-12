Ptáme se vás: Je 130 km/h na dálnici v Česku optimální, nebo rozhodně povolit víc?
Až výjimku znají české dálnice stále jediné číslo – 130 km/h. Někdo říká, že je to zlatý kompromis mezi bezpečností a plynulostí, jiní tvrdí, že v moderní době je to brzda. Poláci už jezdí 140, Němci na velké části dálnic stále žádný limit nemají. Česko už pilotní úsek s 150 km/h na D3 zkouší. Je tedy čas povolit víc?
Vyšší rychlost přináší rychlejší cestování. Jenže úspora je malá, zato riziko prudce roste. Výzkumy ukazují, že každé zvýšení průměrné rychlosti o procento znamená čtyřprocentní nárůst smrtelných nehod. Přidává se i vyšší spotřeba paliva, emise a hluk. A paradox? I v Německu většina řidičů na neomezených úsecích stejně jezdí pod 130 km/h. Jak to vidíte vy? Podělte se o váš názor v komentářích.
Co se právě děje v Česku?
Vláda schválila 150 km/h jen na vybraných, bezpečnostně prověřených úsecích a s proměnným značením. První realizovaný je na dálnici D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Zkušební provoz byl zahájen od soboty 4. října. Instalace 42 značek za zhruba 55 milionů Kč budí kontroverzi – zvolená technologie neumí plnohodnotně snižovat rychlost podle počasí, jak se původně slibovalo. A časový přínos je malý (cca 3 min na 50 km). Zato náklady a očekávání jsou velké.
Při rychlosti 150 km/h spotřebuje běžné auto se spalovacím motorem zhruba o 15 až 30 % více paliva než při 130 km/h. U elektromobilů je rozdíl ještě výraznější – dojezd může klesnout až o třetinu.
A co si myslíte vy?
Má Česko přidat 150 km/h na více úseků, nebo raději zůstat u 130 km/h a investovat do stavu dálnic?
Dává vám zisk pár minut smysl vzhledem k rizikům, hluku, emisím a nákladům?
Preferujete proměnlivé limity podle podmínek, nebo pevné číslo na značce?
Které konkrétní úseky by si vyšší limit zasloužily – a kde by to byl hazard?
Jeli jste už po novém úseku D3 s povolenými 150 km/h? Jaké máte dojmy?
Zdroje: BESIP, MDČR, Centrum dopravního výzkumu〡Foto: archiv