Rallye Bohemia po 1. dnu: Vede Fin Huttunen. Bitva o vítězství pokračuje.

O pouhých 0,6 sekundy za ním je Jan Kopecký s továrním vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Ve hře o vítězství zůstává rovněž třetí Václav Pech (Ford Focus RS WRC), jenž dokázal vyhrát pět měřených testů a ztrácí pouhých 2,1 sekundy!

Co způsobil koronavirus

Česká rallye se v podobě národního šampionátu vrátila na domácí silnice a cesty téměř po jedenácti měsících. Naposledy se jelo o mistrovské body v polovině srpna minulého roku na Barum rallye. Říjnová Rallye Příbram 2019 byla odvolána a na jaře sezony 2020 vtrhl do republiky koronavirus. Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče a Barum rallye byly zrušeny.

V kalendáři tak letos zůstaly v původním termínu Rallye Bohemia a Rallye Pačejov, jenž bude mít v září premiéru jako podnik mezinárodního šampionátu. Doplní je přeložená Valaška a Šumava. Z tohoto výčtu dostáváme tuto aktuální termínovou podobu mistrovství republiky – 11.-12. 7. Bohemia rallye, 8.-9. 8. Valašská rallye, 27.-28. 9. Rallye Pačejov, 6.-7. 11. Rallye Šumava.

Nováček se dokázal udržet

Sedmačtyřicátý ročník Rallye Bohemia začal exhibičním úvodem na autodromu v Sosnové u České Lípy, který se však do klasifikace nezapočítával. Ovládl ho tovární jezdec Škody Jan Kopecký. Sedminásobný český šampion nejrychlejší v základních rozjížďkách na 1,16 km dlouhé trati a následně vyhrál semifinále i finále, ve kterém porazil Petra Semeráda. „Chtěl jsem si tady spravit reputaci, kterou jsem si pokazil na zdejším červnovém testovacím závodě, kde jsem prorazil kolo,“ řekl Kopecký. Na rozdíl například od Václava Pecha jel proto naplno a nešetřil sebe ani vůz.

Po této ouvertuře následovaly dvě víkendové etapy v celkovém objemu osmnácti rychlostních zkoušek, které měly v součtu 157,36 kilometrů. První den v sobotu se jelo jedenáct měřených testů, což představovalo osmdesát „ostrých“ kilometrů. Všechno začalo pod dešťovými kapkami pěti kilometry v ulicích Mladé Boleslavi, které nejlépe zvládl Václav Pech se starším speciálem Ford Focus RS WRC. Nepříznivé počasí ustalo, ale trať byla na mnoha úsecích stále ještě mokrá, což dokazovaly hlasy některých závodníků:

„Trošku nás překvapuje, kolik je vytaháno bláta, v tréninku to vypadalo, že se katovat moc nebude.“ (Martin Vlček, Hyundai i20 R5)

„Klouže to jako čert, auto je výborné, jezdec je průměr.“ (Roman Odložilík, Škoda Fabia Rally2 evo)

„Je to strašně uklouzaný, jel jsem opatrněji.“ (Václav Pech, Ford Focus RS WRC)

„Jedu opatrně, nevěřím tomu, mám pocit, že to někde bude víc klouzat.“ (Vojtěch Štajf, Volkswagen Polo GTI R5)

Připadám si jak v autoškole. Vůbec si nevěřím.“ (Jan Dohnal, Renault Clio S1600)

Drama postupně gradovalo

Poté, co se posádky po servisní pauze vrátily na tratě erzet, byl nejrychlejší Fin Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) a dostal se na první místo. Za něj se propracoval zásluhou tří nejrychlejších časů největší favorit Jan Kopecký, jenž po šesti zkouškách ztrácel 1,1 sekundy. Jen o 3,8 sekundy na lídrem byl Václav Pech a bylo zjevné, že souboj o vítězství se koncentruje na tuto trojici.

Situace se začala dramatizovat po deváté zkoušce, kde byl nejrychlejší Pech a dotáhl se na desetinu za Kopeckého, před kterým byl o 4,9 sekundy Huttunen. Boj o vítězství postupně gradoval a odstupy mezi první trojicí se neuvěřitelně zkracovaly. Šestadvacetiletý Jari Huttunen však svou pozici lídra dokázal v sobotu udržet. „Ráno jsem byl trochu nervózní, protože takové podmínky jsem nečekal, ale dosavadní průběh soutěže předčil moje očekávání. Odpoledne byl asfalt hodně suchý, ale občas se objevilo několik míst, kde bylo mokro nebo vytahané bláto. Pořád máme ještě v rozpise rezervy a máme se kam posunovat a zrychlovat,“ zhodnotil Seveřan úvodní den.

