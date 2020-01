Rallye Dakar 2020: 8. etapa - Loprais na stupních, starosti Prokopa

V pondělní osmé etapě zamířila kolona účastníků na jih, kde závodníci našli horské terény, kaňony a překvapivé barevné kontrasty. Čekal rovný úsek dlouhý přes neuvěřitelných čtyřicet kilometrů. Několik dunových polí však vyžadovalo značnou jezdeckou obratnost.

Start byl ve Wadi Al Dawasiru, kam se závodníci vrátili po 713 kilometrech (451 km tvořilo rychlostní zkoušku). Po nedělní tragické nehodě, při které zahynul portugalský motocyklista Paulo Goncalves zrušilo vedení závodu, po konzultaci s jezdci, pro kategorii motocyklů a čtyřkolek osmou etapu. Závodili tak pouze automobily, buginy a kamiony.

Šoltys tahal Macíka z písku

V kategorii kamionů rozbil po třech dnech Aleš Loprais nadvládu ruských kamazů, když se dokázal mezi ně vklínit. Jezdec z Frenštátu pod Radhoštěm si připsal cenný etapový skalp. „Máme za sebou nádhernou etapu, která byla těžká, a moji kolegové v kabině skvěle pracovali. Ukázalo se, že v dunách jsme schopni jet proti továrním kamazům i mazům. Na rovinkách už je to jiné, protože chlapci mají posazený výkon někde jinde. Mám mozoly od volantu a etapu jsme dokončili s utrženým tlumičem. Tentokrát to byl ten pravý Dakar,“ shrnul Loprais své dojmy.

Podruhé se letos dostal Martin Šoltys (Buggyra) v etapě do první desítky a v průběžném pořadí zůstává na deváté příčce celkového pořadí. Navíc český jezdec prokázal v průběhu etapy duch fair play, když pomáhal v dunách dalšímu českému jezdci Martinu Macíkovi (Iveco).

Právě zmíněný Macík dokončil dnešní den na jedenáctém místě: „Tak dlouho jsem žehral na obtížnost Dakaru, až to konečně přišlo. Osmá etapa byla těžká, velké duny, konečně jsme si to pořádně užili. I když byla jedna rovina, dlouhá pětačtyřicet kilometrů, to by fakt člověk nevěřil, že je něco takového možné. Zase jsme měli problémy s gumama, asi máme nějakou špatnou várku,“ říkal sedlčanský závodník.

Sám se přiznal k jednomu zaváhání během etapy. „Honili jsme se v dunách s nějakými buginami a já jednu z nich nechtěl trefit. Poslal jsem kamion zpříma na dunu a na ní zůstalo auto viset. Pomohl nám Martin Šoltys a za to mu moc a moc děkujeme! Chtěl nám tahat také Martin van den Brink s renaultem, ale sám se tam pořádně zahrabal,“ dodal Macík. Mimochodem, zmíněný Van den Brink je tím řidičem, který se minulý pátek projel po přední kapotě Ouředníčkova fordu.

Prokop dal Vaculíkovi motor

Velké problémy potkaly v sedmé etapě automobilového jezdce Borise Vaculíka, kterému se v nedělní etapě rozletěla vačka v rychlosti 170 k m/h. Asi šedesát kilometrů ho táhl přítel z autokrosu Mathias Behringer za kamionem, dalších sto čtyřicet kilometrů do bivaku francouzská posádka s toyotou. Z neděle na pondělí se však odehrála krásná česká ukázka pomoci a ochoty.

„Dakar píše silné příběhy a tohle je jeden z nich. Díky obrovské ochotě Martina Prokopa jedeme dál. Poskytl nám svůj druhý motor a navíc nám přišli pomoct jeho mechanici. Bez pomoci MP-Sport by pro nás byl Dakar pouze smutnou vzpomínkou. Ani nevím, jak vyjádřit své pocity. Díky moc všem,“ uvedl Boris Vaculík na svém facebookovském profilu. Český jezdec osmou etapu nakonec dokončil, ale za výměnu motoru bylo jeho časové konto zatíženo padesáti hodinami penalizace.

