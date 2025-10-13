Nová definice francouzského luxusu už je v Česku. DS N°8 může stát hodně přes 2 miliony
Nástupce DS 9 přichází na český trh. Namísto nízkého sedanu přijíždí SUV kupé. Tvůrci se kromě komfortu a vzhledu zaměřili také na aerodynamiku. Pohon je výhradně elektrický s dojezdem až 750 km.
Automobilka DS Automobiles se ve svých propagačních materiálech odvolává na historii započatou Citroënem DS. Tomu nejvíce nahrávají velké modely. Těžko si totiž někdo spojí malou DS 3 se služebním vozem Fantomase. Předchozí vlajková loď DS 9 se na trhu neohřála moc dlouho. Vyrábělo se od roku 2020 do letošního roku, kdy ji nahrazuje nový DS N°8.
Vůz na první pohled budí emoce, když vypadá spíš jako koncept než sériové auto určené k prodeji. Při jeho návrhu tvůrci vycházeli z konceptu DS Aero Sport Lounge. Aerodynamika hrála při vývoji N°8 důležitou roli. Designéři ladili tvary vozu tak dlouho, dokud nedosáhli součinitele čelního odporu vzduchu 0,24. Ten údajně velkou měrou přispěl k prodloužení dojezdu na jedno nabití dle WLTP o 60 km. Přispívá k tomu také specifický design kol o průměru 740 mm.
Novinkou je světelný podpis ve tvaru písmene V u světlometů DS Pixel Vision. Odkaz původního Citroënu DS nese jejich natáčení, světelný dosah se mění podle rychlosti jízdy od 400 metrů po 520 metrů. Jsou součástí přední masky DS Luminascreen. Svítidla se skládají ze tří modulů, přičemž podpis je řešen vždy osmi diodami.
Vzadu je pro změnu světelný podpis vertikální ve tvaru trojúhelníku, přičemž zadní svítilny jsou řešeny jako třírozměrné (3D). Součástí efektního vzhledu je dvoutónové lakování karoserie s černou střechou, k níž se může přidat také stejnou barvou lakovaná přední kapota. Důraz na ekologii je patrný i z technologie lakování, které nevyžaduje vypalování.
Po usednutí do vozu vás zaujme tvar čtyřramenného volantu, který připomíná kormidlo lodi nebo motorového člunu. Jsme velmi zvědaví, jak se bude při jízdě držet. Středobodem kabiny je rozhraní DS Iris System 2.0, je multimediální systém nové generace od DS Automobiles. Lze jej ovládat hlasem nebo přes 16palcový dotykový displej s intuitivním rozhraním. Má vyšší kapacitu paměti, dvojnásobnou rychlost odezvy a tříletý bezplatný přístup k balíčku Connect Plus Pack se službami jako ChatGPT a EV Routing pro optimalizaci jízdy a nabíjení v reálném čase. Kromě toho je v nabídce také nižší verze rozhraní DS Connect One s uživatelskými balíčky na deset let v rámci pořizovací ceny vozu. I tady je k dispozici plánovač EV Routing.
Kabina nové DS nabízí vysoký komfort. Tak třeba přední sedadla nabízejí veškeré moderní funkce, včetně masážní. Nechybí ani dofukování bočnic, což oceníte třeba při svižné jízdě v zatáčkách. Rovněž lze sedadlo za přispění vzduchových polštářů tvarovat. Integrované opěrky hlavy mají mimo jiné také vyhřívání šíje cestujícího.
Zadní sedadla jsou rovněž vyhřívaná a také odvětrávaná. Zvolit lze kůži Nappa nebo původně italský umělý semiš. V nabídce je také panoramatická střecha se samočinným cloněním. Její poloha je mírně zvýšená ve snaze zajistit dostatek prostoru nad předními sedáky.
V otázce audia DS i nadále spoléhá na hi-fi Focal, přičemž reproduktory jsou umístěny také ve stropě. Nechybějí akustická boční a přední skla. Nechybí ani adaptivní podvozek, který pracuje v účinnosti s kamerou za čelním sklem, jež v podstatě čte povrch vozovky. Pod toho pak počítač upravuje tuhost tlumičů.
Výhradně elektrické
DS N°8 bude poháněno výhradně elektřinou. A to i přesto, že uplatněná technika dovoluje také zástavbu hybridního pohonu a tedy spalovacího motoru. Na dotaz, zda se v budoucnu takové motorizace neobjeví, nám čeští zástupci DS Automobiles odpověděli, že pravděpodobně ne.
V nabídce jsou tři pohony. Základem je standardní dojezd pojící se s pohonem předních kol. V útrobách ukrývá baterii o využitelné kapacitě 73 kWh, výkon pohonu činí 169 kW. Dojezd dle WLTP činí až 550 km.
