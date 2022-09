Rallye Akropolis po 2. etapě: vede Neuville, Loeb vzdal, Rovanperä boural

Sobota se skládala ze dvou průjezdů tří erzet západně od města Lamia a celkově posádky absolvovaly během soboty 148 měřených kilometrů. To byla téměř polovina soutěžních kilometrů celé soutěže. Posádky čekaly v rámci druhého dne dva průjezdy nejdelší speciálkou soutěže nazvanou Pyrgos, která měřila 33,2 kilometru. Etapa byla dlouhá celkem 148 kilometrů.

Loeb opravoval alternátor

Zatímco po pátku mohli být u týmu Ford náramně spokojeni, sobota byla pro modrý ovál doslova katastrofou. Začalo to na konci úvodní zkoušky dne, kterou dokončil Sébastien Loeb pořád ještě průběžně první. Ovšem již v časové kontrole mu kontrolka na přístrojové desce hlásila vybitou baterii. Ukázalo se, že problém je v řemenu alternátoru. Francouz se pustil se spolujezdkyní Isabelou Galmicheovou do opravy.

„Přístup k alternátoru byl velmi obtížný. Museli jsme sundat kolo, velký kryt a pak jsem musel sejmout velký ventilátor. Bylo nutné odpojit trubku mezi turbem a mezichladičem. Pak jsem musel sundat nějaké další věci. Tohle všechno zabralo hodně času,“ vysvětloval o několik hodin později Loeb.

Mezi cílem RZ8 a požadovaným časem startu na RZ9 byl prostor 38 minut, během kterého bylo nutné absolvovat přejezd dlouhý jedenáct kilometrů. „Když bylo jasné, že nemůžeme stihnout další start, rozhodl jsem se v klidu dokončit práci. Podařilo se mi nasadit řemen a zpevnit ho. Ujeli jsme však dvě stě metrů a hned byl další problém, protože řemen znovu uskočil. Myslím, že prasklo ložisko alternátoru. Dvě kolečka nebyla ve stejné poloze a myslím, že se alternátor netočil. Takže se to zablokovalo, a když motor běžel, řemeny spadly,“ vysvětloval technický problém Loeb.

Do dalšího průběhu soutěže už podle svých slov do soutěže nezasáhne. Loebovo odstoupení je třetí z jeho čtyř letošních startů s Fordem. Po výhře na Rallye Monte Carlo opřel v Portugalsku vůz o zeď, a když druhý den pokračoval, objevily se potíže s motorem. Při keňské Safari rallye musel zastavit vinou úniku oleje. Na všech soutěžích dokázal v tomto roce vyhrát alespoň jednu zkoušku a kromě Safari musel odstupovat jako vedoucí jezdec průběžné klasifikace. Před soutěží dalo vedení týmu Ford najevo, že by Loeba rádo angažovalo pro příští rok. Otázkou je zda bude mít osmačtyřicetiletý Francouz po letošních problémech ještě zájem.

Kalle si musí počkat

Problémy Fordu však pokračovaly. Francouz Pierre-Louis Loubet, který byl po první dnu druhý, měl RZ10 defekt pravé přední pneumatiky. Ztratil 1:13,2 minuty a propadl se na sedmé místo. Do konce sobotního programu si dokázal polepšit na pátou pozici. „Odpoledne jsem se snažil být opatrný, aby pneumatiky příliš netrpěly. Uvidíme, co se nám podaří poslední den,“ říkal Loubet v cíli poslední sobotní zkoušky. Abychom nezapomněli na potíže Fordu - na jedenácté zkoušce zastavil svůj vůz britský pilot Gus Greensmith a pro potíže s elektrikou musel odstoupit místní řecký matador startující s fordem, Jourdan Serderidis.

Po druhé sobotní zkoušce (RZ9) bylo jasné, že Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris WRC) nebude v Řecku korunován světovým šampionem. Zadkem auta totiž trefil strom a ztratil 6:29,4 minuty. Po provizorní opravě vozu přijel o sedm minut později do další časové kontroly a inkasoval tak penalizaci 1:10 minuty. Z deváté příčky se propadl až na sedmadvacátou. „Bylo to docela špatné, abych byl upřímný. Mohlo to být o něco lepší, kdybych neudělal chybu, ale už je to hotové. Nemohu věci změnit. Hledám způsoby, jak projet zbytek soutěže,“ konstatoval Rovanperä.

Jeho týmový kolega a finský krajan Esapekka Lappi byl také ze hry. Dvanáctou zkoušku dokončil po problémech s převodovkou s mankem 13:21,7 a následně odstoupil. „Měl jsem nějaké potíže se senzory, ale to bylo kvůli pneumatikám. Nedělal jsem chyby, jel čistě a rychleji to opravdu nešlo. Bylo to nás dost náročné a pak přišel problém, se kterým jsme nemohli noc dělat,“ vysvětloval Lappi.

