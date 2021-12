Rallye Dakar: Kdy skončí české čekání?

Čeští závodníci dosáhli v historii legendárního maratonu čtyřiadvacetkrát na stupně vítězů s bilancí 11 prvních, šest druhých a sedm třetích míst. Naposledy jsme se z výsledku na bedně radovali v roce 2009, kdy vyhrál Josef Macháček kategorii čtyřkolek.

Král Karel VI

Nejtěžší závodní vozy mají na Dakaru nejdelší českou, dříve československou tradici. Začaly to již v roce 1985 dvě posádky a liazkami, které měli sice silniční konstrukci, dokázaly se v terénu prosadit. O rok později rozšířily národní účast tatrovky, tehdy ještě šestikolky. Do roka a do dne se objevily kopřivnické vozy 4x4 a v roce 1988 se radovala z výhry posádka Karel Loprais, Radomír Stachura Tomáš Mück. Druhá dojela o pouhých 9:28 minuty trojice s liazkou ve složení Jiří Moskal, Pavel Záleský a František Vojtíšek, která jela několik posledních etap bez předního skla.

Loprais navázal na svou výhru dalšími prvenstvími v letech 1994, 1995, 1998, 1999 a 2001. K tomu přidal ještě druhá místa v sezónách 1987, 1996, 2000 a 2002, třetí v roce 1992. S šestnácti vyhranými etapami v průběhu jednotlivých ročníků je Karel Loprais bezkonkurenčně nejlepším Čechem v celé historii Rallye Dakar.

Nezapomenutelné chvíle zažily dvě posádky tatrovek v roce 1998, kdy je přepadli místní bandité se samopaly. S jedním kamionem odjeli a Čechy nechali na místě jen v nejnutnějším oblečení. Ještě nikdy nebyli Češi tak blízko smrti na Dakaru jako tehdy. V roce 2007, kdy se jela soutěž naposledy v Africe, což tehdy nikdo netušil, dojel Aleš Loprais třetí. Dodnes je to poslední „medailový“ úspěch českých jezdců startujících s kamiony.

Od ročníku 2012 (s výjimkou sezony 2016) nechyběla žádná naše posádka v první desítce konečného pořadí. Postarali se o to šestkrát Aleš Loprais, třikrát Martin Kolomý a třikrát také Martin Macík. V cestě za lepšími výsledky stojí silná sestava továrních kamazů. Ruské speciály získaly od roku 1996 osmnáct z dvaadvaceti možných vítězství.

Prapor drží Prokop

V kategorii automobilů se Češi objevili poprvé v roce 1994 a jediným, kdo viděl cíl, byl na 42. místě Miroslav Krejsa s land roverem. Při premiéře Dakaru v Jižní Americe v roce 2009 dokázali dojet Miroslav Zapletal s Tomášem Ouředníčkem s Mitsubishi L200 na sedmé příčce, což byl historický výsledek pro české barvy.

Vylepšit tento úspěch dokázal až Martin Prokop. Jihlavský pilot byl s vozem Ford při své premiéře v roce 2016 čtrnáctý. O rok později sedmý a v ročníku 2019 dokonce šestý. Tehdy sahal po pátém místě, ale pomáhal na kola vozu svého největšího soupeře Cyrila Desprese. V předešlém ročníku byl devátý a se zbrusu novým speciálem Ford Raptor přezdívaným Shrek nemá letos jiný cíl než být přinejmenším znovu v první desítce.

Začalo to ilegálně

První česká účast na Dakaru byla vlastně neoficiální. Postaral se o ni totiž Miroslav Kubíček, což byl z pohledu tehdejšího režimu socialistického Československa emigrant. V roce 1983 startoval pod vlajkou Švýcarska. S KTM GS560 skončil při své premiéře osmnáctý, o rok později na 35. místě a při svém třetím startu (1985) do cíle nedojel. Dokázal se tehdy držet dokonce v první desítce, ale při pádu si zlomil zápěstí. To mu však špatně srostlo a to znamenalo konec závodní kariéry.