Alternativou je varianta s dlouhým dojezdem, která dostala větší baterii s využitelnou kapacitou 97,2 kWh a nabízí se ve dvou variantách – s pohonem předních kol a výkonem motoru 180 kW, respektive s pohonem všech kol a tedy dvěma elektromotory, která se chlubí výkonem 257 kW. Nejdelší dojezd nabízí přirozeně prvně jmenovaná verze, a sice až 750 km. Čtyřkolka nabízí rovněž velmi dobrých 651 km.
Řidič má k dispozici pět jízdních režimů – tři úrovně rekuperace, mód plachtění a dále režim one pedal, kdy lze auto až do zastavení ovládat pouze akcelerátorem. Nabíjení stejnosměrným proudem (rychlonabíjení) disponuje výkonem palubní nabíječky 160 kW, což je slušné, nikoliv však špičkové. Dle výrobce se vozidlo nabije z 20 procent na 80 procent za 27 minut. Výrobce se také chlubí, že na jedno nabití vůz zvládne ujet vzdálenost mezi Paříží a Lyonem, která činí přibližně 500 km.
Luxusní Nautilus
České ceny nového DS N°8 jsou již známy několik měsíců, nyní však auto přichází oficiálně na náš trh. Český dovozce jej nabízí ve třech výbavách – Pallas, Etoile a vrcholná Jules Verne. Výbavy Pallas a Etoile jsou k dispozici se všemi třemi pohony, vrcholná Jules Verne pouze v kombinaci s větší baterií a tedy dlouhým dojezdem.
Cena začíná na částce 1.590.000 korun (Pallas se standardním dojezdem) a končí na sumě 2.090.000, které zájemce zaplatí za výbavu Jules Verne v kombinaci s dlouhým dojezdem a zároveň pohonem všech kol.
Ceny se mohou zdát na první pohled vysoké, nicméně je třeba si uvědomit, co vše za ně získáte. Především kompletně vybavené auto s neotřelým vzhledem, výborným zpracováním a také velmi dobrými poprodejními službami. Ty zahrnují například skutečnost, že pokud potřebuje vozidlo servis, nemusí s ním jeho majitel jezdit sám do opravny. DS Automobiles vyšle technika, který auto na smluveném místě od majitele převezme a po servisu zase majiteli vrátí. Mezitím má přirozeně k dispozici náhradní vůz.
Přesto nelze očekávat, že by se nová osmička od DS prodávala ve větších počtech. České zastoupení DS Automobiles již zaznamenalo první objednávky v době, kdy vůz budoucí majitelé naživo ani neviděli. Auta k nim dorazí ještě letos. Dovozce očekává, že v příštím roce se mu podaří prodat dvacítku kusů. Důvodem není jen cena a přidělené kvóty, které nejsou právě vysoké, ale také konkurence. Koho bude muset DS N°8 na trhu porazit?
Audi Q6 e-tron Sportback – rozdíl nejen ve výkonu
Vzhledem k tomu, že DS N°8 je kupé SUV, tak nejbližším konkurent pochází z Ingolstadtu. V porovnání s francouzským konkurentem nabízí výrazně vyšší výkony hnací jednotky. Na českém trhu se nabízí pouze s pohonem všech kol quattro, kdy slabší varianta disponuje 285 kW, výkonnější dokonce 360 kW. Současně je ale auto také dražší, když slabší verze stojí od 2.071.900 korun, výkonnější startuje na částce 2.567.900 korun.
Mercedes-Benz EQE – méně sličné tvary
S trochou nadsázky lze za konkurenta nové DS N°8 považovat také Mercedes EQE. Ten je však klasickým SUV, nikoliv sličnějším SUV kupé. Nabízí se s pohonem zadních nebo všech kol 4Matic a pohonnými jednotkami o výkonu od 195 do 460 kW. Ceny jsou v porovnání s DS výrazně vyšší, když nejlevněji pořídíte EQE za 2.047.320 korun. Na opačném konci stojí varianta EQE 53 4Matic+ SUV za 3.410.990 korun.
BMW iX3 – elektrická Neue klasse
Kupující nové DS může mít v hledáčku také zbrusu nové BMW iX3, jehož výrazný design odkazuje na model 1500 z 60. let v rámci takzvané Neue klasse. Cenově vychází podobně jako DS, stejně jako v případě Mercedesu EQE se ale nejedná o SUV kupé. Ve verzi 50 xDrive začíná cena na 1.725.100 korunách a nabízí dojezd až 805 km. Jde zatím o jedinou verzi dostupnou v Česku. Se dvěma elektromotory nabízí výkon hnací jednotky 345 kW, tedy o poznání více než u DS.
Zdroj: Tisková zpráva DS Automobiles, prezentace vozu DS N°8, ceníky Audi, BMW a Mercedes-Benz
Foto: DS Automobiles, Audi, BMW a Mercedes-Benz