Rallye Dakar 2020 – Jaká byla arabská premiéra? Až moc rychlá a nebezpečná?

Legendární vytrvalostní soutěž na světě Rallye Dakar podruhé změnila působiště. Po Africe (do roku 2007) a Jižní Americe (do roku 2019), se objevila na Arabském poloostrově.

Co přinesla tolik očekávaná premiéra, co se organizátorům podařilo, a co nikoliv?

V propozicích soutěže slibovali pořadatelé zejména ve druhé polovině náročná dunová pole, kde se mělo dvě tři etapy před cílem rozhodovat. Všechna očekávání nebyla naplněna, ale dané prostředí znal málokdo a těžko si mohl představit situace, jaké nastanou. Nabízí se paralela s premiérou 2009 v Jižní Americe, který také nepatřil k nejpovedenějším. Pak ovšem následovaly další tři špičkové ročníky.

Motorky nepojedou moc rychle

„Z mého pohledu to bylo úplně jiné, než organizátoři původně slibovali,“ říká motocyklový jezdec Milan Engel z týmu Orion Moto Racing Group a pokračuje: „Začátek byl hodně rychlý, místy dost nebezpečný a k vidění bylo hodně bouraček. Bohužel i jedna smrtelná. Pro příští rok má být omezena rychlost motocyklů na 150 km/h. Duny byly velké, ale v Peru člověk zažil těžší a také navigace byla v předchozím ročníku v Peru náročnější. Nejvíce jsem však postrádal diváckou atmosféru, která se nedá s Jižní Amerikou srovnat. Na druhou stranu rozumím argumentu, že si organizátoři museli ověřit, co všechno si mohou při stavbě tratě příštího ročníku dovolit.“

S jeho názorem částečně koresponduje pohled Qurina Müllera, což je manažer týmu MP-Sport, ve kterém startuje Martin Prokop: „Na Dakar na novém území v Saudské Arábii byli všichni zvědaví a nikdo přesně nevěděl, co od něj očekávat. Z profilu etap jsme trochu zklamaní, protože zahrnovaly značné množství zbytečných úseků ve vysokých rychlostech a postrádaly technickou náročnost, kde by mohli piloti ukázat své technické jezdecké dovednosti. Věřím však, že pořadatelé zpětnou vazbu od týmů a závodníků vezmou na zřetel a příští ročníky v tomto regionu budou o mnoho náročnější.“

Když je rebel spokojený

Čtrnáctý start na Dakaru má na svém kontě také Josef Macháček, který pamatuje soutěž ve všech destinacích. „Všichni jsme šli do neznáma. Na další ročník už budeme vědět, jak se připravit. Budeme počítat se zimou, která tady po ránu panuje. Přibližně víme, jaký je kde terén a co od těch etap můžeme očekávat. Myslím si však, že i tady budou mít pořadatelé s výběrem trati do budoucna problém. Je to tu hodně rozlehlé, ale jde o infrastrukturu pro doprovody a zázemí, a ta tady není. S tím se samozřejmě musí pořadatel poprat. Prostředí je to moc pěkné a určitě se to zase trochu vrátilo ke kořenům,“ shrnuje své dojmy dvaašedesátiletý jezdec.

Stálí čtenáři našeho webu nebo časopisu Svět motorů jistě pamatují v posledních letech na závodníkovu kritiku na dakarské závodění v Jižní Americe. Byl nyní se vším spokojený? „Jednu výtku bych měl. Jede se v těsných rozestupech, což je hodně těžké a často vznikaly problémy s prachem, který byl dlouho ve vzduchu. Navíc zmizely dlouhé a těžké etapy. Všichni jedou ve vteřinách. Je to takový sprint a musí se jet i tak trochu vabank. Ale když chybuješ nebo se něco stane, tak nemáš šanci nahlédnout do nejlepší desítky,“ dodává Macháček.

Duny nebyly největší

Nejlepším českým jezdec v kategorii kamionů byl Martin Macík, který si k soutěži také řekl své. „Krajinou to byl typický pouštní závod, písek měl jiný charakter a bylo tady neskutečné množství kamenů. Člověk se musí naučit jezdit v takových terénech. Pokud mám srovnávat s jihoamerickými tratěmi, připadal mi tenhle saúdskoarabský technicky trochu jednodušší. V pěti etapách se jelo několik hodin na plný plyn, což není úplně dobře. Země je to rozlehlá a určitě se tam najde spousta možností, kam v dalších letech situovat tratě,“ shrnuje své hodnocení Martin Macík.