Prvním oficiálně vedeným Čechem v jedné stopě byl na Dakaru 1988 Pavel Ort na motocyklu Jawa vybaveným motorem Rotax 560. Byl opravdu ryzím amatérem, všechno co potřeboval, měl v batohu uloženém v jedné závodní liazce. V prologu byl dokonce devatenáctý, ztratil však průjezdní kartu, ale stihl dojet na loď přepracující účastníky do Afriky. Po penalizacích se propadl na 177. místo, ale během čtyř etap postoupil až na 48. místo. Pak však přišel pád a zlomená čtyři žebra znamenala bohužel konec.

Na Ortovu misi navázali v sezoně 1994 na trase Paříž-Dakar-Paříž úspěšní čeští reprezentanti v motocyklových soutěžích enduro Bohumil Poslední a Libor Podmol (oba KTM). Prvně jmenovaný dokončil Dakar na 44. místě, druhý musel pro poruchu stroje odstoupit. V roce 2021 navázal na svého otce Libor Podmol a při své premiéře na Dakaru obsadil 31. příčku.

O dodnes trvající historický zápis se postaral v roce 1998 Stanislav Zloch s KTM, který dojel do cíle na desátém místě. V dalších letech byl tomuto výsledku nejblíže Ondřej Klymčiw, který byl v roce 2017 s motocyklem Husqvarna FR450 jedenáctý. Na vysněnou desítku mu chybělo po 4 000 měřených kilometrů pouhých 37 sekund.

Až v sezoně 2021 vyrovnal třiadvacet let starý Zlochův výkon Martin Michek, který se mohl několik desítek minut těšit dokonce z deváté pozice. Penalizace za minutí časového bodu ho poslala na desáté místo, ale každopádně to znamenalo výsledek, na který mohou být Češi pyšní. Za pozornost stojí ještě úspěchy dalšího úspěšného českého závodníka Davida Pabišky. Rallye Dakar jezdí od roku 2007. Má za sebou dvanáct startů a pokaždé dojel až na cílovou rampu! Jedenáctkrát startoval na motocyklu a pouze v sezoně 2012 si vyzkoušel roli navigátora v kamionu Jaroslava Valtra.

Češky na startu i v cíli

Čtyřkolky jsou parádní českou disciplínou, ačkoliv v oficiálních výsledcích je zapsáno pouze jedno vítězství Josefa Macháčka v roce 2009, kdy měla soutěž premiéru v Jižní Americe. Zkušený matador dokázal v tehdy neoficiální klasifikaci vyhrát v letech 2000, 2001, 2003 a 2007. Aktuálně přesedlal na buginy (SSV).

Sezona 2018 byla přelomová pro české ženy, jež si na Dakaru odbyly premiéru. V hodnocení bugin byla Olga Roučková šestadvacátá, Gabriela Novotná musela po pádu na motocyklu odstoupit. O rok později skončila na 71. místě. Roučková přesedla do buginy (SSV) a dojela dvacátá. Ani jednu v nadcházejícím ročníku neuvidíme, ale žena nebude v české sestavě chybět. Postará se o to zpěvačka Gabriela Lounová, která pojede jako navigátorka Martina Čábely (Mercedes G500) v kategorii Dakar Classic.

Česká historie na Dakaru 1983 první neoficiální česká účast, motocyklista Kubíček vyhrál etapu 1985 první česká oficiální účast Liaz - Moskal, Joklík, Fencl, 13. místo) 1986 premiéra Tatry 1988 první vítězství Karla Lopraise v kategorii kamionů 1988 oficiálně první český motocyklista na startu (Ort nedojel) 1994 2. vítězství Lopraise 1995 3. vítězství Lopraise 1998 4. vítězství Lopraise 1998 10. Zloch, nejlepší výsledek českého motorkáře 1999 5. vítězství Lopraise 2000 1. výhra Josefa Macháčka v kategorii čtyřkolek 2001 6. výhra Lopraise 2001 2. výhra Macháčka 2003 3. výhra Macháčka 2006 poslední start K. Lopraise 2007 4. výhra Macháčka 2009 5. výhra Macháčka 2009 7. Zapletal-Ouředníček, nejlepší výsledek Čecha v kategorii automobilů 2017 10. start Davida Pabišky 2018 první dvě ženy na startu (Gabriela Novotná, Olga Roučková) 2019 6. místo Prokopa, historicky nejlepší výsledek v kategorii automobilů

Československá a česká účast

1983 - 1 motocykl KTM (18. Kubíček).