Paradoxně to byl právě Prokop, kdo měl v pondělí tentokrát technické problémy. Na 318. kilometru se sice posunul již na 10. místo celkově, ale později musel zastavit a měnit škrtící klapku. „Z jezdeckého pohledu to byla naše nejlepší erzeta na tomhle Dakaru. Jenomže přišla nejdelší rovina, jakou jsem v životě jel, měřila jednatřicet kilometrů a jela se celá na plný plyn. Za ní se nám na čtyřstém kilometru rozbila plynová klapka a auto se zastavilo. Po zkušenostech z Abu Dhabí, kdy se nám stalo něco podobného, vozíme rezervní. Jenomže oprava stála nějaký čas a nechali jsme tam přes dvacet minut. Navíc jsme museli tahat zezadu z auta telefony, abychom s týmem zkontrolovali kalibraci a pak pokračovali dál. Letos máme vážně smůlu, není nám přáno. Nevím, co se nám ještě přihodí, ale budeme bojovat,“ uvedl Martin Prokop na svém Facebooku.

Favorité rozpoutali drama

Právě v kategorii automobilů se situace zdramatizovala. Pondělní etapu vyhrál nečekaně Francouz Matthieu Serradori s buginou. Byl rychlejší o čtyři minuty před hvězdou formule 1 Fernandem Alonsem s toyotou. Právě tento Španěl si polepšil v průběžném pořadí o jednu příčku právě na úkor Prokopa, který je čtrnáctý. Tři největší uchazeči v boji o celkové vítězství ztráceli a časové odstupy se mezi nimi zmenšily. Devátý skončil v osmé etapě Francouz Stéphane Peterhansel (X-Raid Mini), jedenáctý byl Katařan Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) a až patnáctý lídr soutěže Carlos Sainz (X-Raid Mini). Aktuálně je mezi prvními třemi jezdci rozdíl pouhých 13:09 minuty, takže lze v dalších dnech očekávat velké drama.

V úterý je na programu devátá etapa z Wadi Al-Dawasiru do Haradhu, která měří 891 kilometrů a z toho 415 je vypsáno jako rychlostní zkouška. Hlavním faktorem bude přesnost jízdy, tentokrát s převážně v tvrdém terénu a s množstvím štěrkových úseků, kde mohou ti, co nejsou dostatečně opatrní, dostat defekt. Po dosažení Haradhu, postaveného kolem ropných polí se dostane rallye do nové scenerie.

Výsledky 7. etapy

Automobily: 1. Serradori, Lurquin (Fr., Bel./Century Buggy) 3:48:23; 2. Alonso, Coma (Šp./Toyota Hilux) +4:04; Terranova, Graue (Arg./X-Raid Mini) +6:19; … 22. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +31:12; 25. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford F150) +40:50; 28. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +52:13; 51. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +51:15:42.

SSV: 1. Varela, Gugelmin (Braz./Can-Am) 4:50:48; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +22 s; 3. Jones, Walch (USA/Can-Am) +7:21.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 4:24:58; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +5:54; 3. Loprais (ČR/Praga) +9:06; … 8. Šoltys (ČR/Tatra) +20:47; 11. Macík (ČR/Iveco) +25:37.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky po 8. etapě

Motocykly: 1. R. Brabec (USA/Honda) 28:25:01; 2. Quintanilla (Chile/Husqvarna) +24:48; 3. Cornejo Florimo (Chile/Honda) +27:01; … 14. Michek (ČR/KTM) +2:36:05; 28. Engel (ČR/KTM) +4:24:26; 38. J. Brabec (ČR/KTM) +6:55:41; 43. Vlček (ČR/KTM) +8:35:40; 86. Veselý (ČR/Husqvarna) +17:36:03. Jedná se o klasifikaci po sedmé etapě

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./X-Raid Mini) 31:56:52; 2. Al Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +6:40; 3. Peterhansel, Fiuza (Fr., Port./X-Raid Mini) +13:09; … 14. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +3:23:44; 18. Zapletal, Sýkora (ČR/SR/Ford F150) +5:29:52; 38. Ouředníček, Křípal (ČR/Ford Ranger) +10:59:08; 48. Vaculík, Plechatý (ČR/Ford F150) +76:01:19.

Čtyřkolky: 1. Casale (Chile/Yamaha) 36:12:58; 2. Vitse (Fr./Yamaha) +36:43; 3. Sonik (Pol./Yamaha) +1:23:31; … 11. Tůma (ČR/Yamaha) +15:25:47. Jedná se o klasifikaci po sedmé etapě.

SSV: 1. Currie, Berriman (USA/Can-Am) 39:47:37; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am) +15:40; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can-Am) +34:29.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 34:31:43; 2. Šibalov (Rus./Kamaz) +27:06; 3. Vjazovič (Běl./MAZ) +1:05:17; 4. Loprais (ČR/Praga) +2:04:27; 6. Macík (ČR/Iveco) +2:44:49; … 9. Šoltys (ČR/Tatra) +4:35:25.

Výsledky jsou neoficiální.