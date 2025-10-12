Předplatné
Svět motorů 42/2025: Tahání. Čím nahradit diesely

Světa motorů 42

Světa motorů 42 Zdroj: Svět motorů

V pondělí vychází nové číslo Světa motorů. Co v něm najdete?

Zrcadlo

Téma: Tahání. Čím nahradit diesely

Test: Srovnání tahounů Technika

 Co nového v technice

Srovnávací test: Audi A6 Avant TFSI vs. Audi A6 Avant E-tron

Test: Honda Civic e:HEV

Test: Škoda Superb Combi 1.5 TSI 7DSG

Motoservis: Airbagy pro motorkáře

Bazar: Fiat Panda 4x4 Servis

Novinky

Vaše otázky

Rozhovor: Aleš Polák, Arval

Blikej, nebuď *****! – 7. díl: Couvání

Seriál: Století českého motorismu (1966) Sport

Novinky ze sportu

F1: Singapur

FIA WEC

Nové číslo časopisu Svět motorů zakoupíte od pondělí na novinových stáncích nebo si jej můžete objednat s dopravou zdarma na iKiosek.cz.

Všichni předplatitelé dostávají jedno číslo časopisu za pouhých 34 korun (51 čísel + 4 speciály ročně celkem za 1892 Kč), hodnotný dárek a přístup do elektronického PDF archivu časopisu od roku 2008.

