Rallye Dakar 2020: Ohlasy po 7. etapě - Byl to extrémně letecký den

Přinášíme postřehy některých českých startujících. V závorce je uvedena kategorie, název týmu, první číslo u lomítka znamená umístění v etapě, druhé aktuální pořadí.

Martin Michek (motocykly, Orion Moto Racing Group, 11./14.): Byla to velice rychlá rychlostní zkouška. Stačilo jen nasednout a držet plný plyn. Průměr se blížil 120 km/h. Všichni závodníci jsme se shodli na tom, že etapa byla extrémně „letecká“. Od začátku jsem byl v rytmu a povedlo se mi zajet super výsledek. To vše jde ale teď stranou, jelikož se stala obrovská tragédie přímo na trati. Těžko k tomu dodat něco víc, zasáhlo to celý bivak. Je mi to moc líto.“

Aleš Loprais (kamiony, Instaforex Loprais Praga, 4./4.): „Věnuji vzpomínku rodině Paula Goncalvese, musí to pro ně být peklo. Z našeho pohledu to byla docela hezká etapa se spoustou dun. Naše Praga fungovala skvěle, v posádce byla dobrá atmosféra. Místy jsme se krásně přetahovali s Martinem Macíkem. Byl to hezký vyrovnaný závod a máme i velmi pěkný výsledek, ze kterého máme radost. Je to malé zadostiučinění za naší celoroční dřinu.“

Milan Engel (motocykly, Orion Moto Racing Group, 27./28.): „Vzhledem k tomu, že patřím postavou k těm vyšším závodníkům, moje motorka není schopna vyvinout takový top speed. Mám raději techničtější a náročnější etapy. Nepřidalo, že jsem projížděl kolem nehody Paula Goncalvese. Viděl jsem na vlastní oči, jak ho resuscitují. Bylo to strašně nepříjemné a několik kilometrů jsem se z toho dostával. Moc mě mrzí, že se něco takového stalo. Paula jsem tu v bivaku potkával od svého prvního Dakaru. Téměř vždy se usmíval.“

Martin Macík (kamion, Big Shock Racing, 12./5.): „Postrádám náročnost Dakaru. Tentokrát jsme letěli až na 450. kilometr, kde se nám na čisté rovině odseparoval vzorek z pneumatiky. Byla to rána jako z děla. Už jsme se lekli, že je to něco vážnějšího. Ale museli jsme jen vyměnit kolo a ztratili asi patnáct minut. Pak už jsme v prachu dojeli bez zásadnějších komplikací. Celá etapa byla rovná, rychlá, pořád letíš 140 km/h, duny minimálně. Technicky nepříliš složitá. Máme jediný problém a to, že je letošní Dakar moc jednoduchý. Technicky i navigačně by to chtělo trochu zpestřit, aby to nebylo jen o rychlosti a o tom, jestli vám vydrží auto. Přáli bychom si nějaký pořádný taháček, v dalších etapách.“

Martin Šoltys (kamiony, Tatra Buggyra Racing, 13./9.): „Tentokrát se mi to nelíbilo, nebyly tam technické pasáže. Jeli jsme furt na omezovači a máme asi čtyři překročení rychlosti. Nic s tím nejde dělat, stačí malé poposkočení a auto se o kilometr zrychlí, a to už se trestá. Nikdo neví, jestli se ten terén změní nebo ne. My si pojedeme to svoje a uvidíme, na co to bude stačit.“

Jan Brabec (motocykly, Big Shock Racing, 49./38.): „Do cíle jsem dorazil na pátý kvalt, protože šestka mi nefungovala. Tahle etapa byla o ničem. Jedeš třicet kilometrů na plný plyn, pak zahneš a zase plný plyn. A to bylo celé. První čtyři etapy byly rozbíjecí a teď je to rovná vypalovačka. Nejsem ani unavený ani udýchaný. Je mi strašně líto, co se stalo. Ta rizika si připouštíme všichni, ale současně nemůžete jet Dakar se strachem. Paulo Goncalves byl zkušený závodník. Přeju sílu všem jeho nejbližším. Je to rána, která vás dostane. Bohužel, i to je motosport.“

