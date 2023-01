Rallye Dakar 2023 – 2. etapa: Loprais vyhrál etapu a vede, vydařený den Prokopa

Při cestě do Al-'Ula se vyplatily dobré orientační schopnosti. Trať 430 kilometrů dlouhé speciální měřené etapy vedla z osmdesáti procent kamenitým terénem, nebo přes kameny skryté v písku. Z českých účastníků bohužel nepokračuje v soutěži motocyklista Libor Podmol (Husqvarna), který měl v závěru první etapy těžký pád a utrpěl kompresní zlomeninu jednoho hrudního obratle. Mimo klasifikaci ve startovním poli pohybuje automobilová posádka Karel Trněný a Milan Horyl (Ford). Problémy měla ve druhé etapě česko-slovenská posádka Miroslav Zapletal a Marek Sýkora (Ford).

Máme vyklepané zápěstí

V minulých ročnících si účastníci soutěže stěžovali, že se jezdí hodně po rovinatých pláních a velkou rychlostí. V tomto ročníku nic takového skoro není. Kolona závodníků se totiž pere s kamením a technickými pasážemi. „Začátek Dakaru je fakt hodně náročný. Trpíme tady na ruce, máme vyklepané zápěstí, namožené celé tělo. A určitě dostaneme ještě zabrat. Bylo to 430 dlouhých kilometrů. Vůbec mi to neutíkalo, celý první úsek byl po kamení,“ popsal martyrium Milan Engel, který si s náročnými podmínky umí poradit. Po dvou dnech ale říká: „Jsem rád, že letos jedu s asistencí mechanika. Už teď jsem fakt hodně unavený.“

Dravostí a rychlostí se na Dakaru tradičně prezentuje také Martin Michek. Během druhé etapy zajížděl časy v nejlepší desítce, opět dokázal pozlobit jezdce na továrních strojích. Také jeho ale náročnost překvapila. „Kdo šlapal, tak si sáhl na dno. Fyzicky jsem úplně vycucaný a nejsem rozhodně sám. Prostě pravé dakarské peklo. Co mám zprávy, tak všichni jsou opravdu hotoví z této etapy, protože 430 kilometrů to jenom drncalo a foukal protivítr,“ dodal Michek, který na prvního ztratil jenom patnáct minut a v celkovém pořadí je osmnáctý.

Michek má prasklý držák motoru

Porovnat náročnost s předchozími ročníky může Ervín Krajčovič. Právě jeho stáj ORION – Moto Racing Group se letos účastní Dakaru už podesáté. „Je to rozhodně jeden z nejtěžších začátků co pamatujeme. Jsou tady hodně dlouhé etapy, technicky náročné. Nejsou to rovinky a vypalovačky jako v minulých letech. Závodníci furt musí pracovat s motorkou, zpomalovat a zrychlovat, přesunovat tělo ze sedu nahoru,“ dodal Krajčovič.

Náročné podmínky mají vliv také na techniku strojů. „Bohužel Martinovi Michkovi praskl držák motoru na rámu. Řešíme to s pořadateli, abychom to mohli opravit. Odnesla to technika kvůli těm šutrům,“ doplnil Krajčovič.

Prokop jel raději pomaleji

V kategorii automobilů udržel vedení šedesátiletý Španěl Carlos Sainz (Audi RS Q E-tron E2), ale k dobru má jen 2:12 minuty před vítězem druhé etapy Nasserem Al-Attiyahem (Toyota GR DKR Hilux). Smůlu měl devítinásobný mistr světa Sébastien Loeb (Prodrive Hunter). Francouz ztratil 1:26:37 hodiny a v průběžném hodnocení se propadl na 31. místo.

Naopak vydařený den má za sebou český jezdec Martin Prokop, který byl v etapě osmý a průběžně mu patří sedmá příčka. „První den to bylo jen na rozpinkání, zatímco v pondělí to byla jedna z nejtěžších dakarských etap. Osmdesát procent bylo kamení nebo na písku pod kterým byly schované kameny. První polovina erzety byla v terénu, kde o den dříve pršelo, ale druhá část se jela naopak v ohromném množství prachu,“ popsal Prokop podmínky a pokračoval: „Jeli jsme opravdu co nejpomaleji, jak to jenom šlo a vyplatilo se. Defekt jsme měli až osmnáct kilometrů před cílem. Jeli jsme potom i nadále opravdu hodně disciplinovaně a neriskovali předjíždění za každou cenu. Je vidět, že se nemají po první nepovedené etapě skládat zbraně.“

