Rallye Český Krumlov po 1. dnu: Vede Kopecký, Pech je v dohledu

Soutěž začala v pátek večer supererzetou, na výstavišti v Českých Budějovicích, kde byl nejrychlejší Pech. V sobotu ráno začal nejlépe Kopecký a dostal se na první místo. Když se soutěž vrátila do jihočeské metropole, byl na supererzetě znovu nejrychlejší Pech a vzal si první místo zpět.

Klouže to, říkali jezdci

Jakmile se vydaly posádky po servisní přestávce na trať dalších zkoušek, zabral Kopecký a vrátil se na první místo. Na sedmé erzetě poodskočil svému největšímu soupeři, ale jeho aktuální převaha 10,5 sekundy je z pohledu jeho pronásledovatele stále „hratelná“. „Když to shrnu - krásné, rychlé, kluzké. Jízda nás s Honzou Hlouškem neskutečně baví. Přetahujeme se o zlomky času a samozřejmě chceme vyhrát, ale určitě ne za každou cenu,“ shrnul své postřehy Jan Kopecký, který vyhrál v sobotu čtyři měřené testy.

Jeho největší pronásledovatel Václav Pech byl první den soutěž nejrychlejší třikrát. „Hodně to klouže a nechci udělat žádnou chybu. Nastavení auta bylo naprosto v pořádku a na druhou sobotní sekci, která se jela pod světly, jsme už nic neměnili,“ konstatoval Pech. S mankem 23,8 na Pech je třetí Jan Černý (Škoda Fabia Rally2 evo). „Místy to bylo uklouzané, ale nebylo to nic dramatického. Tratě jsou krásné, místy pekelně rychlé, kolem tratí spousty diváků, takže jsme zatím spokojeni. Pouze s jedinou výjimkou, když dostalo auto ránu na spodek a zabolelo mě v závodech. Jeden další úsek na hrbolatém asfaltu jsem nedal úplně naplno, protože to dost bolelo. Naštěstí už je to v pořádku a jedeme dál,“ hodnotil příbramský závodník svůj výkon.

Stříteského zlobil motor

Výsledkovým pořadím zamávala sedmá rychlostní zkouška. Svoji Fabii Rally2 evo poslal přes střechu Němec Thurn und Taxis. Ztratil 7:22,5 a propadl se z 8. na 36. místo. Po havárii Karla Štochla (Škoda Fabii R5) byla trať krátce zablokovaná. Na stejném měřeném úseku měl technické problémy Dominik Stříteský, když motor jeho fabie běžel pouze na tři válce. Ztratil 33,3 sekundy, klesl ze čtvrté na šestou příčku, ale v závěrečném testu si polepšil na pátou pozici.

Aktuálně čtvrtý Je Adam Březík (Škoda Fabia R5), který v servisní zóně řekl: „Je to hrozně těžké, rychlé, na uklouzané trati je to očistec a člověk se modlí, aby dojel do cíle. Jedu tady poprvé a je to opravdu ohromně náročné.“ Pátý je Stříteský s mankem 10,5 sekundy na Březíka „Takhle obtížné zkoušky jsem snad v životě nejel. Na jedné zkoušce byla spousta listí, mechu a strašně to klouzalo. Další erzeta proběhla pro změnu extrémně rychlá. Rozpis máme dobrý, takže si to musím srovnat, abych zkusil v neděli ještě zrychlit,“ uvedl Stříteský, který jede na Rallye Český Krumlov poprvé.

Za ním je o 2,5 sekundy mnohem zkušenější Miroslav Jakeš. „Nejde to úplně podle mých představ. Nepovedla se má páteční supererzeta a začátek soboty nám také moc nevyšel. Místy se objevovalo hodně listí a nebyla vidět přesně cesta. Krumlov ukazuje, že je těžký ať se jede v listopadu nebo v původním termínu v květnu,“ konstatoval Jakeš.

Průběžné pořadí (po 8 z 12 RZ):

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 39:14,7; 2. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +10,5; 3. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +34,3; 4. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +1:34,5; 5. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) +1:45,0; 6. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:47,3; 7. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +3:02,0; 8. Wagner, Steinová (Rak./Opel Corsa Rally4) +4:16,3; 9. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +4:21,2; 10. Šikl, Vilímek (Mitsubishi Lancer Evo IX) +5:47,7; 11. Voldřich, Brůžek (Mitsubishi Lancer Evo VI) +6:08,7; 12. Gassner, Öttlová (Něm./Mitsubishi Lancer Evo X R4) +6:32,5; 13. Číž, Navrátil (Peugeot 208 R2) +6:36,4; 14. Soldát, Winzig (Peugeot 208 R2) +7:05,2; 15. Nešetřil, Černoch (Porsche 993 GT3) +7:08,5; 16. Vlček, Plachý (Škoda Fabia R5) +7:24,6; 17. Lukašík, Lukašíková-Mikulášková (Ford Fiesta Rally4) +7:47,5; 18. Stockinger, Moser (Rak./Mazda 2 Proto) +8:25,3; 19. Havránek, Šmíd (Ford Fiesta R2T) +9:41,2; 20. Divič, Zigler (Peugeot 208 R2) +9:51,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program 48. Rallye Český Krumlov

Neděle 14.11. – 8.20 RZ9 (10,56 km), 8.58 RZ10 (25,17 km), 12.14 RZ11 (10,56 km), 12.52 RZ12 (25,17 km).

Foto: Ivo Nesrovnal, Lukáš Chum

Video: Tomáš Nesrovnal