Hyundai drží stupně vítězů

Situace se tak nečekaně příznivě vykrystalizovala pro tovární tým Hyundai. V pátek večer jim patřila čtvrtá až sedmá příčka. Po poslední zkoušce soboty (RZ13) se seřadily speciály Hyundai i20 N Rally1 na prvních třech místech v pořadí – Thierry Neuville (Belgie), Ott Tänak (Estonsko), Dani Sordó (Španělsko). Mimochodem, první tři místa v cíli soutěže mistrovství světa obsadily vozy jedné značky v srpnu 2019 na Německé rallye. Tehdy to dokázaly Toyoty.

Neuville čeká na výhru téměř jedenáct měsíců, od loňské Katalánské rallye. „Máme za sebou dobrý den. Vezli jsme dvě rezervní kola a trefili správnou volbu pro naší jízdu. Trochu jsem bojoval s vyvážením zadní části auta. Měl jsem trochu obavy, jak se budou pneumatiky opotřebovávat. Tak jsem se snažil jet čistě, abych se vyhnul defektům a tahle taktika se nám vyplatila,“ hodnotil sobotní etapu Neuville.

Video se připravuje ...

Tänak si dopoledne stěžoval na problémy s diferenciálem. On i jeho oba týmoví kolegové měli problémy s dobíjením baterie hybridního systému. „Byla to dlouhá etapa, trochu mi připomínala nekonečný příběh. Kvůli problémům s diferenciálem se zhoršoval stav pneumatik, ale dalo se to zvládnout. Pořád to ještě není auto, jaké by mělo být, ale alespoň jsme v cíli na solidní pozici,“ uvedl Estonec.

Třetí Sordó řešil během sobotních erzet drobné problémy s motorem, které nebyl schopen přesně identifikovat a je zatím třetí. Vzhledem k tomu, že neabsolvuje celý seriál, bude se v neděli snažit, aby kryl záda svým soupeřům. „Nemám z tohoto dne příliš dobrý pocit. Snažil jsem se jet čistě, ale postupně se zhoršovala kvalita pneumatik, které byly na konci dne trochu poškozené. Čtvrtý Evans je blízko a musíme ho udržet zpátky. Mým úkolem bude chránit pozici obou aut přede mnou, kdyby se náhodou něco stalo,“ vysvětloval Sordó.

Evans drží prapor Toyoty

Pouhých sedm sekund za stupni vítězů je čtvrtý Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), který byl v sobotu ráno až osmý. „Celý den jsem měl nějaké smíšené pocity, přestože všechno probíhalo celkem v pořádku. Nevím čím to je, ale od brzdového pedálu mě pálila noha, asi jsem ho neměl tolik používat. Možná bych byl rychlejší. Před poslední zkouškou ale byly moje zadní pneumatiky úplně hotové, takže jsem se podle toho snažil chovat,“ vysvětloval Evans.

Jediný český zástupce ve startovním poli Martin Prokop (Ford Fiesta Rally2) si průběhu dne polepšil o devět míst z třiadvacátého na čtrnácté. Současně se aktuálně vešel na sedmé místo kategorie WRC2. „Snažíme se užívat si to, ale chybí nám výkon. Mladší kluci nás předjíždějí a my se nezrychlíme, dokud Malcolm nepochopí, že s tímhle motorem se žádné zázraky dělat nedají,“ řekl na svém Facebooku Prokop. Svou poznámkou měl na mysli Malcolma Wilsona, majitele společnosti M-Sport, která připravuje vozy značky Ford pro rallye.

Průběžné pořadí (po 13 z 16 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:06:34,4; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +27,9; 3. Sordó, Carrera (Šp./Hyundai i20 N Rally2) +52,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:00,0; 5. Loubet, Landais (Fr./Ford Puma Rally1) +2:40,1; 6. Breen, Nagle (Irl./Ford Puma Rally1) +3:47,2; 7. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +4:41,2; 8. Lindholm, Hämäläimem (Fin./Škoda Fabia Rally2) +5:58,4; 9. Grjazin, Alexandrov (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:43,0; 10. Rossel, Sareaud (Fr./Citroën C3 Rally2) +7:27,8; 11. Tsouloftas, Whittock (Kypr/Volkswagen Polo GTI R5) +9:10,2; 12. Brynildseń, Eilertsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +9:21,5; 13. Zaldivar, Der Ohannesian (Bol., Arg./Hyundai i20 N Rally2) +10:30,2; 14. Prokop, Ernst (ČR/Ford Fiesta Rally2) +13:38,8; 15. Gil, Morales (Ind./Škoda Fabia R5) +14:00,9; 16. Athanassoulas, Zakheos (Řec./Hyundai i20 N Rally5) +14:04,4; 17. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:47,3; 18. Kremer, Gottschalk (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +14:54,7; 19. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +16:04,1; 20. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +16:16,7.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Akropolis rallye

Neděle 11. 9. – 8.08 RZ14 (16,90 km), 9.11 RZ15 (11,26 km), 12.18 (16,90 km). Celkem 45,06 km.