Krásně šílené nápady Yamahy: Od vodíku až po invalidní vozíky
Yamaha brzy ukáže nemálo prototypů, které posouvají hranice nejen motocyklového světa. Od vodíkového skútru vyvinutého s Toyotou po AI motorku, která se sama učí jezdit a zvedne se ze země.
Yamaha se znovu ukazuje jako značka, která se nebojí riskovat – a hlavně snít. Na blížícím se Japan Mobility Show 2025 představí hned několik konceptů, které dokazují, že budoucnost motorek může být mnohem rozmanitější, než si dnes dovedeme představit.
Od autonomní motorky řízené umělou inteligencí přes vodíkový skútr až po tříkolový elektromobil Tricera – všechny spojuje odvaha experimentovat a hledat nové způsoby cestování.
MOTOROiD:Λ – Motorka, která se učí sama
Yamaha se už v roce 2017 proslavila svým experimentálním motocyklem MOTOROiD, který dokázal rozpoznat svého majitele, samostatně držet rovnováhu a popojíždět bez řidiče. Šlo o plně funkční robotický stroj vybavený systémem pro aktivní řízení polohy těžiště a senzory pro rozpoznávání obličeje a gest – tehdy šlo spíš o výzkumný projekt než o potenciální produkt, ale okamžitě si získal pozornost.
Nyní Yamaha představuje pokračování, MOTOROiD:Λ (Lambda), které jde ještě dál. Nová generace už využívá umělou inteligenci a strojové učení naplno. K tomu, aby se dokázala sama zlepšovat, reagovat na okolí a měnit jízdní chování podle situace. Motorka by se měla umět postavit ze země, balancovat bez podpěry a potenciálně i autonomně přijet ke svému majiteli.
Zatím sice zůstává spíš technologickou laboratoří než hotovým produktem, ale už jen samotný koncept naznačuje, kam může vývoj motocyklů s umělou inteligencí směřovat.
Tricera: Elektromobil se třemi koly a třemi směry
Dalším z lákadel je Tricera, otevřený tříkolový elektromobil, který na první pohled připomíná kombinaci motorky a sportovního roadsteru. Zajímavé je jeho řízení všech tří kol (3WS – three-wheel steering), které má nabídnout extrémní obratnost a nový druh jízdního zážitku.
Koncept Tricera není zcela nový – Yamaha jej poprvé představila už v roce 2023. Aktuální verze z roku 2025 ale podle výrobce přináší aktualizovaný elektrický pohon a upravenou kabinu, mnohem blíže reálnému provozu.
Tricera má mít také systém umělého zvuku, který elektrický pohon doplňuje o modulátor vytvářející mechanický feedback pro ucho i ruce, aby jízda nebyla sterilní. Zatím nejde o produkční model, ale Yamaha naznačuje, že by se podobný princip mohl v budoucnu uplatnit u městských elektromobilů nebo rekreačních tříkolových strojů.
H2 Buddy Porter: Skútr se střechou na vodík
Zatímco většina výrobců sází výhradně na baterie, Yamaha hledá vlastní cestu – a zkouší spalovat vodík. Její nový koncept H₂ Buddy Porter je městský skútr s vodíkovým spalovacím motorem, nikoli s palivovými články. Místo benzinu využívá stlačený vodík, ale jinak zůstává věrný klasické konstrukci pístového motoru.
Na rozdíl od běžných skútrů má integrovanou ochrannou střechu a pevný rám typu roofed commuter, který poskytuje vyšší bezpečnost a ochranu před počasím. Design kombinuje praktičnost městského dopravního prostředku s lehce futuristickými liniemi.
Yamaha přitom na této technologii nepracuje od nuly. Už v roce 2021 se zapojila do vývoje vodíkového tříválce z Toyoty GR Yaris, přestavěného pro spalování vodíku, a později s Toyotou spolupracovala i na dalších experimentech s menšími agregáty. Od té doby testuje, jak vodíkový pohon přenést i do motorek, skútrů a čtyřkolek.
H₂ Buddy Porter Concept je tak prvním skutečně městským výsledkem tohoto vývoje. Nabídne dojezd přes 100 km, výkon srovnatelný s klasickým skútrem 125 cm³, a díky vodíkovému motoru si zachovává zvuk, vibrace a přirozený charakter spalovacího stroje – tedy přesně to, co většina čistě elektrických skútrů postrádá.
PROTO HEV a PROTO PHEV: Hybridní motorky
Vedle elektrokol ukazuje Yamaha i dva zajímavé hybridní prototypy – PROTO HEV a PROTO PHEV. Model PROTO HEV kombinuje spalovací motor s elektromotorem a nabízí dva odlišné režimy: „Serene“ pro tichý, čistě elektrický provoz a „Spirited“ pro sportovnější, hybridní jízdu. Cílem je zachovat klasický zážitek z jízdy, ale s nižší spotřebou a emisemi.
Varianta PROTO PHEV jde ještě dál. Díky větší baterii umožňuje plnohodnotný čistě elektrický dojezd pro každodenní cesty, zatímco při delších trasách dokáže přepnout do hybridního režimu. Yamaha tak naznačuje, že budoucnost motorek nemusí být výhradně elektrická – spíš chytrá kombinace obou světů, kde výkon i emoce zůstávají zachovány.
Y-00B Base a Bricolage: Retro elektrokola
Yamaha, která patří mezi průkopníky elektrických kol, představila dvojici konceptů Y-00B Base a Y-00B Bricolage. Jde o elegantní, technicky čisté e-biky s rámem typu „Dual Twin“, navrženým pro snadnou přizpůsobitelnost různým stylům jízdy i výšce jezdce. Kola počítají i s praktickými detaily, například možností napájet externí zařízení přímo z baterie prostřednictvím systému USB-PD.
Verze Bricolage navíc vzdává hold historii značky – svým barevným pojetím i liniemi připomíná legendární motocykl YA-1 z roku 1955, první sériový model Yamahy. Spojuje tak nostalgii s moderní technologií, jak to Yamaha umí snad nejlépe.
Stylové invalidní vozíky
Yamaha v Japonsku představí také tři elektrické invalidní vozíky nové generace, které ukazují, že i asistovaná mobilita může být stylová a technologicky pokročilá. Model NACTUS VS TRE-X je robustní tříkolový vozík s pohonem JWX-2, určený i pro jízdu mimo zpevněné cesty, s důrazem na stabilitu a praktické detaily, jako je nosič či vodotěsná baterie.
Dvojice ONE-MAX Urban a ONE-MAX Historical nabízí elegantnější pojetí – první míří na lehkou městskou mobilitu s kompaktní konstrukcí a úložnými prvky, zatímco druhý kombinuje moderní techniku s retro designem připomínajícím luxusní cestovní kufr.
Yamaha tímto rozšiřuje svůj záběr za hranice motorek a skútrů a ukazuje, že inovace může zlepšovat i každodenní pohyb lidí s omezenou pohyblivostí.
Jak daleko jsou od reality?
Z celé kolekce působí nejrealističtěji H2 Buddy Porter a Tricera, které už splňují základní bezpečnostní i technické normy a mohly by se v nějaké podobě dostat do výroby.
Naopak MOTOROiD:Λ a autonomní řízení zůstávají spíše ve stádiu výzkumu – ale i tam mají svůj význam. Naznačují, jak může značka s motocyklovou DNA reagovat na éru umělé inteligence.
Zdroje: Yamaha, New Atlas, RideApart, ThePack.news, Carscoops, Autoevolution │ Foto: Yamaha