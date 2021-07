Před startem Rallye Bohemia: Kopecký, Pech, nebo někdo třetí?

Rallye Bohemia se koná v tradičním červencovém termínu a tratě rychlostních zkoušek provedou posádky opět Středočeským a Libereckým krajem. Pro letošní rok organizátoři připravili těžké rychlostky na Liberecku, kde se jede první etapa. V neděli se soutěž vrátí na Mladoboleslavsko, kde se posádky mohou těšit na převážně nové měřené úseky.

V pátek proběhnou přejímky, shakedown a odpolední divácká show v areálu Autodromu Sosnová u České Lípy. Tam budou také vystaveny současné i historické modely vozů Škoda. Diváci mají neomezený přístup nejen k tratím rychlostních zkoušek, ale rovněž do servisní zóny. Ta bude stejně jako v předchozích letech umístěna na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Značka Škoda má dominantní zastoupení ve startovním poli letošního ročníku Rallye Bohemia. Z 83 přihlášených posádek jich 36 pojede s vozy Škoda.

Škoda se připravuje

Rallye Bohemia 2021 se stává centrem tuzemských oslav 120 let působení značky Škoda v motoristickém sportu. Startovat bude devět speciálů Fabia Rally 2 nebo Rally 2 evo s podporou automobilky – tři v barvách týmu Škoda Motorsport a šest pod hlavičkou dealerských týmů. Oslavy se neomezí na samotnou soutěž, jejich součástí budou doprovodné aktivity pro širokou veřejnost. Od 9. do 11. července bude na Mladoboleslavsku a okolí připraven bohatý doprovodný program nejen pro fanoušky motoristického sportu.

Centrem oslav 120 let působení značky Škoda v motorsportu se stane Škoda Rally Park, který bude spolu se Škoda Fan zónou umístěn na náměstí Komenského v centru Mladé Boleslavi. Ten nabídne bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Dospělí si mohou vyzkoušet jízdu ve značkovém rallye simulátoru Škoda SimRide, případně si prohlédnout závodní speciál Škoda RE-X1 Kreisel. Pro děti budou připraveny různé soutěže. Nebudou chybět ani stánky s občerstvením a dárkovými předměty Škoda.

Už v pátek se ke slovu dostane zajímavost, kterou přivezl partner Škoda Motorsport – rakouská firma Kreisel Electric. Závodní speciál absolvuje exhibiční závod proti vozu Škoda Fabia Rally2 evo na autodromu Sosnová a o víkendu bude vystaven ve Škoda Rally Parku v Mladé Boleslavi. Škoda RE-X1 Kreisel vznikla ve spolupráci s oddělením Škoda Motorsport na bázi úspěšného modelu Škoda Fabia Rally2 evo, má pohon všech kol, dosahuje maximálního výkonu 260 kW (354 koní) a maximálního točivého momentu 600 Nm. Lithium-iontová baterie má kapacitu 52,5 kWh a pracuje pod napětím 860 V. Už letos se tento inovativní vůz dočká soutěžního nasazení na rakouských tratích v režii zkušeného jezdce Raimunda Baumschlagera.

Pech s Uhlem před startem

Pro posádku EuroOil team s Václavem Pechem jun. a Petrem Uhlem na voze Ford Focus WRC to bude již 24. společný start na Rallye Bohemia. Obhájci loňského vítězství, kdy po těsné a dramatické bitvě zvítězili o šest sekund před tovární posádkou Škodovky Kopecký - Hloušek, by rádi opět konkurovali domácím posádkám, kterých při oslavách 120 výročí Škody Motorsport bude hned několik.

„Na Bohemku se těšíme a máme ji rádi, i když si tam připadáme tak trochu jako na nepřátelské půdě. Loňské vítězství na Bohemce řadíme mezi ty nejtěžší a zároveň nejkrásnější. Odjet celý závod proti Honzovi naprosto vyrovnaně, s minimálními rozdíly v časech, neudělat žádnou sebemenší chybičku a vyhrát o pár sekund, se jen tak nepovede. O to větší je naše motivace. Potřebujeme co největší porci bodů do šampionátu a tedy vidět cíl,“ říká Pech.

Plzeňský jezdec si také zavzpomínal. „Pamatuji si na naší první Bohemku v roce 1998. To se jezdily rychlostky v okolí Ralska, které místy připomínaly spíš Safari v písku. Všude kolem cest byly po odchodu ruské armády cedule „Zaminovaný prostor“. O to větší jsme si museli dávat pozor, abychom neudělali nějaký výlet mimo silnici,“ říká s úsměvem Pech.