- 1 motocykl KTM (18. Kubíček). 1984 - 1 motocykl KTM (35. Kubíček).

- 1 motocykl KTM (35. Kubíček). 1985 - 2 kamiony Liaz (13. Moskal, Kovář nedokončil), 1 motocykl KTM (Kubíček nedokončil).

- 2 kamiony Liaz (13. Moskal, Kovář nedokončil), 1 motocykl KTM (Kubíček nedokončil). 1986 - 3 kamiony Liaz (Joklík, Brzobohatý a Moskal nedokončili) a 2 kamiony Tatra (Loprais a Kahánek nedokončili).

- 3 kamiony Liaz (Joklík, Brzobohatý a Moskal nedokončili) a 2 kamiony Tatra (Loprais a Kahánek nedokončili). 1987 - 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 18. Kahánek) a 2 kamiony Liaz (3. Moskal, Brzobohatý havaroval).

- 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 18. Kahánek) a 2 kamiony Liaz (3. Moskal, Brzobohatý havaroval). 1988 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek a Buchtyár nedokončili), 3 kamiony Liaz (2. Moskal, 26. Fajtl, Krejsa nedokončil) a 1 motocykl Jawa (Ort havaroval).

- 3 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek a Buchtyár nedokončili), 3 kamiony Liaz (2. Moskal, 26. Fajtl, Krejsa nedokončil) a 1 motocykl Jawa (Ort havaroval). 1990 - 2 kamiony Tatra (3. Kahánek, 4. Loprais) a 2 kamiony Liaz (Vonšovský mezi posledními, Kakrda nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (3. Kahánek, 4. Loprais) a 2 kamiony Liaz (Vonšovský mezi posledními, Kakrda nedokončil). 1991 - 2 kamiony Tatra (4. Loprais, 5. Kahánek) a 1 kamion Liaz (17. Kakrda).

- 2 kamiony Tatra (4. Loprais, 5. Kahánek) a 1 kamion Liaz (17. Kakrda). 1992 - 3 kamiony Tatra (3. Loprais, 8. Buchtyár, 9. Kahánek) a 3 kamiony Liaz (30. Vonšovský, 56. Fajtl, Kakrda nedokončil).

- 3 kamiony Tatra (3. Loprais, 8. Buchtyár, 9. Kahánek) a 3 kamiony Liaz (30. Vonšovský, 56. Fajtl, Kakrda nedokončil). 1993 - 1 kamion Tatra (10. Měřínský).

- 1 kamion Tatra (10. Měřínský). 1994 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek havaroval), 3 automobily Land Rover (42. Krejsa, Kakrda nedokončil, Podzimek havaroval) a 2 motocykly KTM (44. Poslední, Podmol nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Kahánek havaroval), 3 automobily Land Rover (42. Krejsa, Kakrda nedokončil, Podzimek havaroval) a 2 motocykly KTM (44. Poslední, Podmol nedokončil). 1995 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Buchtyár, Žák nedokončil) a 1 automobil Land Rover (Velkoborský ml. nedokončil).

- 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Buchtyár, Žák nedokončil) a 1 automobil Land Rover (Velkoborský ml. nedokončil). 1996 - 5 kamionů Tatra (2. Loprais, 3. Fajtl, 4. Kořený, 15. Žák, Velkoborský nedokončil), 1 motocykl Suzuki (42. Kaštan).

- 5 kamionů Tatra (2. Loprais, 3. Fajtl, 4. Kořený, 15. Žák, Velkoborský nedokončil), 1 motocykl Suzuki (42. Kaštan). 1997 - 3 kamiony Tatra (Loprais, Buchtyár, Sklenovský nedokončili), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil) a 2 motocykly Suzuki (27. Kaštan, 28. Zloch).

- 3 kamiony Tatra (Loprais, Buchtyár, Sklenovský nedokončili), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil) a 2 motocykly Suzuki (27. Kaštan, 28. Zloch). 1998 - 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Kořený, Sklenovský nedokončil po přepadení bandity), 1 motocykl KTM (10. Zloch) a 1 motocykl Triumph Tiger (Kaštan nedokončil pro nemožnost natankovat).

