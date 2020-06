Libor Podmol má novinku: Pojede Rallye Dakar!

„Po patnácti letech měním disciplínu, protože mám rád nové projekty. Když se táta zabil, bylo mu šestatřicet let a mně je letos stejně tak. Chci naplnit rodinnou výzvu a rád bych přivezl jméno Podmol na cílovou rampu,“ připomněl svého otce. Ten startoval na Dakaru v roce 1994, kdy se závodilo v Africe, ale po technické závadě musel odstoupit. V roce 1998 zahynul při autonehodě. Podmol může být prvním freestylistou, jenž se zúčastní této dálkové soutěže a současně je odhodlán skočit s dakarským strojem salto vzad.

Stal se mistrem světa (2010), zlatým medailistou prestižních severoamerických X-Games (2013), vymyslel skok, ke kterému se rozjížděl takřka stojící na motocyklu a před dvěma roky také přeskočil na motorce rodinný dům. Teď má chuť dokázat zase něco nového – dojet do cíle Rallye Dakar a prosadit se v komunitě dálkových jezdců. Libor Podmol přestup do jiného sportovního odvětví plánoval už v minulém roce. Jenže při závodě v Mnichově se vážně zranil, zlomil si na několika místech obě nohy.

„Jsem moc rád, že letos nám toto oznámení už nic nezhatilo. Po roce léčby a rehabilitací mám od doktora schválené, že se mohu nejtěžších závodů zúčastnit. Mé nohy, ve kterých mám 43 šroubů, to zvládnou,“ tvrdil Podmol, který si pořídil dakarský speciál, přesněji tovární motorku Husqvarna 450. „Už s ní trénuji na tratích, trávím na ní co nejvíce času, abych si zvykl také na dlouhé přejezdy. Musím se naučit jezdit dlouho na motorce, protože dosud se mi stává, že po padesáti kilometrech ztrácím koncentraci,“ řekl Podmol.

Podmol zároveň odtajnil tým, k němuž se připojí. Několikanásobný medailista závodů mistrovství světa rozšíří řady stáje Orion - Moto Racing Group, za který jezdí špičkoví jezdci domácí scény. Například Milan Engel, jenž v letošním ročníku vybojoval 15. místo na Dakaru. Dále dlouholetý vládce českého motokrosu Martin Michek, který na Dakaru 2020 bral 23. místo a dlouhou dobu bojoval o post nejlepšího nováčka. V příštím roce se poprvé na Dakaru objeví Václav Fejfar, pětinásobný evropský šampion ve dvou autokrosových kategoriích chce nastoupit s buginou Can-Am Maverick v rychle se rozvíjející kategorii SSV.

„Jsme nadšení z toho, že se v našem týmu sejdou šampioni z endura, motokrosu, autokrosu a teď také z freestyle motokrosu! Jde o unikátní a zcela jedinečnou kombinaci, která nemá ve světě obdoby. Známe se s Liborem roky a mám radost, že si vybral náš tým. Mám rád lidi jako on – cílevědomý, houževnatý, profesionální, který nehodlá nic podcenit. V současné době má pětašedesát kilo, měl by takových deset přibrat. Uděláme všechno pro to, aby dojel ve zdraví do cíle,“ uvedl Krajčovič a s úsměvem dodal: „Těším se na spolupráci a doufám, že mu to salto vzad rozmluvím.“

Před startem Dakarské rallye Podmol plánuje trénovat s týmovými kolegy v Bosně a jižní Francii, startovat na soutěži v Polskou a generálkou pro Dakar bude začátkem října Rally du Maroc. V červnu dostane navíc školení navigace, techniky a dalších nezbytných věcí. „To, co Libor dokázal a jaké překážky ve svém životě překonal, je naprosto inspirující. Jsme rádi, že ho na jeho cestě můžeme doprovázet,“ prohlásil René Mack, CEO Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.

Podmolovým cílem je v prvním ročníku dostat se do cíle, obhlédnout situaci v závodní vřavě. Ve druhé účasti pak hodlá atakovat 20. místo a ve třetím ročníku se pokusit dojet mezi deseti nejlepšími závodníky. „V životě není prostor pro malé ambice, chci se stát špičkovým dakarským jezdcem. A třeba někdy na motorce skočím přes dunu salto,“ dodal Podmol.