Černý se těší na Bohemku i Dakar

Testovací jízdy na dunách v poušti dopadly výborně, jezdec Jan Černý hned po návratu z Dubaje potvrdil, že by se rád zúčastnil nejtěžšího závodu světa, Rallye Dakar. „Nejraději bych jel už nejbližší Dakar na začátku roku 2022,“ uvedl Jan Černý, jehož tým Louda Auto Škoda Racing je momentálně na třetím místě v tuzemském rallye šampionátu. „Jízda v písku je úplně jiná a náročnější, nikdy nevidíte, co se skrývá za dunou,“ poznamenal Jan Černý. Teď už se ale naplno chystá na Rally Bohemia.

„Je to pro mě vrchol sezony kvůli krásným tratím, velkému množství fanoušků i pro to, že se jede v místech, kde se vyrábějí vozy Škoda,“ dodal Jan Černý, který letos závodí v soutěžní fabii a jeho hlavním sponzorem je společnost Louda Auto, největší prodejce vozů Škoda v České republice. „Hned po Rallye Bohemia si udělám dovolenou, pojedu na týden odpočívat do Chorvatska a pak už mě hned čeká rallycross ve Španělsku,“ prozradil Jan Černý.

Mareš odstartuje na domácí půdě

Nadcházející ročník Rallye Bohemia bude domácím závodem nejen pro posádku Filipa Mareše a Radka Buchy, ale i pro celý tým, v čele s hlavními partnery Laureta Auto a Entry Engineering.

„Start na domácí soutěži je pro mě vždy hodně speciální. K tratím přijde hodně fanoušků a známých a na to se opravdu moc těším. Letos jsem navíc v pozici ambasadora Rallye Bohemia, čehož si velmi vážím. Díky tomu nabídneme všem fanouškům i živé vysílání z našeho vozu, v průběhu všech rychlostních zkoušek. Věřím, že se nám bude dařit a při sedmém startu na Bohemce, konečně vybojuji pódiové umístění,“ netají se svými ambicemi semčický závodník, kterého doplňuje spolujezdec Radek Bucha: „Rallye Bohemia je mým domácím podnikem, na který jsem se chodil dívat už jako kluk. Těším se na rychlostní zkoušky, protože se některé z nich jedou v místech, ze kterých jsem rallye sledoval ještě jako divák. A kořením budou určitě i zcela nové úseky, za které patří obrovský dík pořadatelům.“

Domácí půdu představuje boleslavsko také pro Entry Engineering, což potvrzují i slova Pavla Paickra z Entry Engineering: „Filip s Radkem letos absolvují sezonu, na jejímž konci bychom rádi pravidelně bojovali o nejvyšší příčky. Zatím jsme viděli průběžné zrychlení o pár desetin na kilometr, každou soutěž. Domácí prostředí však bude velkou výzvou a hlavním úkolem našeho závodního a současně i mým, bude udržet stabilní tempo růstu naší posádky.“

Skutečnost, že se celý tým připravuje na první z vrcholů domácí soutěžácké scény, potvrzuje i sám bývalý úspěšný jezdec a zakladatel společnosti Laureta Auto, Jaroslav Jelínek. „Trať Bohemky je dílem profesionálů, kteří s citem a odhadem, výběrem krásných úseků, navazují na tradici, kterou zahájila Rallye Škoda. Trať Staroměstské rychlostní zkoušky vede v těsné blízkosti našeho autosalonu a já věřím, že se nejen na tomto úseku, ale i na těch ostatních, bude naší posádce velmi dobře dařit.“

Semerád chce do top 5

Úctyhodných 120 let motoristického sportu značky Škoda se společně s dalšími rychlými jezdci rozhodl oslavit i Petr Semerád. Pražský jezdec, který se v letošním roce soustředí především na sprintový šampionát jednodenních soutěží, se pro start na legendární Bohemce rozhodl zejména kvůli její prestiži. Start v Mladé Boleslavi bude také premiérou nové posádky Petr Semerád – Danny Persein, která by konkurencí nabitou soutěž ráda dokončila mezi nejlepšími pěti.

Letošní Bohemka je zkrátka speciální hned z několika úhlů pohledu. „Přestože letos se snažím soustředit hlavně na sprinty, tak při pohledu na seznam přihlášených jezdců na Rallye Bohemia jsem si řekl, že by byla velká škoda se alespoň jednou nepodívat do velkého mistrovství a poměřit se nejen s českou špičkou, ale i s jezdci startujícími s továrními speciály Škoda. Start na Bohemce se navíc zamlouval i našim partnerům, tak jsme se na poslední chvíli rozhodli, že se společně s mým novým parťákem Dannym v Mladé Boleslavi ukážeme také,“ komentuje překvapivý start Petr Semerád. I bez velkého testovacího programu by mladá dvojice Semerád – Persein ráda dovezla speciál Škoda Fabia Rally2 evo z dílen maďarského TOPP-CARSu mezi pěticí nejrychlejších Rally Bohemia 2021.

