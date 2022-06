Safari rallye v cíli: Rovanperä počtvrté vyhrál, za ním další tři toyoty

ním se seřadili jeho týmoví kolegové ze stáje Toyota Gazoo Racing – Velšan Elfyn Evans, Japonec Takamoto Katsuta a obhájce titulu a loňský vítěz Safari rallye Francouz Sébastien Ogier. Naposledy byly první čtyři vozy jedné značky na prvních čtyřech místech v Bulharsku 2010, kde to dokázal Citroën a tehdy vyhrál Sébastien Loeb. Značce Toyota se podařilo současně zopakovat si kousek prvních čtyř vozů v cíli ze Safari rallye 1993.

Nejtěžší rallye pro vítěze

Rovanperä nastupoval do závěrečného dne soutěže s náskokem 0,3 sekundy na Evanse a neponechal nic náhodě. Poslední den soutěže sice nevyhrál žádnou rychlostní zkoušku, ale přesto navýšil svou převahu na konečných 52,3 sekundy. „Je to skvělý pocit. Poslední den to bylo docela drsné, snažil jsem se vyhnout všem kamenům a Power Stage byla hodně složitá, ale na riziko nebyl čas. Musím říct, že to byla nejtěžší rallye, jakou jsem kdy absolvoval, a abych byl upřímný, jen díky týmu. Čtyři vozy na startu a všechny na prvních čtyřech místech. Žádné problémy, jednoznačně nejsilnější a nejrychlejší auto, tým odvedl skvělou práci,“ zhodnotil Rovanperä v cíli.

Druhý v cíli Evans si zopakoval výsledek z letošní Portugalské rallye. „Snažil jsem se brát situaci v klidu, i když místy byly dost drsné podmínky. Je složité být v tak náročných podmínkách konkurenceschopný, snažil jsem se být spíše opatrný,“ komentoval své počínání Evans.

Japonec Takamoto Katsuta si zopakoval loňské umístění na stupních vítězů, před rokem tady skončil druhý. Letos měl na „bednu“ našlápnuto již v Portugalsku, ale přišel o ni v závěrečné erzetě. „Poslední etapa byla docela pěkná. Některé úseky byly docela záludné, Snažil jsem se přivézt auto zpět bez jakéhokoli poškození. Chci poděkovat týmu. Po Portugalsku a Sardinii odvedli všichni neuvěřitelnou práci, aby vyvinuli vůz tak silný. Byl to velmi těžký víkend. Měli jsme problémy, ale auto bylo silné. Pro Aarona (navigátor) je to první pódium a on byl také velkou podporou,“ řekl Katsuta.

Tři šampioni měli smůlu

Čtvrtý v cíli a osminásobný mistr světa Sébastien Ogier vedl po pěti zkouškách, ale pak měnil kolo na rychlostce a ztratil 2:08 minuty. „Nebyl důvod tlačit, protože před námi i za námi byly velké časové odstupy. Bylo důležité ovšem dojet a získat potřebné body pro tým. Snažil jsem si nedělní kilometry užít, ale bylo to místy dost drsné. Bez defektu by to bylo jiné, ale to je součást hry. Toyota Gazoo Racing poskytla úžasně silný vůz pro nejnáročnější tři dny sezony. Chci jim poblahopřát a taky za skvělý výsledek, který se tady značně podařil,“ komentoval Ogier letošní Safari.

Devítinásobný světový šampion Sébastien Loeb (Ford Puma Rally1) vyhrál na začátku soutěže jednu rychlostku, ale pak musel hasit požár v motoru, který zapříčinila součástka za několik korun. Propadl se na devětadvacáté místo, ale nakonec se propracoval až na osmou příčku. Za to bral čtyři body a další čtyři za druhé místo na Power Stage. „Poslední den byl v pořádku, neměli jsme žádné problémy a dařilo se nám udržovat si dobrý rytmus. Místy to bylo hodně drsné, ale zase to bylo zajímavé na řízení. Určitě jsme zklamaní z toho, co se stalo první den, ale dnes bylo auto skvělé a snažili jsme si užít trochu radosti,“ shrnul Loeb své dojmy.

Smolařem soutěže byl mistr světa z roku 2019 Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1). V sobotu musel odstoupit vinou prasklého kloubového hřídele. V neděli se do soutěže vrátil, vzal si riskantně do auta jenom jednu náhradní pneumatiku, protože chtěl zabodovat na závěrečné Power Stage. Vyhrál jednou zkoušku, ale nakonec musel odstoupit kvůli nefunkčnímu posilovači řízení. Po vítězství na italské Rallye Sardinia před třemi týdny je to pro Estonce velké zklamání.

Konečné pořadí Safari rallye:

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 3:40:24,9; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +52,8; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +1:42,7; 4. Ogier, Veillas (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:10,3; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 10:40,9; 6. Breen, Nagle ((Irl., Brit./Ford Puma Rally1) +23:27,9; 7. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +30:16,5; 8. Loeb, Galmicheová (Fr./Ford Puma Rally1) +32:16,5; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 35:37,6; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Hyundai i20 N Rally1) +37:36,6; 11. Johnston, Kihurani (USA/Citroën C3 Rally2) +54:45,8; 12. Rai, Panesar (Keňa, Brit./Škoda Fabia Rally2 evo) +1:04:51,5; 13. Tundo, Jessop (Keňa/Mitsubishi Lancer Evo X) +1:09:18,5; 14. Fourmaux, Coria (Ford Puma Rally1) +1:19:27,7; 15. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Ford Puma Rally1) +1:19:32,1.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 13 soutěží):

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 145 bodů; 2. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 80; 3. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 62; 4. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 62; 5. Breen (Irl./Ford Puma Rally1) 60; 6. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 57; 7. Loeb (Fr./Ford Puma Rally1) 35; 8. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 34; 9. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally2) 34; 10. Greensmith (Brit./Ford Puma Rally1) 28; 11. Loubet (Fr./Ford Puma Rally1) 18; 12. Lappi (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 17; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 evo) 12; 14. Solberg (Švéd./Hyundai i20 N Rally) 9; 15. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 7; 16. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 6; 17. Kajetanowicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 18. Grjazin (Rus./Škoda Fabia Rally2 evo) 6; 19. Veiby (Nor./Volkswagen Polo Gti R5) 4; 20. Huttunen (Fin./Ford Fiesta Rally2 MkII) 3; 21. Lindholm (Fin./Škoda Fabia Rally2) 3; 22. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 3; 23. Cais (ČR/Ford Fiesta Rally2) 2; 24. Solans (Šp./Citroën C3 Rally2) 2; 25. Kaur (Est./Volkswagen Polo Gti R5) 1.

Značky: 1. Toyota 246 bodů; 2. Hyundai 184; 3. Ford 144; 4. Toyota NG 68.

Vedení v soutěži: Rovanperä 51, Tänak 17, Evans 17, Ogier 14, Loeb 9, lappi 3, Neuville 3.

Vyhrané RZ: Rovanperä 31, Tänak 19, Evans 15, Neuville 14, Ogier 10, Loeb 10, Lappi 7, Breen 3, Sordó 3, Greensmith 1, McErlean 1, Fourmaux 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Dalším podnikem MS je Estonská rallye (14.-17. července).