- 3 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Kořený, Sklenovský nedokončil po přepadení bandity), 1 motocykl KTM (10. Zloch) a 1 motocykl Triumph Tiger (Kaštan nedokončil pro nemožnost natankovat). 1999 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Tomeček), 2 motocykly KTM (Tománek a Hrb nedokončili) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (1. Loprais, 3. Tomeček), 2 motocykly KTM (Tománek a Hrb nedokončili) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil). 2000 - 3 vozy Tatra (2. Loprais, 4. Tomeček, 6. Sklenovský), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil), 2 motocykly KTM (29. Kaštan, 47. Bražina) a 1 čtyřkola Yamaha (1. Macháček).

- 3 vozy Tatra (2. Loprais, 4. Tomeček, 6. Sklenovský), 1 automobil Dodge Ram (Bílek nedokončil), 2 motocykly KTM (29. Kaštan, 47. Bražina) a 1 čtyřkola Yamaha (1. Macháček). 2001 - 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Tomeček nedokončil), 1 motocykl KTM (28. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček).

- 2 kamiony Tatra (1. Loprais, Tomeček nedokončil), 1 motocykl KTM (28. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček). 2002 - 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 10. Tomeček) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (2. Loprais, 10. Tomeček) a 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedokončil). 2003 - 2 kamiony Tatra (2. Tomeček, Loprais havaroval), 1 kamion Liaz (12. Macík), 1 motocykl Honda (43. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček).

- 2 kamiony Tatra (2. Tomeček, Loprais havaroval), 1 kamion Liaz (12. Macík), 1 motocykl Honda (43. Bražina) a 1 čtyřkolka Yamaha (1. Macháček). 2004 - 2 kamiony Tatra (6. Tomeček, 7. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 2 automobily Toyota (Kubík a Oswald nedokončili), 1 motocykl Honda (Bražina havaroval), 1 motocykl Suzuki (Kaštan nedokončil) a 1 čtyřkolka Yamaha (Podlipný nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (6. Tomeček, 7. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 2 automobily Toyota (Kubík a Oswald nedokončili), 1 motocykl Honda (Bražina havaroval), 1 motocykl Suzuki (Kaštan nedokončil) a 1 čtyřkolka Yamaha (Podlipný nedokončil). 2005 - 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 motocykl KTM (38. Kaštan).

- 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 motocykl KTM (38. Kaštan). 2006 - 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (11. Macík), 1 buggina (Jerie nedojel) a 1 motocykl KTM (30. Kaštan).

- 2 kamiony Tatra (Tomeček a Loprais nedokončili), 1 kamion Liaz (11. Macík), 1 buggina (Jerie nedojel) a 1 motocykl KTM (30. Kaštan). 2007 - 2 kamiony Tatra (3. Loprais, 11. Tomeček), auto Mitsubishi (53. Zapletal), čtyřkolka Yamaha (1. Macháček), motocykl Yamaha (15. Macek), motocykl KTM (42. Pabiška), motocykl Suzuki (51. Kaštan).

- 2 kamiony Tatra (3. Loprais, 11. Tomeček), auto Mitsubishi (53. Zapletal), čtyřkolka Yamaha (1. Macháček), motocykl Yamaha (15. Macek), motocykl KTM (42. Pabiška), motocykl Suzuki (51. Kaštan). 2008 - ročník zrušen.

- ročník zrušen. 2009 - 3 kamiony Liaz (Macík, Fajtl, Spáčil nedokončili), 2 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček nedokončili), 1 kamion MAN (33. R. Randýsek), 1 automobil Mitsubishi (7. Zapletal), 1 automobil Toyota (52. Janeček), 2 čtyřkoly Yamaha (1. Macháček, 5. Bražina), 3 motocykly KTM (44. Froněk, 68. Pabiška, D. Randýsek nedokončil), 1 motocykl Yamaha (18. Macek), 1 motocykl Honda Rahier (Kaštan nedokončil).

