Rallye Bohemia po 1. dnu: Vede Pech, Kopecký je sedm desetin zpět

Podle pravidel platných od letošního roku jsou vozidla rozdělena do dvou divizí. V první jsou zařazeny automobily s aktuální nebo méně než osm let prošlou homologací FIA. Do druhé divize patří vozy, které mají národní homologaci, ale homologace FIA je starší než osm let. To se týká také speciálů WRC. S jedním z nich jede Václav Pech.

Kopecký opravil historii

Letošní ročník populární Bohemky začal na závodišti v Sosnové u České Lípy, kde byl nejrychlejší Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5). „Začít výhrou bylo super. Pravé vložky přijdou na řadu později. Nicméně jsme spokojeni, začátek nám vyšel výborně a snad to tak bude pokračovat. Důležité bude udržet chladnou hlavu,“ podotkl Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), aktuálně třetí muž mistrovství České republiky.

Sobotní program začal zkouškou v centru Mladé Boleslavi, kde byl nejrychlejší Rakušan Simon Wagner (Škoda Fabia Rally2 evo) a dostal se na první místo. Ovšem poprvé a naposledy. V následujících dvou erzetách byl nejrychlejší Jan Kopecký a dostal se na první místo. Český jezdec během dne opravil dva zápisy v historických tabulkách Rallye Bohemia, jejichž je sám držitelem. Dosud na této soutěži vyhrál 101 rychlostních zkoušek a po 102 erzetách figuroval na prvním místě. ¨

Nejdelší erzety patřily Pechovi

Jeho nejbližší pronásledovatel Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) byl nejrychlejší v obou průjezdech nejdelší rychlostkou soutěže Radostín (21,74 km). Ve zkoušce, která uzavírala sobotní část Rallye Bohemia, předstihl Kopeckého, ale časový rozdíl mezi oběma 0,7 sekundy slibuje na nedělních 68,22 měřených kilometrů nadmíru zajímavou podívanou.

V neděli se rallye vrátí na Mladoboleslavsko, kde na účastníky čekají měřené úseky Staroměstská, Krásná a Zvířetice. Čtrnáct rychlostních zkoušek měří dohromady 157,85 kilometrů. Servisní zóna bude umístěna na letišti v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. První posádky se objeví na cílové rampě na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi v neděli 10. července v 16.00 hodin.

Co říkají nejlepší jezdci?

Václav Pech: „Myslím, že na závěrečnou a nejdelší zkoušku jsme zvolili jinou směs než Honza Kopecký, který měl trochu měkčí gumy. Bylo to z mého pohledu hodně na hraně, často na centimetry od hrany příkopu, ale není kam uhnout. Je neuvěřitelné, že je mezi námi jen 0,7 sekundy. Funguje to tak, že ten, co je druhý, tak vystupňuje tempo a ten druhý mu to zase vrátí. Takhle se to opakuje. Věřím, že si to fanoušci užívají a pro nás jezdce je to také velká zábava a tenhle vzájemný souboj nás ohromně baví.“

Jan Kopecký: „Sedm desetin sekundy možná trochu zamrzí, ale na druhou stranu jsme neudělali žádnou chybu. Odpolední erzety byly trochu loterie, nakonec jsme se na poslední zkoušku rozhodli pro kompromis – středně tvrdé a měkké pneumatiky, půl na půl. Na asfaltu byly místy mokrá místa, ale nebylo to nijak dramatické. V neděli bude napínavý dvojí průjezd rychlostkou Zvířetice. V tuhle chvíli si neumím představit, co se tam bude dít. Šotolinové úseky jsou rozbité a neupravené, velké díry, ohromné kameny a jinde zase hluboké koleje v písku, kde jsme při tréninku trhli podlahou auta o zem. Tam můžete snadno auto rozbít. Uvidíme, co se bude dít při prvním průjezdu a pak uvidíme, co si můžeme ještě dovolit.“

Filip Mareš: „Z našeho pohledu celkem dobrý den, akorát škoda ranních erzet, kde jsem byl trochu nervózní a ztratil nějaké sekundy na Honzu Kopeckého. Odpolední průjezdy byly rychlostně naprosto bez problémů a byl jsem spokojený. Odpoledne se daly najít volby různých směsí pneumatik, ale ačkoliv byly hodně rozdílné, ve výsledku se to do pořadí nijak nepromítlo. Neděle bude ještě náročná a zejména na Zvířeticích se ještě může odehrát mnoho věcí.“

