Nová Toyota Corolla na obzoru! Taková je budoucnost nejprodávanějšího auta světa
Toyota Corolla je jedním z nejprodávanějších vozů světa a poslední roky je velmi populární i v Česku. Nová generace se už blíží a Toyota na ni poprvé začala poutat. Nový koncept je ale radikálně jiný, než jsme od Toyoty Corolla očekávali.
Počátkem listopadu proběhne v Tokiu tradiční autosalon, dnes pojmenovaný Japan Mobility Show. Novinky na něm ukazují zejména japonské značky, které se obvykle vytasí s řadou konceptů. Toyota si jich také několik připravuje a začala už na ně lákat prvními ukázkami. Mezi obvyklými koncepty „mobility budoucnosti“ zaujme také moderně střižený sedan, který se ukázal v pohybu ve videu.
V dnes poněkud konzervativní modelové řadě rozhodně vyčnívá. Proto je překvapivé, že na zádi je vidět nápis Corolla Concept. Zároveň je zjevné, že vůz je elektrický, nebo alespoň plug-in hybridní, protože na levém blatníku má dvířka dobíjecího konektoru. Automobilka bohužel nedodala žádné informace o technice vozu, krátká zkosená příď zřejmě znamená spíše čistě elektrickou verzi.
Pohled na záď prozrazuje, že jde o klasický sedan, vzhledem dost připomínající vůz HiPhi Z zkrachovalé automobilky Human Horizons. Ponechává si ale kompaktní rozměry a podobně jako HiPhi má i dost odvážnou kombinaci svítících lišt a světlometů. Vzhledem odkazuje na některé z dříve ukázaných elektrických konceptů, kterých nebylo zrovna málo, tento konkrétní ale Toyota dosud neukázala.
O co přesně jde, se dozvíme asi už 29. října na autosalonu v Tokiu. Je ale pravděpodobné, že Toyota chystá čistě elektrickou verzi Toyoty Corolla, která v nabídce doplní hybridní verze. U těch se spekuluje o podobném přístupu jako v případě nových generací RAV4 a Camry, tedy využití stávajícího základu a techniky s novým designem. Elektrická Corolla ale už dle vzhledu zjevně staví na zcela novém základu.
Toyota už dnes nabízí několik elektrických sedanů, všechny ale na čínském trhu. Toyota bZ3 využívá techniku BYD a vyrábí ji společný podnik s FAW. Toyota bZ7 je podstatně větší, využívá techniku Huawei a GAC a ve spojení s druhým jmenovaným ji také vyrábí.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Toyota