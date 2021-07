Rallye Bohemia po 1. dnu: Vedoucí Pech odstoupil, první je Kopecký

Velkým smolařem sobotního programu soutěže se stal obhájce titulu Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), který po pěti rychlostních zkouškách vedl průběžné pořadí. Po zastávce v servisní zóně však už na další kilometry nevyjel a musel s poškozenou převodovkou odstoupit. Podle jeho slov je závada natolik závažná, že v neděli do dění nezasáhne.

Startér jezdce nepotěšil

V sobotu bylo naplánováno devět měřených testů. První erzeta proběhla v ulicích Mladé Boleslavi a po zastávce v servisní zóně v Hoškovicích se účastníci soutěže přesunuli na Liberecko, kde je čekaly dopoledne čtyři zkoušky a odpoledne jejich druhé průjezdy stejnými úseky.

Na 2.79 kilometrů dlouhé městské zkoušce začal nejrychleji Kopecký, ovšem měl připomínku k organizátorům. „Startér by potřeboval nafackovat, protože přímo před naše rozjeté auto pustil Filipa Mareše. Myslím, že jsme byli oba pořádně překvapeni. Něco takového by se nemělo stávat,“ říkal dost naštvaně jezdec.

Po servisní pauze čekal posádky na čtyřech úsecích asfalt často skrytý pod stromy a tudíž po pátečním dešti místy zrádně kluzký. Zde držel taktovku Pech, který byl vždy nejrychlejší než jeho největší soupeř Kopecký, ale celkově z toho byl „hratelný“ rozdíl 8,1 mezi největší favority v boji o vítězství. „Překvapilo mě, jak hodně to klouzalo. Na třetí erzetě to šlo dávat trochu víc, ale jel jsem jak pos...ej. Celkově se jelo strašně rychle, byl to pořádný mazec,“ komentoval Pech dopolední průběh.

Pech měl olejový pech

Pak však přišly nepříjemné chvíle nejenom pro Pecha, ale pro celý EuroOil Team. Ze spodku auta totiž začal vytékat olej. Mechanici vůz prohlédli a poslali dál. Jenomže v tankovací zóně nastal zásadní problém.

„Když jsem zařadil, vytekl z auta veškerý hydraulický olej. Velký ventil pustil do menšího větší tlak a všechno šlo ven. Vrátil jsem se k mechanikům a po opravě se situace opakovala. Vypadá to na velkou závadu, kterou nejsme na místě schopni opravit,“ vysvětloval Pech. Současně připomněl, že měl svým způsobem štěstí v neštěstí. „Kdyby nás tohle potkalo na erzetě ve vysoké rychlosti, tak bychom mohli mít hodně vážné problémy,“ řekl plzeňský pilot.

V souboji o titul je to pro něj další citelná bodová ztráta. „Zatím jsme to nepočítali, ale na Barumce se body násobí koeficientem 1,5. Potom následuje ještě Pačejov, takže ještě nemusíme být zcela ze hry,“ neztrácí Pech naději.

Pronásledovatelé nejsou spokojeni

Lídr průběžného hodnocení Kopecký byl ve čtyřech odpoledních erzetách vždy nejrychlejší. Do cíle prvního dne si přivezl náskok 25,3 sekund na nejbližšího pronásledovatele, kterým je Filip Mareš. „Po dopolední sekci nám bylo jasné, že pokud se Vencovi (Pech) něco nestane, tak nemáme moc šancí. Zejména skoro šestnáct kilometrů dlouhý Radostín byl plný dlouhých úseků, kde nám dopoledne Václav naložil. Mrzí mě, že nemůže pokračovat, protože náš souboj mohl být napínavý a určitě by bavil diváky, kterých je kolem trati opravdu hodně. Rozhodnuto samozřejmě ještě není, protože v neděli nás čeká sedm zkoušek a porce měřených kilometrů budu skoro stejně dlouhá jako v sobotu,“ uvedl Kopecký.

Druhý Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) nebyl v servisní zóně příliš spokojený. „Dopoledne jsem se nebyl schopen dostat do správného rytmu a navíc na uklouzaných místech musel být člověk opatrnější. Časy proti Honzovi nebyly rozhodně konkurenceschopné. Odpoledne to bylo pocitově určitě lepší a také jsem ze svého subjektivního pohledu dělal méně chyb,“ hodnotil Mareš úvodní den.