Dominik Stříteský: „Z našeho pohledu to je klasické čtvrté místo v domácím šampionátu. Ztráta na Filipa Mareše je asi už dost velká, Petr Semerád je kousek za námi a Simona Wagnera neřešíme, protože neboduje do českého mistrovství. Odpoledne to chvíli vypadalo nejistě, protože nikdo nevěděl, jak moc zaprší. Naštěstí předjezdci dobře zapracovali a všichni jsme se s nejistými podmínkami vypořádali. V neděli uvidíme, jak dopadne dopolední část, a podle situace si určíme taktiku na závěrečné tři erzety.“

Petr Semerád: „Po čtyřech měsících jsem se vrátil z okruhů a ze třídy Raly3 zpět za volant auta kategorie Rally2. Na auto jsem si zvykl poměrně rychle, ale chybí mi naježděné kilometry s tímto vozem. Mám jich za sebou nějakých padesát z Pražského rallyesprintu a to je ve srovnání s domácí špičkou málo. Přesto jsem se sobotu spokojený, nebyla žádná krize a hezky hodně svižně jsme se svezli. Na Dominika Stříteského před sebou se nesoustředím, daří se mi držet se před Věroslavem Cvrčkem. Nesmíme ovšem zapomenout, že nás čeká neděle a zejména Zvířetice - závěrečná erzeta dopoledne i odpolední průjezd budou o přežití.“

Adam Březík: „Podle mých pocitů jedeme rychle, ale časy tomu neodpovídají. Myslím, že je to dostatečně výstižné. Nevím v čem je problém, protože auto funguje, pneumatiky jsou v pořádku, ale asi je to ve mně.“

Aleš Jirásek: „Domácí prostředí, znalost místních tratí a opravdu jsem si to užil. Nestresoval jsem se, jel na pohodu, v autě jsme se usmívali. Byl to přesně takový den, který dal člověku spousty energie. Odpoledne si trochu zahrávalo počasí, šel jsem do odvážnější volby pneumatik a dovolily nám jet tempo bez jakéhokoliv rizika.

Zbývající program Rallye Bohemia

Neděle 10. července – 8.58 RZ9 (5,11 km), 9.29 RZ10 (15,83 km), 10.11 RZ11 (13,17 km), 12.44 RZ12 (5,11 km), 13.15 RZ13 (15,83 km), 14.07 RZ14 (13,17 km).

Průběžné pořadí (po 8 ze 14 RZ):

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 51:15,4; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +0,7; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +20,6; 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +28,9; 5. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia Rally2) +40,5; 6. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 evo) +56,2; 7. Cvrček, Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:32,8; 8. Březík, Krajča (Škoda Fabia Rally2) +1:34,4; 9. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:48,4; 10. Vlček, Skripová (Hyundai i20 N Rally2) +3:35,1; 11. Trojan, Chlup (Škoda Fabia Rally2) +3:42,7; 12. Dohnal, Vybíral (Peugeot 306 Maxi) +4:07,5; 13. Tomek, Švec (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:13,4; 14. Soldát, Winzig (Škoda Fabia R5) +4:31,9; 15. Savruk, Zalabák (Škoda Fabia R5 +4:37,2; 16. Stajkov, Kadir (Škoda Fabia R5) +5:12,3; 17. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +5:15,9; 18. Šikl, Adámek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5:17,6; 19. Jírovec, Baďurová (Alpine A110 Rally RGT) +5:20,6; 20. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta R5 MkII) +5:25,2; 21. Nešetřil, Černoch (Porsche 997 GT3) +5:28,2; 22. Tarabus, Trunkát (Peugeot 208 Rally4) +5:43,3; 23. Kohn, Střeska (Ford Fiesta Rally3) +5:47,6; 24. Pokorný, Lasevič (Škod Fabia R5) +5:55,6; 25. Voldřich, Odvárka (Mitsubishi Lancer Evo VI) +6:24,7.