„Petr Semerád je velkou nadějí českého motorsportu. V rámci naší organizace považujeme investici do budoucna jako to nejdůležitější a prostřednictvím mladého jezdce přenášíme naši vizi i na závodní tratě. Věříme, že Petr dokáže i přes určité tréninkové manko konkurovat ostřílenějším a zkušenějším jezdcům, jak už to ostatně prokázal v minulosti mnohokrát. Jsme přesvědčeni, že Bohemia Rallye je to díky velké konkurenci jeden z největších a nejsledovanějších závodů v Česku, je ideálním místem, kde se Petr může ukázat ve velmi dobrém světle,” vysvětluje Lukáš Randa z developerské společnosti Venus Investment Group. Dalším silným partnerem posádky Semerád – Persein je TOPP-CARS Rally Team. S vozy z dílen tohoto špičkového maďarského týmu má Petr bohaté zkušenosti a v minulosti již společně dosáhli řadu zajímavých výsledků.

Peugeoty míří do Mladé Boleslavi

Populární Bohemka je také třetím podnikem seriálu Peugeot Rally Cup CZ 2021, který letos vstoupil do svého pátého pokračování a poprvé je rozdělen do dvou samostatných tříd. První Peugeot ve startovní listině patří posádce René Dohnal – Roman Švec. Po vyhraných, ale pro Reného problematických Hustopečích bylo na autě co opravovat. Roman Švec se vracel za svými pracovními povinnostmi do Anglie, takže příprava na Rallye Bohemia byla vzhledem ke krátké pauze náročná.

„I když to nejdříve nevypadalo tak hrozně, škody po našem kontaktu s antikatem byly nakonec poměrně značné. Roman se vrátil z Anglie opět jen na závod, takže máme za sebou oba celkem hektické dva týdny. Na Bohemku se těšíme, ale obávám se, že velkou rošádu nám může předvést počasí, které se mění snad každý den. To nám Bohemka předvedla už několikrát. Během chvilky může být všechno jinak a bude z toho velká pneumatiková loterie. Těším se na nové tratě, formát rychlostních zkoušek dělá z Rallye Bohemia velmi zajímavou soutěž,“ uvedl René Dohnal.

Zatím bezkonkurenčně si ve třídě R2 vede Dominik Brož. Po dvou úvodních podnicích má plný počet bodů za dvě vítězství. „Bohemka je můj domácí podnik. Bydlím v Turnově, takže tady jsem fakt doma. Před rokem jsme Bohemku vyhráli a byl to super víkend. Těším se na všechny naše kamarády a fanoušky a věřím, že se nám bude dařit i letos,“ řekl Dominik Brož.

Program Rallye Bohemia 2021

Sobota 10. 7. – 9.08 RZ1 (2,79 km), 10.32 RZ2 (7,25 km), 11.02 RZ3 (7,30 km), 11.28 RZ4 (8,52 km), 12.00 RZ5 (15,51 km), 14.19 RZ6 (7,25 km), 14.49 RZ7 (7,30 km), 15.15 RZ8 (8,52 km), 15.47 RZ9 (15,51 km).

Neděle 11. 7. – 8.56 RZ10 (5,11 km), 9.25 RZ11 (14,95 km), 10.16 RZ12 (19,26 km), 12.35 RZ13 (5,11 km), 13.04 RZ14 (14,95 km), 13.55 RZ15 (19,26 km).

Průběžné pořadí Sonax MistrovstvÍ ČR

1. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) 158 bodů; 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) 134; 3. Černý (Škoda Fabia Rally2 evo) 102; 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 86; 5. Pech (Ford Focus RR WRC 06) 78; 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 64; 7. Odložilík (Škoda Fabia Rally2 evo) 44; 8. Cvrček jr. (Škoda Fabia R5) 42, 9. Březík (Škoda Fabia R5) 31; 10. Cais (Ford Fiesta R5 MkII) 30; 11. Vlček (Hyundai i20 R5) 27; 12. Trojan (Škoda Fabia R5) 18; 13. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 14. Trněný (Ford Fiesta R5) 8; 15. Tomek (Škoda Fabia R5) 6; 16. Šimek (Ford Fiesta R5); 17. Zabloudil (Škoda Fabia R5) 4; 18. J. Dohnal (Renault Clio S1600) 4; 19. Pohlídal (Hyundai i20 R5) 3; 20. Štochl (Škoda Fabia R5) 3; 21. R. Dohnal (Peugeot 208 Rally4) 3; 22. Pokorný (Škoda Fabia R5) 1.

Další podniky Sonax Mistrovství ČR

27.-29. 8. Barum rallye

1.-3. 10. Invelt Rallye Pačejov

12.-13. 11. Rallye Český Krumlov

Foto: Lukáš Chum a Ivo Prieložný