Čtyřkolka udělala kotrmelec

Jediný český zástupce v hodnocení čtyřkolek (quadů) Zdeněk Tůma se pomalu dere vzhůru pořadím. V pondělí dojel se ztrátou sedmatřiceti minut devátý. „Mohlo to být i lepší, ale asi patnáct kilometrů před cílem jsem jel moc rychle a vykopla mě jedna vlna. Čtyřkolka udělala kotrmelec, já jsem letěl naštěstí vedle. Nic vážného se mi nestalo, mám pár odřenin, ale odnesly to přístroje na čtyřkolce,“ prohlásil jezdec týmu BARTH Racing, který je průběžně desátý.

Ani tentokrát se mu bohužel nevyhnuly technické problémy. „Protrhl jsem pneumatiku, která nešla spravit, takže jsem posledních dvě stě kilometrů musel jet jen na plášti. Když jsem držel čtyřkolku pod plynem, tak to naštěstí nějak jelo. Rezervu jsem si raději nechal, kdybych prorazil přední kolo, to by byl větší problém. Peklo to bylo hlavně pro motorkáře, všiml jsem si, že měli dost potíže. Některé se mi povedlo předjet a deváté místo je myslím pěkný výsledek,“ dodal Tůma.

Výsledky - 2. etapa

Motocykly: 1. Klein (USA/KTM) 5:23:04; 2. Bühler (Něm./Hero) +1:09; 3, Howes (USA/Husqvarna) +1:13; … 21. Michek (ČR/KTM) +15:44; 39. Engel (ČR/KTM) +44:45; 50. Pabiška (ČR/KTM) +1:14:38; 51. Brabec (ČR/KTM) +1:15:39.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 6:21:06; 2. Copetti (USA/Yamaha) +3:35; 3. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +5:29; … 9. Tůma (ČR/Yamaha) +37:35.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) 5:00:26; 2. Van Loon, Delaunay (Niz., Fr./Toyota Hilux Overdrive) +14 s; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron E2) +5:05; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +19:15; 92. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +3:13:48.

T3 Prototype: 1. Guthrie, Walch (USA/T3M BY MCE-5) 5:38:31; 2. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) +1:25; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +7:01; … 17. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:11:38.

T4 Production: 1. M. Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5) 5:45:31; 2. Gonzales Ferioli, Gonzalo Rinaldi (Arg./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +9:28; 3. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +11:03.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 5:38:18; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +1:50; 3. M. Van den Brink (Niz./Iveco) +6:11; 4. Valtr (ČR/Tatra) +10:00; 8. Macík (ČR/Iveco) +1:19:56; 9. Šoltys (ČR/Tatra) +1:31:28; 13. Vrátný (ČR/Tatra) +1:59:35.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky - celkově

Motocykly: 1. Klein (USA/KTM) 9:38:28; 2. Price (Aus./KTM) +1:41; 3. Barreda Bort (Šp./Honda) +2:03; … 18. Michek (ČR/KTM) +29:59; 43. Engel (ČR/KTM +1:38:34; 49. Brabec (ČR/KTM) +1:58:43; 56. Pabiška (ČR/KTM) +2:30:01.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 11:16:34; 2. Andujar (Arg./Yamaha) 8:28; 3. Copetti (USA/Yamaha) +17:42; … 10. Tůma (ČR/Yamaha) +2:03:49.

Automobily: 1. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron E2) 8:34:26; 2. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +2:12; 3. Serradori, Minaudier (Fr./Cnetury CR6-T) +24:55; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +35:24; 81. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +3:51:06.

T3 Prototype: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-Am XR5) 9:37:36; 2. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +8:43; 3. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) +8:53; 13. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:52:26.

T4 Production: 1. M. Goczal, Marton (Pol./BRP :Can-Am Maverick XR5) 10:07:18; 2. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +5:44; 3. Gonzales Ferioli, Gonzalo Rinaldi (Arg./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +6:57.

Kamiony: 1. Loprais (ČR/Praga) 9:40:37; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +12:17; 3. Valtr (ČR/Tatra) +16:04; … 5. Macík (ČR/Iveco) +1:14:55; 8. Šoltys (ČR/Tatra) +1:55:17; … 14. Vrátný (ČR/Tatra) +3:05:28.

Výsledky jsou neoficiální.