Josef Macháček (SSV, Buggyra Racing, (13./25.): „Zvládli jsme souboj s tmou a přijeli za světla. Byla to hodně rychlá etapa, ale dun nebylo mnoho. Technika nám funguje a rychlostně vidíme, že máme šanci bojovat o první desítku. Jednou jsme jen malinko zabloudili, ale čas ztratili hlavně výměnou pneumatiky. Myslím, že mohl pořadatel natáhnout etapu více v dunách, ale rozhodl se takto. V místě, kde měl nehodu Paulo Goncalves, to bylo hodně ošemetné.“

Boris Vaculík (automobily, 3RCZ.COM, 65./51.): Na 404. kilometru rychlostky nám na rychlém úseku ve 170 kilometrové rychlosti zřejmě praskla vačka a my zůstali stát. Motor byl K.O. Asi šedesát kiláků odtáhl přítel z autokrosu Mathias Behringer za kamionem, dalších sto čtyřicet kilometrů do bivaku francouzská posádka s toyotou. Všem moc děkuji. Všichni se snažíme o nemožné - zkusit to do rána opravit.“

Při pohledu na průběžné výsledky víme, že posádka zatím v soutěži pokračuje.

Zdeněk Tůma (čtyřkolky, Barth Racing, 11./11.): „Bylo to zrádné, protože se musí neustále sledovat terén. Cestu totiž ztěžují hrboly nebo vyjeté koleje. V prachu pak není vůbec nic vidět. Mým cílem je se dostat do nejlepší desítky v celkovém pořadí. Konkurence není tak daleko, určitě to reálné je. Myslím, že zase pojedeme na rychlých pláních. Jiná krajina tu teď moc není.“

Martin Prokop (automobily, MP-Sports, 13./13.): „Naše tempo bylo docela dobré a ztráta na špičku menší, než v předešlých etapách. Vylepšili jsme jak náš výkon, tak i technické možnosti auta co se týče motoru a podvozku, ale stále ta etapa byla extrémně rychlá. Osobně jsem ještě nic rychlejšího nejel, ani tady na letos Dakaru, kdy jsou tratě extrémní, tak tato zkouška byla opravdu hrůza. Myslím, že by bylo lepší udělat z některých částí přejezdový úsek a nás nechat jezdit spíš v technických úsecích místo rovin na plný plyn. Není tu zatím moc prostoru ukázat technické jezdecké dovednosti a strategii, vše je zatím o rychlosti, když se jede všude na maximum.“

Tomáš Ouředníček (automobily, Ultimate Dakar, 28./36.): „Věděli jsme, že nesmíme udělat jedinou chybu, protože nemáme zvedáky, nemáme pístnice. Ze začátku etapy jsem jenom testoval, co se bude dít s autem, protože jsme vyměnili i tlumiče. Všechno vypadalo dobře, takže jsem držel plný plyn. Dvakrát auto málem zapadlo, ale podařilo se nám z toho vždycky vyjet. A jeli potom vlastní stopu v dunách. Motor Ford nedává výkon, jaký jsme očekávali. Není to ale jen můj problém, týká se to všech závodníků, kteří ho využívají. V těchto podmínkách neodvádí stoprocentní práci. Na dlouhých rovinkách mě předjížděl i nissan. V cíli nás všichni sledovali a natáčeli, protože viděli video naší srážky s kamionem. Dokonce jsme s Martinem van den Brinkem, který ten kamion řídil, několikrát stáli vedle sebe při neutralizaci mezi závodními úseky. To bylo pochopitelně atraktivní pro novináře. I komisaři na trati na nás hodně mávali, protože věděli, co se stalo. A bylo vidět, že jsou rádi, že pokračujeme.“