Slovo si převzal další jezdec s kamionem jezdec Aleš Loprais, který absolvoval čtrnáctý Dakar a zná všechna jeho teritoria. „Máme za sebou krásný ročník na Arabském poloostrově, který připomínal původní africké terény. Samozřejmě, že ne všechno se povedlo a šťastné určitě nebyly rovné úseky dlouhé i desítky kilometrů, které byly výhodné především pro tovární stroje. Podobné to byly v dunách, které nebyly tak náročné jako v Peru. Nám tady paradoxně nevyhovovaly kvůli sníženému výkonu motoru. Organizace fungovala a místní lidé byli příjemní. Podnebí pro soutěž a přesuny doprovodů byly ideální. Spojovací úseky k erzetám nebo do bivaků bezpečné, bez stresů. Pokud jde o mě a náš tým, bylo v souhrnu všechno O.K.,“ komentoval letošní Dakar zkušený frenštátský pilot.

Obyvatelé byli vstřicní

Deváté místo v kategorii čtyřkolek si veze Zdeněk Tůma, jenž má za sebou dva jihoamerické starty a teď přidal start v Saúdské Arábii. „Místní tratě byly velmi zajímavé. Dobře jsem se tady orientoval a prakticky ani jednou nezabloudil. Ve srovnání s Jižní Amerikou je tady nekonečně prostoru pro závodění. Tahle země má pro Dakar do budoucna velký potenciál,“ prohlásil Tůma, kterému ovšem chybělo více diváků. „Je pravda, že v tomhle směru to byl oproti Jižní Americe veliký rozdíl. Tam podél cest křičelo tisíce diváků. Tady jich bylo jen pár. Ale ke konci už to bylo lepší. Myslím, že v příštích ročnících jich bude přibývat. Spousta pastevců o závodu vůbec nevěděla, co jsme za lidi. Ovšem jakmile pochopili, kdo jsme a co tu děláme, rozdělili by se s námi prakticky o cokoliv.“

Putování po arabském království si užil i moderátor Vlasta Korec, který natáčel cestopis Dakar za oponou. Náročné podmínky zdolával s Volkswagenem Touareg. „Původně jsme se tady s kolegou báli vytáhnout kameru, ostýchali se jakéhokoliv kontaktu, ale byla to úplně zbytečná obava. Místní nejprve působili trochu chladně, ale postupně nám otevřeli svá srdce. Speciálně nás Čechy zde mají velmi rádi. Kromě fotbalistů zde obdivují i české doktory, kteří tu odvádějí fantastickou práci,“ dodal Korec.

Pochvalné oko objektivu

Fotograf Petr Lusk má dlouholeté bohaté zkušenosti z Dakarů na všech kontinentech, několikrát fotil rusko-čínskou Silk Way Rallye a zúčastnil se řady podniků mistrovství světa v automobilových soutěžích (rallye). „Letošní Dakar byla za mě jednoznačně pecka. Z pohledu fotografa tady byla spousta krásných míst v kaňonech i na dunách. Chápu, že jezdci a posádky občas mluvili o moc dlouhých rovných úsecích, ale na druhou stranu, jedná o značně rozlehlou zemi. Neměl jsem novinářskou akreditaci, pouze V.I.P. kartu, ale nebyl problém se kamkoliv dostat. V půjčovně aut mi půjčili landcruisera, na kterém jsem odjel devět tisíc kilometrů, nikde nezapadl a všude se dostal. Pravdou je, že soutěži chyběla divácká kulisa, která byla v Jižní Americe úžasná. Místní lidé však byli všude ochotní a vstřícní. Nikde a nikdy jsem během soutěže nepocítil ani na zlomek času jakoukoliv obavu nebo strach. Všechno bylo od organizátora špičkově zajištěno. Smutná je samozřejmě smrt motocyklového jezdce Paula Goncalseve, ale musíme si uvědomit, že motoristický sport bude vždycky nebezpečný,“ říká Petr Lusk.

Podle oficiálních stránek www.dakar.com, odstartovalo v pěti kategoriích 314 jezdců a posádek. Ze soutěže jich odstoupilo 89 a do cíle dojelo 60,5 procent posádek. Se zajímavou informací přišel na svém Facebooku renomovaný motoristický novinář Jiří Vintr. Podle jeho informací uvažují organizátoři, že ročník 2021 prodlouží do jedné sousední země. Při pohledu na mapu se nabízí země na jihovýchodě Arabského poloostrova.