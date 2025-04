Rady před koupí: Ikonická ano, příliš drahá také

Lancia Delta má ze sezon 1987 až 1992 v soutěžích celkem šest titulů mistra světa. Jde o úspěch jednoho modelu, který už pravděpodobně nebude překonán. I vzhledem k tomu, stejně jako z pohledu historie invenčního potenciálu značky, je ironií osudu, že Lancia dnes doslova živoří. V době první delty však měl výrobce skvěle našlápnuto. Původní auto z roku 1979 bylo o šest let výrazně modernizováno, a jakkoliv už první série nabízela zajímavou sportovní verzi GT 1600, ta pravá sláva dorazila až v rámci druhé série, takzvané nuova Delta.

Podvozkové rošády

Zmíněné GT 1600 mělo pouze pohon předních kol a nevyužívalo přeplňovaný motor jako pozdější ostré verze. A v kabině se nacházela raná hranatá palubní deska. V historii rychlých nebo, chcete-li, ostrých delt má však své místo. GT 1600 totiž dostalo zcela jinak řešenou přední nápravu než dosavadní motorizace. Tu následně v různých vývojových stadiích převzaly silnější a slavnější varianty.

GT 1600 zachovalo koncepci s tlumičovou vzpěrou McPherson, avšak namísto spodního ramene v celku bylo použito dělené rameno. Skládalo se z nezvykle tvarovaného spodního příčného ramene coby plechového výlisku, které doplňovalo podélné tvary kulatiny. Oboje připevněno přímo do úchytů ve vyztuženém podlahovém roštu skeletu karoserie. Jinak řečeno, delta nikdy neměla přední nápravnici ani pomocný rám.

Stejně řešení má i pozdější HF Integrale 8 nebo 16V. To se od GT 1600 stejně jako pozdějšího 1.6 Turbo (to mělo také přední pohon) liší rozšířenými předními a zadními blatníky. Zvláštností je stabilizátor. „U Delty HF je stabilizátor zasunut do futra s gumovým lůžkem, které je přímo v plechovém rameni,“ říká na úvod k vozu Jiří Dvořák, uznávaný servisní specialista na italské vozy z Červeného Újezda za Hostivicemi u Prahy.

„Tohle však platí jen pro HF, pozdější EVO I a II mají stabilizátor řešený odlišně. Je sice také přichycen k rameni, ovšem přes krátké tyčky, takzvané uniboly. Zajímavé je, že u eva Italové nechali původní futro, byť rameno jako takové je jiné, neboť namísto otevřeného plechového výlisku u HF je použito na pohled stejné, ovšem s tím, že je zespodu navíc uzavřené. Ramena jsou tady tudíž zesílená,“ informuje Jiří Dvořák, který mimo jiné servisuje desítky ostrých Lancií Delta.

To však nejsou jediné odlišnosti. Liší se také silentbloky a čepy. „Pouze integrale a EVO mají spodní čep o průměru 17 mm, zbytek si vystačí s 15 mm. A silentbloky ramen mají u všech delt až po HF Integrale stejný průměr 12 mm, verze EVO I a II dostaly silentbloky s průměrem 14 mm,“ upřesňuje Dvořák. Eva mají také jiné těhlice a odlišně řešené horní uložení vzpěr McPherson se třemi šrouby, zbytek modelové řady má dva. S uložením tlumičových vzpěr se také pojí jedna typická závada a tou je rozpadnutí gumového silentbloku z misky horního uložení. Silentblok je zde z důvodu tlumení rázů. Samotné valivé ložisko problém nepředstavuje.

Uvedená závada se týká také zadní nápravy, jelikož i tady jsou tlumičové vzpěry. Doplňují je na každé straně tři ramena. Jedno podélné, dvě příčná. Delty HF Integrale a pochopitelně i EVO měly standardně posilovač řízení. Ten tady kupodivu běžně neteče, přičemž coby hydraulická kapalina mu stačí obligátní ATF Dexron.

