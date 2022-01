Rallye Dakar, 7. etapa: Dařilo se Lopraisovi a Macíkovi, Michek opravoval

Trasa, která zahajovala druhu polovinu soutěže, vedla ze saúdskoarabské metropole Rijádu do Dawadmí a měřila 700 kilometrů. Z toho bylo 401 vypsáno jako měřený test. Pro dakarské účastníky šlo o vstup na neprobádané území. První sto kilometrů představovalo jezdecké cvičení v dunách a v dalším průběhu si v bludišti tras a vyjetých kolejí přišli na své navigátoři a jejich schopnosti.

Kamioňáci si polepšili

Sedmou etapu začínal Aleš Loprais (Instaforex Praga Loprais) s mankem 1:26 minuty na čtvrté místo a Martin Macík (Big Shock! Racing) měl na první desítku ztrátu 20:43 minuty. Již na patnáctém kilometru zůstalo na boku převrácené iveko Nizozemce Januse van Kasterena, který v té době tak již nebyl čtvrtý v průběžném pořadí. Za ním jedoucí jeho týmový kolega a pomohl kamionu na kola. Postižený Nizozemec ztratil 38:49 minuty na vítěze etapy Rusa Antona Šibalova (Kamaz) a na čtvrtého Lopraise ztrácí téměř půl hodiny.

„Začátek byl velmi dobrý. V dunách jsme na oči dojížděli Nikolajeva a cítil jsem, že dotahujeme i další kamaz. Po neutralizaci ale začala úplně jiná kamenitá pasáž. Byla tam jedna navigační past, do které jsme se chytli my a částečně i jeden kamaz,“ popisuje Aleš Loprais a pokračoval: „Nejlépe místem projeli Nizozemci, kteří viděli, jak se tam s Rusy točíme. Následně to ještě dobře vyšlo Kamazům, protože se dokázali zařadit před Nizozemce, zatímco my až za ně, takže jsme dojížděli v prachu až do cíle etapy. Myslím, že to bylo rozjeté na krásný etapový výsledek, ale nemůžeme chtít všechno hned. Jsem rád za to, jak to je, a zdravím všechny, kteří nám fandí a svou energií nás ženou dopředu.“

Macík se posunul devátým místem v etapě do vytoužené první desítky, dokonce na deváté místo. A to poté, co Nizozemec Richard de Groot (Iveco) dostal penalizaci. „Občas jsme si připadali, jako když jedeme na nákup, protože se současným výkonem nic nenaděláme. Krátce po startu jsme viděli ležícího Kasterena, asi na to moc šlapal. Jel za námi jeho kolega, takže nebyl důvod zastavovat. Zatímco rychlost nebyla nic moc, navigace byla dost složitá ale Fery (Tomášek) si se vším poradil, Jen jsme se párkrát otáčeli, náš Karel (kamion Iveco) fungovalo a my jsme v pohodě,“ zhodnotil etapu Macík.

Prokopovi prášili soupeři

O jedno místo si polepšil také Martin Prokop (Benzina ORLEN team), který skončil patnáctý v etapě a v aktuální klasifikaci si o jednu příčku polepšil. „Tahle etapa nás dost bolela. Byla to dlouhá etapa a neskutečně navigačně těžká. Viktor (navigátor Chytka) ovšem odvedl skvělou práci, stejně tak Shrek (auto). Úplně jednoduché to nebylo, nějaké průjezdní body jsme hledali a trochu se zamotali. Dostali jsme se do mračen prachu, které za sebou nechával Nasser Al-Attiyah a ještě další toyota. Museli jsme trochu zvolnit, abychom trochu viděli. Dostali jsme zabrat a druhý dakarský týden už bude opravdový jako minulý rok,“ řekl v cíli Martin Prokop.

V kategorii motocyklů se odehrálo drama ještě před startem speciální etapy. Vítěz šesté etapy a celkově třetí Australan Daniel Sanders (Gas Gas) měl nehodu s civilním vozem na přejezdu k měřenému. Musel být odvezen do nemocnice a soutěž pro něj předčasně skončila.

Engel pomáhal kamarádovi

Z českých jezdců se dařilo nejvíce Janu Brabcovi (Strojrent Racing). Osmnáctým místem si zopakoval své maximum z úvodní etapy a v průběžném pořadí se posunul na 21. místo. Aktuálně jako nejlepší Čech v této kategorii. „Dneska to docela šlo. Asi na stém kilometru jsem se praštil hlavou o navigační věž mezi řídítky. Byla to rána jako od Rockyho, teklo trochu krve, ale je to pořád sranda a to je hlavní,“ napsal Brabec po etapě na svém Instagramu.