V pořadí druhý Jan Kopecký shrnul své sobotní účinkování následovně: „Začali jsme opatrně na městské zkoušce, protože na podobných úsecích se nevyplácí riskovat a navíc závodnická pauza byla dost dlouhá. Zpočátku jsme měli hodně tvrdé nastavení, ale to mechanici v servisu změnili. První sobotní sekce přinesla kombinaci sucha, mokra a bláta a člověk si musel dávat pozor. Odpoledne byly asfalty většinou již suché, ale bylo toho hodně vyházeného. Takže jsme si párkrát pěkně zasmykovali, i když jsme nechtěli. Jsme spokojení, ale určitě to nebylo podle našich představ. Poradíme se v týmu a zřejmě uděláme nějaké změny.“

Třetí Václav Pech si podle svých slov na Focus WRC zatím zvyká. „Nemám ještě tolik naježděno suché trati, takže na mokrém asfaltu jsem se cítil trochu jistější. Odpoledne jsme trochu přestavěli auto na suché nastavení a vyplatilo se nám to. Pořád však nejedu naplno, protože se učím znát limity auta,“ shrnul Pech své vystoupení.

Mladíci dobře tahají

Čtvrtý je zatím Filip Mareš, jenž před sezonou vyměnil tým a má nového navigátora. „Jedeme spolu poprvé na takové úrovni, takže si musíme na sebe ještě zvykat. Zatím to bylo takové oťukávání. Byla místa, kde jsem si věřil, ale v některých úsecích bylo zbytečné riskovat. Důležité je, že auto funguje a máme na čem stavět,“ uvedl Mareš.

Premiérově se na českých soutěžích objevil s vozem Volkswagen Polo GTI R5 Jan Černý a zatím mu patří šesté místo. „Dopoledne jsme měli vzadu dvě mokré gumy a nebyla to úplně nejlepší volba. Trochu to klouzalo, ale bylo to dobré svezení. Odpolední volba pneumatik už byla lepší a odpovídaly tomu časy i můj lepší pocit z jízdy,“ usmíval se příbramský pilot.

Příjemným oživením domácí scény jsou dva mladíci. Na průběžně pátém místě je devatenáctiletý Petr Semerád (Škoda Fabia Rally2 evo). „Padají tam opravdu hezké časy, ale pořád jedeme na pohodu a prodává dost míst na trati. Nechci se stresovat nečekanýma situacemi a smyky zvláště, když startujeme až sedmnáctí a na trati je spousta vyházeného bláta, byla by škoda zbytečně ztratit. Pořád si to užíváme a nebudeme zbytečně riskovat,“ komentoval své umístění Semerád.

Devátá příčka zatím patří o rok staršímu Eriku Caisovi (Ford Fiesta R5 MkII), ale neměl to kvůli technice snadné: „Zlobil nás motor, který běžel většinou jen na tři válce, tak jsme s tím snažili bojovat, co to šlo. V servisu se kluci hodně snažili a odpoledne to bylo lepší,“ konstatoval mladý pilot.

V neděli je na programu sedm rychlostních zkoušek (celkem 77,28 km). Úvodní startuje v 8.49 a první posádky jsou očekávány na cílové rampě v 15.30 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi.

Průběžné pořadí (po 11 z 18 RZ): 1.Huttunen, Lukka (Fin./Hyundai i20 R5) 45:50,6; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +0,6; 3. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC) +2,1; 4. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +20,2; 5. Semerád, Hovorka (Škoda Fabia Rally2 evo) +49,3; 6. Černý, Černohorský (Volkswagen Polo GTI R5) +54,8; 7. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +59,7; 8. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:08,0; 9. 9. Cais, Žáková (Ford Fiesta R5 MkII) +1:10,3; 10. Štajf, Rajnoha (Volkswagen Polo R5) +1:53,1; 11. Vojtěch, Ernst (Peugeot 206 WRC) +1:53,3; 12. Kasperczyk, Syty (Pol./Volkswagen Polo GTI R5) +1:54,2; 13. Cvrček, Proktorát (Škoda Fabia R5) +2:01,0; 14. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:22,7; 15. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +2:29,8.