Když to seženete…

Technika opravdu krásná a funkční, ale co servis? Jak asi očekáváte, levné to nebude, což platí dvojnásob o verzích EVO, a to vinou výše zmíněných specifických dílů šasi. „Za dvoudílné spodní rameno (příčný výlisek plus šikmá vzpěra tvaru kulatiny) běžně zaplatíte asi 100 eur (2400 korun),“ říká Dvořák. To není moc, řeknete si. Jenže jen do chvíle, než zjistíte, že je bez silentbloků i čepu. Sada čtyř silentbloků stojí dalších 200 eur (4800 korun) a čep dalších padesát eur. A potřebujete dva. Čili celkem to vychází na necelých deset tisíc korun jen za materiál.

Má to ale ještě jeden háček. Díly musíte nejprve sehnat. Navíc ceny berte jako orientační. Mohou se lišit podle dodavatele. Těmi jsou dnes výhradně internetoví prodejci, většinou přes eBay, kteří si před lety vytvořili zásobu ze skladů originálních dílů. U dealera Lancie nebo u nás přesněji Fiatu na deltu nekoupíte v podstatě vůbec nic. Odolnost přední nápravy je ale velmi dobrá. Dokonce ani koroze podvozkové díly netrápí tak, jak byste si vzhledem ke stáří mohli myslet. Celé to bylo udělané velmi kvalitně a festovně.

Ptáme se, zda někdo vyrábí na deltu díly nově. „Občas se tak stane. Třeba nedávno začala výroba blatníků, dveří a nárazníků v Itálii. Díly jsou ale velmi drahé. Za přední blatník dáte přibližně 1000 eur (asi 24.000 korun). K tomu ho musíte ještě nalakovat…,“ směje se Jiří Dvořák. A dodává, že nedávno se na eBayi prodávala fungl nová bočnice karoserie za 4500 eur (téměř 110.000 korun). Docela pálka… Čas od času se něco objeví i v katalogu obecných prodejců součástek, třeba Auto Kelly či v Elitu. „Sice občas jásáme, jenže někdy se ukáže, že předčasně. Když díl objednáte, trvá to mnohdy dlouho, abyste pak zjistili, že třeba vůbec nepasuje… Co si vzpomínám, tak silentbloky zadní víceprvkové nápravy vyráběla v dobré kvalitě firma Akron. Díky ní lze případnou repasi zavěšení zadních kol úspěšně vyřešit přelisováním silentbloků,“ dodává Dvořák.

Koroze a jiné starosti

V době vzniku delty si Lancia dělala auta sama. Dodnes si někteří lidé myslí, že delta má techniku společnou s Fiatem Ritmo. Tak tomu ovšem není. Podlahové plošiny obou modelů jsou zcela odlišné. Dle Dvořáka je skelet delty výrazně tužší. Ono se stačí jen podívat na šířku prahů. A třeba sloupky B jsou u delty složeny ze tří částí, což u ritma není. Vzhledem k době vzniku tak delta i dnes vyniká překvapivě pocitově tuhou karoserií.

Jak už jsme zmínili, podvozkové díly korodují spíše méně, bohužel u karoserie to až tak neplatí. „Nejčastějším místem, kde bují koroze, jsou zadní podběhy. Je tady typická hrana, kde se stýkají dva plechy – vnitřní a vnější. V extrému se podběh doslova otevře, takže voda proniká na zadní sedačky. Delta nikdy neměla zadní nadkolí, pouze přední. Přitom to by situaci výrazně zlepšilo,“ říká Dvořák. Podle něj zde korozi nemá tak jedno z deseti aut. Přední nadkolí je dnes velmi vzácné a sada pro obě strany skládající se ze čtyř částí stojí běžně 20.000 korun. Dále rezaví hrana střechy vzadu za víkem. Příčinou je guma těsnění, jež se otírá o hranu. „Jedinou možností je to pravidelně mazat vazelínou,“ dodává Dvořák.

Dalšími místy jsou rám střešního okna, které mohlo být ovládané manuálně nebo elektricky, rohy plechového torpéda (část karoserie pod čelním sklem). Velmi nebezpečná je koroze přední části nosníků v motorovém prostoru, kde je uchycena přední část ramene (kulatina).

