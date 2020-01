Rallye Dakar 2020 – Tomáš Ouředníček: Přijímáme novou výzvu

Posádka Ouředníček a Křípal si také zvolila velkou změnu. Po třech úspěšných sezónách v globálním týmu South Racing se česká dvojice vrací ke staronovému názvu vlastního týmu Ultimate Dakar Racing.

Stojí na vlastních nohou

Ouředníček se připojil k dakarské rodině v roce 2009, kdy se rallye přesunula z Afriky na jihoamerický kontinent. Nyní se Dakar opět stěhuje na jiný kontinent a český jezdec také čelí zásadním změnám. „Musím říct, že to pro mě byla nejnáročnější příprava na Dakar. Je to poprvé, kdy všechno řešíme sami, a v posledních týdnech před předáním techniky na loď šlo o neustálý boj s časem. Po třech úspěšných sezónách jsme se rozhodli neprodloužit smlouvu s německou stájí South Racing a pokračovat pod staronovým jménem vlastního týmu Ultimate Dakar,“ uvedl jezdec.

Globální tým South Racing se nyní plně zaměřuje na kategorii SSV, ve které již dvakrát Rallye Dakar vyhrál. „Jsme velmi vděční Scottu Abrahamovi za příležitost být součástí velkého mezinárodního týmu. Nyní, když Rallye Dakar otevírá novou kapitolu, my přijímáme zbrusu novou výzvu a jsme velmi rádi, že se můžeme zúčastnit prvního saúdského Dakaru na vlastní pěst,“ připomíná Ouředníček.

Test proběhne na místě

Návrat do vlastních barev představoval pro závodníka spoustu organizačních starostí a nutnost vybavit celý tým po všech stránkách. „Například brzdové kotouče přišly až v polovině prosince, což bylo v době, kdy bylo auto na lodi. Až přiletíme do dějiště soutěže, musíme je namontovat až na místě samotném,“ vysvětluje padesátiletý jezdec a dále připomíná zajímavou souvislost: „Do Saúdské Arábie jsme odletěli první den roku 2020 a teprve tam nás čeká závěrečné testování našeho fordu. Opakuje se tak situace tři roky stará. Tehdy nebylo auto po výměně motoru otestované a pak se nám to bohužel vymstilo. V každé etapě jsme řešili nějaký technický problém. Snad to tentokrát dopadne lépe."

Ouředníček startoval na předchozím ročníku s vozem Martina Prokopa, protože jeho ford byl poničený po havárii na Rally du Maroc. Tam se po nehodě v rychlosti 180 km/h přetočil devětkrát přes střechu. „Bavili jsme se s Martinem o možnosti, že bych jel znovu u něj, ale nakonec z toho sešlo. Jednak bylo naše auto již v pořádku a navíc už se ukázalo, že Martin Kolomý nebude pokračovat u Buggyry. Jsme kamarádi, takže jsem se za něj i trochu přimlouval.“

A s jakými představami vstupuje Tomáš Ouředníček do nadcházejícího ročníku Rallye Dakar 2020. „Máme sen, abychom se podívali zase do první desítky. To je meta, po které bych možná řešil, zda mám ještě dále pokračovat v závodění,“ dodává Tomáš Ouředníček.

Rallye Dakar 2020 bude zahájena v neděli 5. ledna v Jeddah v Saúdské Arábii. Po téměř dvou závodních týdnech, včetně dne volna v hlavním městě Riyadh, mohou závodníci oslavit svůj úspěch v pátek 17. ledna v Al Qiddiyah.

Výsledky Tomáše Ouředníčka