Třetí příčka patří aktuálně velké naději českého rallyeového sportu Dominikovi Stříteskému, který na Bohemii startuje s podporou továrního týmu Škoda Motorsport. Dvacetiletý jezdec začal sedmým časem na městské zkoušce a postupně se šplhal pořadím výše. Na posledních třech zkouškách dosáhl vždy třetí nejlepší čas. „Začali jsme opatrně, protože ve městě, kde trať vedla mezi obrubníky, nebylo kam spěchat. Soutěž se bude rozhodovat teprve v neděli. Dopoledne bylo celkem podařené, ale teprve v odpolední sekci jsme začali více tlačit a dostávat se do tempa. Zatím to vypadá docela dobře, ale máme před sebou ještě spoustu kilometrů,“ říkal tradičně skromným tónem Stříteský.

Hledal, kde jsou rychlejší

Čtvrtý Jan Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) dával celý den najevo, že není spokojen s tím, co předvádí. „Liberecké zkoušky byly z jezdeckého hlediska hezké, ale dopoledne to bylo hodně zrádné a často to nebezpečně klouzalo. Nejel jsem moc plynule, potřeboval bych svou jízdu více učesat,“ říkal po poledni. Odpolední část soutěže začal sice třetím časem, ale nakonec v závěru první etapy přišel o třetí příčku a Stříteského mu schází 1,7 sekundy. „Bylo to svižnější, ale pořád nemohu přijít na to, jak jet rychleji. Kluci vepředu mají mnohem lepší tempo,“ říkal příbramský závodník.

Poprvé letos se v mezinárodním šampionátu objevil Petr Semerád a po prvním dnu drží pátí místo. „Nemáme toho letos moc naježděno a byla by škoda hned na začátku něco udělat. Mám radost, že se snažíme držet tempo s těmi nejlepšími, která mají v téhle sezoně naježděno více kilometrů. Na erzetě Kvítkovice (RZ2 a RZ6) jsem si dával pozor, protože tady jsem loni boural a přišel o šesté místo. Takže se mi vyplatilo v tomhle úseku některá kluzká místa raději „prodat“, zhodnotil Semerád první den Rallye Bohemia.

Atraktivním zpestřením pro české fanoušky je start posádky bolívijského jezdce Marca Bulacii Wilkinsona a jeho argentinského navigátora Marcelo der Ohannesiana, kteří jedou v továrních barvách Škoda Motorsport. Na třetí zkoušce vzali pravou zadní částí auta patník. „Vypadá to, že jsme skončili,“ hlásili v časové kontrole. Nakonec dokázali pokračovat, i když na RZ4 mu brzdila jen tři kola. Aktuálně je sedmý. Ze hry bohužel vypadl Miroslav Jakeš, který havaroval na čtvrté zkoušce, posádka naštěstí vyvázla bez zranění.

Průběžné pořadí (po 9 z 15 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 47:01,3; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +25,3; 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +51,5; 4. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +53,2; 5. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:19,9; 6. Cvrček jr., Prokorát (Škoda Fabia R5) +1:30,3; 7. Bulacia Wilkinson, Ohannesian (Bol., Arg./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:36,3; 8. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:51,6; 9. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +2:05,0; 10. Thurn und Taxis, Ettel (Něm., Rak., Volkswagen Polo GTI R5) +2:13,3; 11. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +2:45,5; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +3:39,4; 13. Tomek, Kopáček (Škoda Fabia R5) +3:45,9; 14. Štochl, Klička (Škoda Fabia R5) +4:20,0; 15. J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +4:40,8; 16. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +4:41,2; 17. Savruk, Palivec (Škoda Fabia R5) +4:46,1; 18. Kalista, Neumann (Mitsubishi Lancer Evo VI) +4:47,6; 19. R. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +4:50,2; 20. Raith, Wögerer (Rak./Škoda Fabia S2000) +5:03,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Rallye Bohemia 2021:

Neděle 11. 7. – 8.56 RZ10 (5,11 km), 9.25 RZ11 (14,95 km), 10.16 RZ12 (19,26 km), 12.35 RZ13 (5,11 km), 13.04 RZ14 (14,95 km), 13.55 RZ15 (19,26 km).

Foto Lukáš Chum, Ivo Prieložný a Rallye Bohemia