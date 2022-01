Rallye Dakar 2022: Šoltys už dál nepojede

Trojice kamionu Iveco se Šoltysem za volantem se v 5. etapě v poušti několik hodin prala s opravou jednoho z kol jejich speciálu, pojmenovaného Arnošt. Do bivaku se jim podařilo dostat ho až hodinu po půlnoci. „Na 190. kilometru, když auto přeskočilo jednu dunu, nám něco chruplo v kole. Zastavili jsme a kontrolovali, jestli s autem nic není. Nejdříve se zdálo se, že není, ale pak se ukázalo, že je naprasklé jedno kolo a nedalo se jet dál. Museli jsme několik hodin opravovat,“ popsal Šoltys. Perné chvíle pro jeho posádku neskončily.

Záda řekla dost

Do šesté etapy jsme vyjeli v osm ráno. Šlo to docela dobře. Prvních sto kilometrů se nám jelo hezky, odsýpalo to, neměli jsme žádné problémy, ale na 110. km jsme skočili do strže, protisvahu. Byla to velká rána, skočili jsme a zaryli se předkem. Ránu odneslo auto a moje záda. Když jsme vylezli a začali auto rozebírat, záda bolela čím dál víc a po dohodě s posádkou jsme zavolali helikoptéru. Doktoři následně konstatovali, že by to zlomená záda být neměla,“ popsal Šoltys svou zdravotní situaci.

Bohužel musela zasahovat zdravotní helikoptéra. Padlo rozhodnutí, že posádka Arnošta nebude dál pokračovat v soutěži. „Šoltys je v pořádku, nemá však smysl riskovat tvrdou jízdu s bolavě naraženými zády. Zdravotní stav všech našich členů týmu je na prvním místě! My doufáme, že Martin brzy nabere plné síly. Zajišťujeme jeho co nejčasnější přesun zpět do České republiky. Všem vám ještě jednou moc děkujeme za podporu Martina, jeho posádky i celého týmu!“ uvedl tým Big Shock! Racing na svém facebookovském profilu.

„Je to tak. Ještě v pátek večer jsem byl v bivaku na rentgenu a místní doktor mě vyslal na CT do nemocnice. Podle vyšetření není nic zlomeného, ale mám velké otoky. Záda bolí, jinak jsem v pořádku. To je Dakar. Závod pro mě končí, ale můžu říct, že jsem si ho v novém týmu, i přes všechny těžkosti, užil,“ řekl Martin Šoltys. Jeho kamion v Saudské Arábii zůstává a následně bude nasazen na březnový podnik světového poháru Rally-Raid Championship 2022 v Abú Dhabí.

Zábava s Mattiasem

Zatím osmý jezdec v kategorii automobilů Martin Prokop (Benzina ORLEN teamu) je po osmém místě v šesté etapě spokojený. Po takovém výsledku se mu odpočívalo lépe, než po výsledcích z etap předchozích. „Etapa to byla z větší části hodně rychlá, až jsem říkal, že to celé zavání nějakým průšvihem. Naštěstí posledních čtyřicet kilometrů bylo v dunách, kde nás dojel Mattias Ekström s elektrickou audinou. Říkal jsem si, že se ho musím udržet. Dařilo se mi jet v závěsu za ním a držet jeho tempo. Byla to pro nás oba veliká zábava. Jel jsem přesně podle toho, jak jsem viděl jeho brzdová světla. Musím říct, že je šílené, jaké se jede tempo. V závěru byl Mattias tak rozdováděný, že minul kontrolní bod. Naštěstí navigátor Viktor Chytka nás poslal správným směrem,“ komentuje situaci Prokop.

Český závodník startuje na sedmém Dakaru, ale podle svých slov tak vyrovnaný ročník ještě nepamatuje. „Prvních třiadvacet aut dojelo v šestnácti minutách. Obvykle taková ztráta zaručovala v minulých letech první pětku, ale letos je ta vyrovnanost a rychlost opravdu hodně nestandardní. Jakákoliv chyba, ať už výměna kola nebo chvíle hledání nějakého bodu znamená obrovský propad dozadu,“ dodává Martin Prokop.

Kudy dál vede cesta

Ve druhé polovině soutěže čeká na účastníky 44. ročníku Rallye Dakar dalších šest etap v celkové délce 3 951 kilometrů, z toho je 1964 kilometrů vypsáno do měřených testů. Nabízíme vám přehled další etap tak, jak je uvádějí organizátoři na svých oficiálních webových stránkách.

9. 1. Rijád – Dawadmí (700 kilometrů/401 měřený úsek)

Dakar vstoupí na neprobádané území. Tato cesta průzkumu začíná asi 100 kilometry intenzivního cvičení v dunách, které prověří ovladatelnost auta a jeho řízení. Bludiště tratí může některé posádky dostat za hranice zlomu!

10. ledna: Dawadmí – Vadí ad-Davásir (828/394)

Pískem nabitá trasa do jižní části Saúdské Arábie je jednou z těch etap, které se vlečou téměř do nekonečna. Prvních 200 kilometrů speciálu nebude nic jiného než písek a duny, kam až oko dohlédne, protože závodníci budou přeskakovat z jednoho údolí do druhého. Krajina se nakonec změní na konci dne… Mnoho účastníků bude dojíždět ve složitých podmínkách až za tmy.

11. ledna: Vadí ad-Davásir – Vadí ad-Davásir (490/287)

Smyčka kolem Vadí ad-Davásiru začne později než obvykle, aby zůstali ve hře opozdilci z předchozího dne. V tomto okamžiku se vytrvalost závodníků a jejich strojů stane rozhodujícím faktorem. Přítomnost hor a stop, které se vinou kolem kaňonů, bude vyžadovat jiný přístup. I když bude méně písku, tato etapa je stále náročná, a to nejen kvůli navigaci.

12. ledna: Vadí ad-Davásir – Biša (757/374)

Tento speciál je obzvláště šetrný k očím. Bohatá tapisérie krajin a barev udrží diváky v úžasu, zatímco soutěžící si užijí to, co bude bezpochyby jedním z nejrychlejších speciálů letošního ročníku. Je třeba mít na paměti, že spěch způsobuje plýtvání časem. Zejména pokud jde o navigaci po nesčetných křižovatkách, které jsou typickým znakem saúdských cest.

13. ledna: Biša - Biša (500/345)

Před smyčkou kolem Bišy, která má potenciál převrátit pořadí, nebude nic jisté. Jedná se o největší technickou výzvu v závěrečné části soutěže. Vozidla stráví zhruba polovinu etapy na dunách všech tvarů a velikostí. A to včetně nejměkčích, které má poušť v zásobě. Bude to poslední velký boj!

14. ledna: Biša – Džidda (676/163)

Zatímco duny jsou za námi, většina tratí v závěrečné speciálce je stále písečná. Cvičení dělá mistra a se všemi zkušenostmi získanými od startu rallye je každý připraven si to užít naplno. Cesta k pobřeží Rudého moře a na konečné podium na nábřeží v Džiddě vede ještě dlouhá cesta.