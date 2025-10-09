150 km/h na dálnici v Česku není samozřejmost. Co všechno se musí splnit a co rozhodne?
Tak jsme se dočkali. Od volební soboty 4. října se smí na dálnici D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi jezdit stopadesátkou. Rychlost se v Česku zvýšila skoro po třiceti letech. Jenže zatímco v říjnu 1997 se limit zvedl celoplošně na 130 km, o stopadesátce zatím bude rozhodovat počasí.
Mohli bychom si zvýšení rychlosti představit jako předpověď počasí. V televizi ve zprávách hezky oblečená slečna ukazuje na mapě Česka počasí na další dny. „V pondělí bude jasno až polojasno, na Moravě místy bouřky, na jihu Čech slunečno a mezi Táborem a Českými Budějovicemi na D3 s rychlostí sto padesát.“
A nejsme daleko od pravdy. Zjistili jsme, že Ředitelství silnic a dálnic nepřijalo žádného meteorologa nebo novou posilu pod pracovním názvem „stopadesátkář“, ale vše má řídit sofi stikovaný software. „Ten díky kamerovému systému, sčítačům dopravy a meteorologickým hláskám umístěným na dálnici D3 vyhodnocuje všechny algoritmy a má jasně definované situace, kdy se může zvýšit rychlost na 150 km,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
Rychlost samozřejmě budou moci ovládat i dispečeři Národního dopravního informačního centra v Ostravě, které dohlíží na všechny dálnice v Česku. A ti budou mít také pravomoc zasahovat do ovládání rychlosti, hlavně v situacích, kdy se stane na zmiňovaném úseku jihočeské dálnice třeba dopravní nehoda nebo výrazně zhoustne provoz. Aby řidiči jedoucí po úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi zahlédli změnu rychlosti včas, nainstalovali silničáři na asi padesátikilometrový úsek celkem 42 proměnných značek. Takže pokud bude povrch suchý a počasí dovolí perfektní rozhled, otočí se značení na povolenou stopadesátku. V opačných případech je platná maximálně stotřicítka.