S lety majitelé bojují také s vnějšími klikami dveří. „Občas je lidé vylomí, jak za ně tahají. Důvodem je třeba přimrznutí v zimě. Někdy je zničí děti, když se snaží otevřít dveře, které ale ještě nejsou centrálním zamykáním odemčené,“ vypráví ze zkušeností Jiří Dvořák. Situaci neusnadňuje fakt, že Delty HF a vyšší (EVO) mají kliky černé, kdežto zbytek modelové řady je měl chromované. „Naštěstí je lze v rámci opravy přestavět. Tedy použít původní, černé, na mechanismus chromových,“ vysvětluje Jiří Dvořák. Asi tušíte, že chromované kliky jsou mnohem snáze sehnatelné než černé.

Motor a převodové ústrojí

Když zůstaneme u HF Integrale a eva, tak pohonnou jednotkou je přeplňovaný čtyřválec, původně s osmi, od roku 1989 také se 16 ventily, ale vždy s hlavou se dvěma vačkovými hřídeli (DOHC). Pohon je řešen ozubeným řemenem. Aby motor běžel klidně, je zde navíc ještě v bloku dvojice vyvažovacích hřídelů, které pohání samostatný užší ozubený řemen. Spolu s plochým řemenem jsou zde tudíž tři řemeny. „Velmi doporučuji nechat je vyměnit maximálně po pěti letech. Včetně vodní pumpy to u nás vyjde na částku kolem 20.000 korun,“ říká Dvořák. Pokud rozvody necháte déle než pět let, hrozí očesání zubů, a tedy lidově potkání motoru.

Druhou radou pro dlouhý život jsou výměny oleje jednou za rok. Nezbytně nutné je používat specifikaci SAE 10W-60, nejlépe od Selenie, s níž jsou výborné zkušenosti. Nikdy však ne 0W-30 a podobné „vodičky“! „Na dolití můžete použít maximálně SAE 10W-40,“ informuje Dvořák.

Velmi zajímavé je to s převodovkou. Ta má vlastní olejovou měrku podobně jako motor. „Bohužel u HF Integrale je velmi špatně přístupná. Zlepšení přišlo s verzí Evo I, u níž je měrka vytažena nahoru k víku ventilů motoru,“ říká Dvořák. A teď si řeknete: Tak místo krátké měrky použiji dlouhou z eva a je to. „Kdyby to bylo tak jednoduché,“ směje se Dvořák. „Dlouhá měrka eva má totiž ještě tubus, bez něhož ji nelze použít. A ten se koupit skoro nedá. Italové jsou vážně mistři, takže stejnou převodovku v základu má také mnohem modernější Fiat Coupé. Ten má také dlouhou měrku, jenže zase jinak řešený tubus, takže u převodovky delty jej nelze použít,“ upřesňuje Dvořák.

Převodovka vyžaduje také výměnu oleje, a to po pěti letech, přičemž náplň je společná s transferem a centrálním diferenciálem. Ten je planetového typu Fergusson. Jeho mazání od převodovky zajišťuje propojovací trubka, dobře viditelná při pohledu zespodu. Delty až do HF Integrale 8V včetně mají rozdělení hnací síly mezi přední a zadní nápravu v poměru 56 : 44. S příchodem 16ventilové verze udělal výrobce změnu. Od té doby je preferována zadní náprava, takže poměr mezi přední a zadní nově činí 47 : 53.

Stejně to mají obě eva. Některá eva mají ještě rozdělovač zapalování, jiná už využívají pouze zapalovací cívky. Verze Evo také používají jinak řešené elektrické konektory, než jaké najdete na intergale. Podle Jiřího Dvořáka řada problémů s motory souvisí s neodbornými úpravami. „Setkáváme se třeba s palivovým čerpadlem s větším průtokem. To pak dochází k přehřívání napájecí kabeláže. Problém způsobují také větší vstřikovače či jinak nastavený regulátor tlaku paliva (na větší tlak). Takto upravené motory se často, lidově řečeno, uchlastávají. Při koupi ostré delty tak velmi dbejte na originalitu komponentů. Vyplatí se to,“ uzavírá povídání Jiří Dvořák.