- 3 kamiony Liaz (Macík, Fajtl, Spáčil nedokončili), 2 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček nedokončili), 1 kamion MAN (33. R. Randýsek), 1 automobil Mitsubishi (7. Zapletal), 1 automobil Toyota (52. Janeček), 2 čtyřkoly Yamaha (1. Macháček, 5. Bražina), 3 motocykly KTM (44. Froněk, 68. Pabiška, D. Randýsek nedokončil), 1 motocykl Yamaha (18. Macek), 1 motocykl Honda Rahier (Kaštan nedokončil). 2010 - 4 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček, Spáčil, Kolomý nedojeli), 1 kamion Liaz (4. Macík), 3 automobily Toyota (41. Janeček, Mikula Kounovský nedojeli), 1 automobil Mistusbihi (Zapleta nedojel), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedojeli), 1 čtyřkolka Polaris (7. Bražina), 3 motocykly Yamaha (37. Krejčí, 57. D. Randýsek, Macek nedojel), 2 motocykly KTM (26. Pabiška, 62. Veselý).

- 4 kamiony Tatra (Loprais, Tomeček, Spáčil, Kolomý nedojeli), 1 kamion Liaz (4. Macík), 3 automobily Toyota (41. Janeček, Mikula Kounovský nedojeli), 1 automobil Mistusbihi (Zapleta nedojel), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedojeli), 1 čtyřkolka Polaris (7. Bražina), 3 motocykly Yamaha (37. Krejčí, 57. D. Randýsek, Macek nedojel), 2 motocykly KTM (26. Pabiška, 62. Veselý). 2011 - 3 kamiony Tatra (Loprais, Spáčil, Kolomý nedokončili), 1 kamion Liaz (14. Vildman), 1 kamion (R. Randýsek nedokončil), 1 automobil Toyota (Mikula nedokončil), 1 automobil Mitsubishi (Honda nedokončil), 1 automobil Hummer (Sládek nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedokončili), 2 motocykly Yamaha (31. Pabiška, 64. Veselý).

- 3 kamiony Tatra (Loprais, Spáčil, Kolomý nedokončili), 1 kamion Liaz (14. Vildman), 1 kamion (R. Randýsek nedokončil), 1 automobil Toyota (Mikula nedokončil), 1 automobil Mitsubishi (Honda nedokončil), 1 automobil Hummer (Sládek nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (Macháček, Plechatý nedokončili), 2 motocykly Yamaha (31. Pabiška, 64. Veselý). 2012 - 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 18. Vrátný, Loprais nedojel), 1 kamion Liaz (12. Valtr), 1 kamion MAN (40. Zapletal), 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedojel), 1 motocykl (65. Veselý).

- 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 18. Vrátný, Loprais nedojel), 1 kamion Liaz (12. Valtr), 1 kamion MAN (40. Zapletal), 1 čtyřkolka Yamaha (Macháček nedojel), 1 motocykl (65. Veselý). 2013 - 3 kamiony Tatra (5. Kolomý, 6. Loprais, 20. Vrátný), 2 kamiony Liaz (16. Spáčil, 18. Vildman), 1 kamion DAF (Valtr odstoupil), 2 motocykly Yamaha (39. Pabiška, Veselý nedojel).

- 3 kamiony Tatra (5. Kolomý, 6. Loprais, 20. Vrátný), 2 kamiony Liaz (16. Spáčil, 18. Vildman), 1 kamion DAF (Valtr odstoupil), 2 motocykly Yamaha (39. Pabiška, Veselý nedojel). 2014 - 3 kamiony Tatra (6. Loprais, 17. Vrátný, 18. Tománek), 1 kamion Liaz (13. Vildman), 1 motocykl KTM (18. Pabiška)

- 3 kamiony Tatra (6. Loprais, 17. Vrátný, 18. Tománek), 1 kamion Liaz (13. Vildman), 1 motocykl KTM (18. Pabiška) 2015 - 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 14. Vrátný, 29. Kašák), 1 kamion MAN (4. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedojel), 4 motocykly KTM (20. Klymčiw, 24. Pabiška, 30. Engel, 39. Veselý).

- 3 kamiony Tatra (7. Kolomý, 14. Vrátný, 29. Kašák), 1 kamion MAN (4. Loprais), 1 kamion Liaz (Macík nedojel), 4 motocykly KTM (20. Klymčiw, 24. Pabiška, 30. Engel, 39. Veselý). 2016 - 2 kamiony Tatra (16. Vrátný, 17. Kolomý), 1 kamion Liaz (19. Macík), 1 kamion MAN (40. R. Randýsek), 1 kamion Iveco (Loprais nedojel), 2 Toyoty (14. Prokop, 32. Jerie), 2 Hummery (16. Zapletal, 47. Ouředníček), 1 bugina Nissan Optimus (Macháček nedojel), bugina Arctic Cat (D. Randýsek nedojel), 4 motocykly KTM (30. Pabiška, 71. Veselý, Lhotský, Engel a Klymčiw nedojeli).

