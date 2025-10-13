Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

SPD schválila 3 miliardy na podporu elektromobility. I na ty ojeté

Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
Škoda Enyaq RS
145 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (2)

Německo po období bez přímých dotací znovu spouští program podpory elektromobility pro fyzické osoby. Tentokrát v modernizované, sociálně cílené podobě.

Od 1. ledna 2026 začne platit nový systém přímých dotací na nákup elektrických vozidel, a poprvé v historii se bude týkat také ojetých elektromobilů.

Na podporu budou mít nárok fyzické osoby – zejména domácnosti s nižšími a středními příjmy. Dotace má činit až 4000 eur (asi 100.000 Kč) a bude vyplácena při pořízení vozu s čistě elektrickým pohonem.

Aby se předešlo zneužívání, stanoví program dva základní limity: maximální cenu vozu do 45 000 eur bez DPH a příjmový strop kupujícího, který by podle návrhu mohl činit přibližně 3800 eur hrubého měsíčně. Firemní flotily se do systému nezahrnují.

O návratu dotací informovala média jako Electrive, Auto Motor und Sport či Bloomberg. Vládní koalice CDU/CSU, SPD a FDP se podle nich dohodla na vytvoření tří­miliardového fondu určeného pro roky 2026 – 2029.

Na rozdíl od dřívějších dotací se program zaměří na dostupnější vozy a sociální rovnost. Podle německého automobilového svazu VDA má jít o „cílenější a stabilnější“ podporu, která může obnovit důvěru spotřebitelů po propadu trhu s elektromobily. Ten po zrušení předchozích pobídek v roce 2023 klesl o více než čtvrtinu.

Program bude spravovat úřad BAFA, který dříve zajišťoval tzv. Umweltbonus. Detaily o registraci a způsobu vyplácení podpory mají být zveřejněny v první polovině roku 2025.

Tento krok přichází krátce poté, co Německo oznámilo prodloužení daňového osvobození pro elektromobily až do roku 2035. Nejdřív tedy šlo o daňovou úlevu, nikoli dotaci. Nyní se obě formy podpory doplňují: jedna má dlouhodobě udržet provoz elektromobilů výhodný, druhá má znovu nastartovat jejich prodej.

Zdroje: Electrive, Auto Motor und Sport, Bloomberg, ADAC, Merkur, T-Online │ Foto: archiv

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů