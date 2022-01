Rallye Dakar, 6. etapa: Michka srazilo auto, Šoltys musel do nemocnice

První týden soutěže zakončila druhá etapa smyčky kolem saúdskoarabské metropole Rijádu, která prozkoumala západ od hlavního města. Navigátoři museli být v pohotovosti a duny se objevily v polovině etapy, kde čekalo moře členitého písku dlouhé asi čtyřicet kilometrů. Motorkáři a čtyřkolkáři absolvovali pouze 101 kilometrů měřeného úseku. Zbývající část byla kvůli nesjízdnému terénu zrušena.

Potlesk Engelovi za pomoc

Odhodlaně a sebevědomě tak nastupoval Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) do etapy, kterou končila první polovina letošního Dakaru. Jenže se dostal do nezaviněných problém při cest v civilním provozu, když jel ke startu rychlostní zkoušky. Kvůli nečekanému manévru auta byl nucen strhnout motorku a spadl.

„Byla to celkem rána, totální výstup. Svezl jsem se po zemi a dolétl až do protisměru dálnice. Naštěstí nejelo žádné auto, které by mě trefilo. Já byl v šoku, ihned mě začalo bolet rameno,“ popisoval Michek kritický moment na Dakaru. „Frajer, co řídil to auto, ani nezastavil. Možná mě neviděl, nevím.“

Michek se musel včas dopravit na start pátečního měřeného úseku, jinak by dostal penalizaci. Českobudějovický rodák vyjel do šesté etapy, ale vrátil se zpátky za týmovým kolegou Milanem Engelem. Společně s ním pak analyzovali aktuální stav jeho závodní motorky KTM. „Byla poškozená a zohýbaná. Špatně na tom byla hlavně řídítka, stromeček s navigací, řadička, kolo, urval jsem spodní kryt motoru a několik dalších částí,“ popisoval Michek, jemuž pomohl opravit nezbytné věci Engel. „Celá situace byla velmi nepříjemná. Martin byl po nehodě před startem opravdu otřesený. Furt běhal kolem své motorky, pak si musel sednout. Ihned jsem mu pomohl a něco alespoň opravil,“ dodal Engel.

Na prvním mezičase nabral Michek několikaminutovou ztrátu, stejně jako Engel. Zanedlouho dostali jezdci z českého týmu přívětivé zprávy pro ně – páteční etapa se poté zrušila. Ranní dopravní a nezaviněná nehoda by neměla mít zásadní vliv na další pokračování Michka s Engelem. „Moc se mi ulevilo, že pořadatelé etapu zrušili, nemohl jsem jet zcela naplno, dával si pozor na technický stav motorky a poslouchal každý zvuk z ní. Hlavně, že jsme v cíli a můžeme pokračovat dál. To je nejzásadnější,“ dodal Michek, který byl v šesté etapě na 39. místě a v celkovém pořadí je devatenáctý. Engel byl v pátek klasifikován na 111. místě a celkově drží 36. místo. V kategorii Original by Motul jezdců bez asistence je stále na skvělém druhém místě.

„Byli jsme s kluky v intenzivním kontaktu. Nejdřív to vypadalo, že má Martin něco s řídítky, ale nakonec toho bylo mnohem víc. Chceme moc poděkovat Milanovi, že tak ochotně zastavil a věnoval se Martinovi, pomohl mu s opravou motorky. Moc si toho vážíme a je skvělé, že jsou oba v cíli a Martinovi se nic nestalo. Ve volném dnu dáme Martinovi motorku dohromady,“ tvrdil Ervín Krajčovič, šéf týmu ORION – Moto Racing Group.

Prokop se honil s Ekströmem

Šestá zkouška letošního Dakaru se v hodnocení automobilů vydařila Martinu Prokopovi (Benzina ORLEN team), který skončil osmý a podruhé se letos vešel do první desítky. V průběžném pořadí mu to pomohlo k posunu z deváté pozice o jedno místo. „Dneska jsme si zlepšili náladu. Erzeta byla zvláštní. Zase se jelo rychle, až mi z toho bylo špatně. Užili jsme si ale posledních čtyřicet kilometrů v krásných dunách. Dojel nás Mattias Ekström. Chytil jsem se ho a jel mu na nárazníku. Byla to sranda. Měl z toho taky veselo, protože jsme si hráli, jako bychom nebyli ani na Dakaru. V závěru jsme pak našli rychleji kontrolní bod než ostatní a pár aut předjeli," říkal spokojený Prokop.

V kategorii kamionů se dařilo Aleši Lopraisovi (Instaforex Praga Loprais), který skončil v etapě čtvrtý. Podstatné však pro ně bylo, že Nizozemec Janus van Kasteren v etapě ztratil a v průběžném pořadí pátý Loprais se přiblížil svému soupeři pouze na 1:26 minuty. „Udělali jsme si radost, dojeli jsme sice na „bramborové“ medaili, ale v tomhle vypjatém tempu musíme autu poděkovat. Etapa byla v některých místech neskutečně rozbitá, k tomu kameny, skály, řečiště a nakonec i krásné duny. Bylo to rovněž navigačně náročné. Ale takový by Dakar měl být,“ konstatoval Loprais.

Šoltyse bolela záda!

Devátý skončil Martin Macík (Big Shock! Racing) a v průběžném pořadí je jedenáctý. Od první desítky ho dělí 20:43 minuty. „Jeli jsme v dunách, pěkně se vozili, říkali jsme, jaký je to hezký panenský terén. A najednou jsme letěli dolů a já musel držet plyn, abychom přežili. Bohužel nemáme výkon, takže v dunách nám to moc nejelo. Navíc jsme také dělali jeden defekt. Budeme ale makat, abychom byli v desítce,“ řekl Macík.

Smůlu měl jeho týmový kolega Martin Šoltys, který po skoku poškodil pravé přední kolo a navíc si stěžoval na velké bolesti zad. Organizátoři ho helikoptérou převezli do nemocnice. Podle posledních zpráv by měl po dni odpočinku zřejmě s opraveným vozem pokračovat v soutěži.

Rukama odhazoval balvany

Zkrácená šestá etapa měřila pouze 101 kilometrů, ale dala pořádně zabrat Zdeňku Tůmovi, jedinému českému zástupci v kategorii čtyřkolek (quadů). „V pátek jsem se nejvíc zapotil. Trasa vedla v místech, kde jely o den dříve kamiony a auta. Trať od nich byla rozježděná a plná hlubokých stop,“ přiblížil českokrumlovský rodák. „Při jednom ostrém výjezdu jsem navíc uvízl a deset minut musel holýma rukama odhazovat velké balvany. Byla to taková přírodní posilovna,“ žertoval jezdec týmu Barth Racing, který dojel na osmém místě a průběžně je už šestý.

Rychlostní zkouška pátečního dějství měla původně měřit 402 kilometrů. Automobily a kamiony však den předtím deštěm nasáklý povrch natolik rozjezdily, že se pro motorky a čtyřkolky stal prakticky neprůjezdný. „Občas to bylo fakt hodně rozbité. Jelo se sice hodně po pevném povrchu pokrytém kameny, ale ten byl na spoustě míst přerušovaný mokrým písčitým polem, kde byly vyjeté šílené koleje. Kdyby do toho člověk ve větší rychlosti najel, zakousla by se mu přední kola a mohlo ho to katapultovat,“ popsal Tůma.

Na jednom takovém místě měl před zraky Tůmy nehodu Argentinec Manuel Andújar, loňský král kategorie čtyřkolek a vítěz tří letošních etap. „Předjel mě a pak za chvíli udělal kotrmelec. Zastavil jsem u něj a pomohl mu postavit stroj zpátky na kola, ale měl tam poměrně nepříjemný defekt. Ani nevím, jestli dojel,“ prohlásil Tůma. Až později zjistil, že pro Andújara letošní pouť v Saúdské Arábii skončila.

Dakar opět ukázal, jak dokáže být krutý, i když jste úplná špička ve svém oboru. Český jezdec se naštěstí zatím v první polovině soutěže dokázal větším problémům vyhnout. Trápí ho ale praskající rám jeho Yamahy. „Už jsme ho museli dvakrát svařovat. Každý den to kontrolujeme, ale pokaždé se tam objeví nějaká prasklinka. Doufám, že i když to na trase třeba rupne, tak s tím dojedu. Náhradní nemám, ale dle regulí bych ho ani vyměnit nemohl, takže si prostě musím dávat větší pozor. Snad to na druhou půlku Dakaru vydrží,“ přeje si Tůma.

Výsledky – 6. etapa

Motocykly: 1. Sanders (Aus./Gas Gas) 51:43; 2. Sunderland (Brit./KTM) +2:26; 3. Walkner (Rak./KTM) +2:36; … 19. Brabec (ČR/KTM) +6:58; 39. Michek (ČR/KTM) +11:53; 111. Engel (ČR/KTM) +43:03.

Čtyřkolky: 1. Masimov (Rus./Yamaha) 1:10:10; 2. Giroud (Fr./ (Rus./Yamaha) +9 s; 3. Soudal (Fr./Yamaha) +39 s; … 8. Tůma (ČR/Yamaha) +15:13.

Automobily: 1. Terranova, Oliveras Carreras (Ar., Šp./Prodrive Hunter) 3:06:45; 2. Ekström, Berqvist (Švéd./Audi RS Q E-tron) +1:06; 3. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +1:49; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +5:45; 37. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +26:02.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 3:27:23; 2. Gutierezová Herrero, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +11:21; 3. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +´13:25; … 12. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) +29:38.

SSV: 1. Marek Goczal, Laskawiec (Pol./Can-Am Maverick XR5) 3:39:24; 2. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Maverick) +3:04; 3. Karjakin, Vlasjuk (Rus./Can- Am Maverick) +4:30.

Kamiony: 1. Karginov (Rus./Kamaz) 3:18:16; 2. Sotnikov (Rus./Kamaz) +9 s; 3. Nikolajev (Rus./Kamaz) +45 s; 4. Loprais (ČR/Praga) +5:16; … 9. Macík (ČR/Iveco) +14:12; 28. Vrátný (ČR/Ford) +1:29:54; 33. Tomeček (ČR/Tatra) +1:57:24; 39. Casale (Chile/Tatra Buggyra) +8:03:44;

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí

Motocykly: 1. Sunderland (Brit./KTM) 19:55:59; 2. Walkner (Rak./KTM) +2:39; 3. Sanders (Aus./Gas Gas) +5:35; … 19. Michek (ČR/KTM) +1:11:47; 25. Brabec (ČR/KTM) +1:40:03; 36. Engel (ČR/KTM) +2:39:07.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 25:18; 2. Copetti (USA/Yamaha) +´4:52; 3. Masimov (Rus./Yamaha) +36:15; … 6. Tůma (ČR/Yamaha) +4:31:15.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Baumel (Katar, Fr./Toyota Hilux) 20:37:24; 2. Al Radži, Orr (S. Arábie, Brit./Toyota Hilux Overdrive) +48:54; 3. 3. Loeb, Lurquin (Fr./Prodrive Hunter) +50:25; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor) +1:30:30; 21. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) +3:43:56.

Lehké prototypy: 1. Lopez Contardo, Latrach Vinagre (Chile/Can-AM XR5) +24:19:17; 2. Eriksson, Rosegaar (Švéd., Niz./Can-Am Maverick X3) +23:09; 3. Gutierezová Herrero, Cazalet (Šp., Fr./OT3-01) +2:20:16 … 10. Macháček, Vyoral (ČR/Buggyra Can-Am) +5:34:14.

SSV: 1. Lupi de Oliveira, Justo (Braz./Can- Am Mavericks) 25:04:01; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./Can Am Mavericks) +6:56; 3. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./Can-Am Maverick XR5) +28:06.

Kamiony: 1. Sotnikov (Rus./Kamaz) 22:25:45; 2. Nikolajev (Rus./Kamaz) +10:29; 3. Šibalov (Rus./Kamaz) +38:17; … 5. Loprais (ČR/Praga) +1:06:20; 11. Macík (ČR/Iveco) +3:57:13; 29. Vrátný (ČR/Ford) +32:32:13; 30. Tomeček (ČR/Tatra) +36:50:42; 33. Casale (Chile/Tatra Bugyra) +51:00:00;

Výsledky jsou neoficiální.