- 2 kamiony Tatra (16. Vrátný, 17. Kolomý), 1 kamion Liaz (19. Macík), 1 kamion MAN (40. R. Randýsek), 1 kamion Iveco (Loprais nedojel), 2 Toyoty (14. Prokop, 32. Jerie), 2 Hummery (16. Zapletal, 47. Ouředníček), 1 bugina Nissan Optimus (Macháček nedojel), bugina Arctic Cat (D. Randýsek nedojel), 4 motocykly KTM (30. Pabiška, 71. Veselý, Lhotský, Engel a Klymčiw nedojeli). 2017 - 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 15. Kolomý), 1 kamion Liaz (10. Macík), 1 kamion MAN (Trněný nedokončil), auto Ford (11. Prokop), 3 motocykly KTM (34. Engel, 45. Pabiška, 82. Lhotský), 2 motocykly Husqvarna (11. Klymčiw, 68. Vlček). 1 motocykly Yamaha (Kvapil nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (12. Tůma, Macháček nedokončil), 1 čtyřkolka Hawk (Kubiena nedokončil).

- 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 15. Kolomý), 1 kamion Liaz (10. Macík), 1 kamion MAN (Trněný nedokončil), auto Ford (11. Prokop), 3 motocykly KTM (34. Engel, 45. Pabiška, 82. Lhotský), 2 motocykly Husqvarna (11. Klymčiw, 68. Vlček). 1 motocykly Yamaha (Kvapil nedokončil), 2 čtyřkolky Yamaha (12. Tůma, Macháček nedokončil), 1 čtyřkolka Hawk (Kubiena nedokončil). 2018 - 4 kamiony Tatra (11. Kolomý, 12. Šoltys, Loprais a Vrňák nedokončili), 1 kamion Liaz (5. Macík), 1 kamion MAN (Randýsek nedokončil), 1 kamion Renault (Kozlovský nedokončil), 3 automobily Ford (7. Prokop, 33. Ouředníček, Vaculík nedokončil), 3 motocykly KTM (42. Pabiška, 68. Veselý, Lhotský nedojel), 3 motocykly Husqvarna (47. Vlček, Klymčiw a Novotná nedojeli), 1 motocykly Yamaha (39. Brabec), 3 čtyřkolky Yamaha (12. Macháček, 15. Tůma, 26. Roučková), 1 čtyřkolka IBOS (Kubiena nedokončil).

- 4 kamiony Tatra (11. Kolomý, 12. Šoltys, Loprais a Vrňák nedokončili), 1 kamion Liaz (5. Macík), 1 kamion MAN (Randýsek nedokončil), 1 kamion Renault (Kozlovský nedokončil), 3 automobily Ford (7. Prokop, 33. Ouředníček, Vaculík nedokončil), 3 motocykly KTM (42. Pabiška, 68. Veselý, Lhotský nedojel), 3 motocykly Husqvarna (47. Vlček, Klymčiw a Novotná nedojeli), 1 motocykly Yamaha (39. Brabec), 3 čtyřkolky Yamaha (12. Macháček, 15. Tůma, 26. Roučková), 1 čtyřkolka IBOS (Kubiena nedokončil). 2019 - 3 kamiony Tatra (5. Loprais, Kolomý nedokončil, Šoltys nedokončil), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 kamion MAN (Škrobánek mimo pořadí), 2 automobily Ford (6. Prokop, 17. Ouředníček), 3 motocykly Husqvarna (34. Brabec, 68. Veselý, 71. Novotná), 2 motocykly KTM (15. Engel, 47. Vlček), SxS – Buggy (20. Roučková), Čtyřkolky (Kubiena nedokončil).