Opakovaně smolařem se stal Martin Michek (Orion – Moto Racing Group). Poté, co ho v pátek srazil na dálnici nepozorný řidič, tentokrát měl jinou smůlu. „Měl jsem chuť, etapa se mi zdála dobrá. Žebra trochu bolela při kompresi, když jsem přejížděl duny. Bohužel asi patnáct kilometrů před cílem speciálky odešlo zadní čerpadlo a já musel zastavit. Snažil jsem se přijít na to, co to bude a vypadalo to na zadní čerpadlo. Hadičkou, kterou vozím s sebou, jsem udělal by-pass mezi předním a zadním čerpadlem, aby šel benzin do nádrže. Mezitím přijel Milan Engel, podíval se na to a doladili jsme to. Potom jsem vyjel,“ popsal Michek své trable, ale neztrácí na odhodlání: „Neklesáme na mysli, jedeme dál. Do cíle zbývá ještě pět etap a budu bojovat, abych se posunul alespoň do první dvacítky.“

Na vytoužené umístění chybí Michkovi v současné době bez pěti sekund deset minut. Lídrem kategorie se stal Francouz Adrien van Beveren (Yamaha), ale za jeho zády je situace nesmírně vyrovnaná. Vždyť ještě sedmý Španěl Joan Barreda Bort (Honda) ztrácí na lídra klasifikace 8:33 minuty a na druhého Rakušana Matthiase Walknera (KTM) má manko pouhých 3:21 minuty.

Týmovým hráčem se znovu ukázal Milan Engel, který v pátek pomáhal parťákovi Michkovi a tentokrát si pomoc zopakoval, když zastihl kolegu při opravě. „Etapa byla fakt rychlá, snažil jsem se jet v tempu, cítil se dobře. Dlouho jsem jel sám a taky se navigoval, což mě docela vysílilo. Hlavně při hlídání všech odboček. Provedl jsem tam nějakou chybu a trochu se ztratil. Později se mi podařilo předjet pár jezdců,“ líčil průběh etapy Engel.

Už se těšil na cíl, když… „Před sebou jsem najednou viděl Myšáka, jak mu nejela motorka. Sice mě přemlouval, abych se na něj vykašlal, já to však odmítal. Věděl jsem, že to bude nějaká kravina, raději jsem u něho zůstal. Společně jsme to dotlačili do cíle. Takže opět záživný den,“ dodal Enge. Další jezdec týmu Orion – Moto Racing Group si navzdory ztrátě udržel své pozici v průběžné klasifikaci. Aktuálně je šestatřicátý a stále drží druhé místo v kategorii Original by Motul, ve které startují jezdci, kteří startují bez asistence mechanika.

Výsledky – 7. etapa

Motocykly: 1. Cornejo Florimo (Chile/Honda) 3:28:46; 2. Benavides (Arg./KTM) +44 s; 3. Barreda-Bort (Šp./Honda) +2:51; … 18. Brabec (ČR/KTM) +17:37; 41. Engel (ČR/KTM) +44:07; 46. Michek (ČR/KTM) +51:14.

Čtyřkolky: 1. Medeiros (Braz./Yamaha) 4:17:18; 2. Giroud (Fr./ (Rus./Yamaha) +3:07; 3. Copetti (USA/Yamaha) +16:36; … 8. Tůma (ČR/Yamaha) +46:58.

Automobily: 1. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) 3:09:32; 2. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) +5:26; 3. Sainz, Cruz (Šp./Audi RS Q E-tron) +7:43; … 15. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +19:44; 30. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +37:26.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:45:20; 2. Gutierezová Herrero, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +5:11; 3. Lebeděv, Šubin (Chile/Can-AM Maverick) +´13:25; … 9. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +30:44.

SSV: 1. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) 4:01:38; 2. Domzala, Marton (Pol./Can-Am Maverick XR5) +1:18; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +2:57.

Kamiony: 1. Šibalov (Rus./Kamaz) 3:33:17; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +1:37; 3. Van den Brink (Niz./Iveco) +4:25; … 7. Loprais (ČR/Praga) +7:57; 8. Casale (Chile/Buggyra) +8:19; 9. Macík (ČR/Iveco) +13:10; 21. Vrátný (ČR/Ford) +1:12:34;

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Van Beveren (Fr./Ymaha) 23:45:02; 2. Walkner (Rak./KTM) +5:12; 3. Benavides (Arg./KTM) +5:23; … 21. Brabec (ČR/KTM) +1:37:23; 23. Michek (ČR/KTM) +1:42:44; 36. Engel (ČR/KTM) +3:02:57.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 29:38:54; 2. Copetti (USA/Yamaha) +18:21; 3. Maksimov (Rus./Yamaha) +52:39; … 6. Tůma (ČR/Yamaha) +5:15:06.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 23:52:22; 2. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +44:59; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +53:31; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:44:48; 23. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +4:15:36.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +28:17:24; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +1:24:05; 3. Gutierezová Herrero, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +2:12:40 … 7. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +5:52:11.

SSV: 1. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) 29:28:14; 2. Farres Guell, Ortega Gil (Šp../Can- Am Maverick XR5) +6:33; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +20:11.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 26:05:54; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +5:14; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +31:25; 4. Loprais (ČR/Praga) +1:07:25; … 9. Macík (ČR/Iveco) +4:03:31; 26. Vrátný (ČR/Ford) +34:37:55.

Výsledky jsou neoficiální.