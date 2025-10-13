SPD schválila 3 miliardy na podporu elektromobility. I na ty ojeté
Německo po období bez přímých dotací znovu spouští program podpory elektromobility pro fyzické osoby. Tentokrát v modernizované, sociálně cílené podobě.
Od 1. ledna 2026 začne platit nový systém přímých dotací na nákup elektrických vozidel, a poprvé v historii se bude týkat také ojetých elektromobilů.
Na podporu budou mít nárok fyzické osoby – zejména domácnosti s nižšími a středními příjmy. Dotace má činit až 4000 eur (asi 100.000 Kč) a bude vyplácena při pořízení vozu s čistě elektrickým pohonem.
Aby se předešlo zneužívání, stanoví program dva základní limity: maximální cenu vozu do 45 000 eur bez DPH a příjmový strop kupujícího, který by podle návrhu mohl činit přibližně 3800 eur hrubého měsíčně. Firemní flotily se do systému nezahrnují.
O návratu dotací informovala média jako Electrive, Auto Motor und Sport či Bloomberg. Vládní koalice CDU/CSU, SPD a FDP se podle nich dohodla na vytvoření třímiliardového fondu určeného pro roky 2026 – 2029.
Na rozdíl od dřívějších dotací se program zaměří na dostupnější vozy a sociální rovnost. Podle německého automobilového svazu VDA má jít o „cílenější a stabilnější“ podporu, která může obnovit důvěru spotřebitelů po propadu trhu s elektromobily. Ten po zrušení předchozích pobídek v roce 2023 klesl o více než čtvrtinu.
Program bude spravovat úřad BAFA, který dříve zajišťoval tzv. Umweltbonus. Detaily o registraci a způsobu vyplácení podpory mají být zveřejněny v první polovině roku 2025.
Tento krok přichází krátce poté, co Německo oznámilo prodloužení daňového osvobození pro elektromobily až do roku 2035. Nejdřív tedy šlo o daňovou úlevu, nikoli dotaci. Nyní se obě formy podpory doplňují: jedna má dlouhodobě udržet provoz elektromobilů výhodný, druhá má znovu nastartovat jejich prodej.
Zdroje: Electrive, Auto Motor und Sport, Bloomberg, ADAC, Merkur, T-Online │ Foto: archiv