- 3 kamiony Tatra (5. Loprais, Kolomý nedokončil, Šoltys nedokončil), 1 kamion Liaz (Macík nedokončil), 1 kamion MAN (Škrobánek mimo pořadí), 2 automobily Ford (6. Prokop, 17. Ouředníček), 3 motocykly Husqvarna (34. Brabec, 68. Veselý, 71. Novotná), 2 motocykly KTM (15. Engel, 47. Vlček), SxS – Buggy (20. Roučková), Čtyřkolky (Kubiena nedokončil). 2020 – 5 automobilů Ford (12. Prokop, 16. Zapletal, 30. Ouředníček, 53. Vaculík, Kolomý havaroval před startem), 4 motocykly KTM (23. Michek, 26. Engel, 38. Vlček, 54 Brabec, 1 motocykly KTM (79. Veselý), 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 11. Šoltys), 1 kamion Iveco (5. Macík), 2 čtyřkolky (9. Tůma, Kubiena nedokončil), 1 SSV bugina (27. Macháček).

– 5 automobilů Ford (12. Prokop, 16. Zapletal, 30. Ouředníček, 53. Vaculík, Kolomý havaroval před startem), 4 motocykly KTM (23. Michek, 26. Engel, 38. Vlček, 54 Brabec, 1 motocykly KTM (79. Veselý), 2 kamiony Tatra (7. Loprais, 11. Šoltys), 1 kamion Iveco (5. Macík), 2 čtyřkolky (9. Tůma, Kubiena nedokončil), 1 SSV bugina (27. Macháček). 2021 – 2 automobily Ford (9. Prokop, Zapletal odstoupil), 1 automobil Toyota (42. Ouředníček). 6 motocyklů KTM (10. Michek, 18. Engel, 30. Pabiška, 41. Lhotský, Krejčí nebyl klasifikován, Brabec havaroval), 1 motocykl Husqvarna (31. Podmol), 3 kamiony Tatra (9. Hoffmann, 10. Šoltys, 16. Tomeček), 2 kamiony Praga (5. Loprais, Tománek, nedokončil), 2 Iveco (4. Macík, Valtr havaroval), 1 kamion MAN (Randýsek nebyl klasifikován), 1 Renault (Daniel Kozlovský nebyl klasifikován), 2 buginy (12. Macháček, 14. Enge), 1 čtyřkolka (5. Kubiena), 1x Classic (19. Klymčiw).

Přehled medailí na Rallye Paříž-Dakar

Zlato - 1988 Loprais, Stachura, Mück (ČR/Tatra); 1994 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 1998 Loprais, Stachura, Čermák (ČR/Tatra); 1999 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 2001 Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra). Buginy – 2000 Macháček (Yamaha); 2001 Macháček (Yamaha); 2003 Macháček (Yamaha); 2007 Macháček (Yamaha); 2009 Macháček (Yamaha).

- 1988 Loprais, Stachura, Mück (ČR/Tatra); 1994 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 1998 Loprais, Stachura, Čermák (ČR/Tatra); 1999 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 2001 Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra). Buginy – 2000 Macháček (Yamaha); 2001 Macháček (Yamaha); 2003 Macháček (Yamaha); 2007 Macháček (Yamaha); 2009 Macháček (Yamaha). Stříbro - 1987 Loprais, Stachura, Krpec (ČR/Tatra); 1988 – Moskal, Vojtíšek, Záleský (ČR/Liaz); 1996 – Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 2000 – Loprais, Stachura, Gilar (ČR/Tatra); 2002 – Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra);2003 – Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra).

- 1987 Loprais, Stachura, Krpec (ČR/Tatra); 1988 – Moskal, Vojtíšek, Záleský (ČR/Liaz); 1996 – Loprais, Stachura, Tomeček (ČR/Tatra); 2000 – Loprais, Stachura, Gilar (ČR/Tatra); 2002 – Loprais, Hamerla, Kalina (ČR/Tatra);2003 – Tomeček, De Azevedo, Martinec (ČR, Brazílie/Tatra). Bronz - 1987 Moskal, Joklík, Záleský (ČR/Liaz); 1990 Kahánek, Krpec, Havlík (ČR/Tatra); 1992 Loprais, Stachura, Kalina (ČR/Tatra); 1995 Buchtyár, Kořený, Krpec (ČR/Tatra); 1996 Fajtl, Janoušek, Wurst (ČR/Tatra), 1998 Kořený, Lamač, Kahánek (ČR/Tatra); 1999 Tomeček, De Azevedo, Neubarthová (ČR, Brazílie/Tatra).

S výjimkou vítězství Macháčka jsou všechna umístění v kategorii kamionů.