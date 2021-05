Rallye Šumava v cíli: Kopecký vyhrál, boj o stříbro vyhrál Černý

Stal se rekordmanem soutěže, kterou vyhrál pošesté. Po vítězství na předchozím podniku Valašské rallye tak vede domácí šampionát.

Druhý den 55. ročníku Rallye Šumava byly na programu dvě rychlostní zkoušky, které se jely dvakrát. První byla kultovní erzeta pod názvem Koráb (17,61 km). Druhou byl měřený test Zdebořická (13,36 km). Jela se poprvé a její součástí byl tříkilometrový úsek na šotolině. Celkem čekalo účastníky 61,94 měřených kilometrů.

Vítěz nemusel pospíchat

Nedělní finiš soutěže ovlivnila v boji o špičku situace z poslední sobotní rychlostní zkoušky. V jejím průběhu měl totiž technické problémy s turbodmychadlem Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06) a ztratil čtyři minuty. „Povedlo se nám s tím dojet do servisní zóny. Petr (navigátor) celou dobu hlídal tlak oleje, abychom nezadřeli motor. Do finiše jdeme s tím, abychom vybojovali nějaké body za nedělní etapu a pokud to půjde, také ještě něco zkusíme získat v celkovém pořadí,“ řekl v neděli ráno Pech.

Vedoucí jezdec průběžného pořadí Jan Kopecký (Škoda Fabia Rally2 evo) nastupoval do druhé etapy s náskokem 38 sekund. Nebyl to časový polštář luxusní, ale v sekundových bitvách o špičku poskytoval určitou jistotu. „Určitě jsme nechtěli nic podcenit. V nastavení auta nebylo potřeba dělat žádné změny. Všechno naštěstí funguje perfektně. Akorát hned na začátku deváté zkoušky jsem v první zatáčce předvedl obrovský smyk. To mě svým způsobem zklidnilo a zejména desátou erzetu, která byla pro nás všechny nová, se nám podařilo projet plynule. Stejné to bylo ve zbývajících zkouškách. První den se nám podařilo utrhnout se v neděli nebylo kam pospíchat,“ líčil své dojmy Kopecký.

Rozhodly tři desetiny

Za jeho zády se odehrával souboj o druhé místo. Před nedělním startem byl druhý Jan Černý (Škoda Fabia Rally2 evo), ovšem třetí Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo) ztrácel pouhých 4,2 sekundy. Černý vyhrál ERZ10, k dobru měl 4,7 sekundy. Mareš „zatáhl“ na posledních dvou měřených úsecích a poslední dokonce vyhrál. Nakonec však Černý uhájil pomyslné stříbro o pouhých 0,3 sekundy.

„Ačkoliv jsem udělal při první průjezdu RZ10 několik chyb, povedlo se mi ji vyhrát. Bojovali jsme o druhé místo nadoraz a řekl bych, že bylo na naší straně hodně štěstí,“ poznamenal Černý. V cíli třetí Mareš dodal: „První průjezd šotolinou na RZ10 byl pro nás vcelku přijatelný, ale byla tam místa, kde se dalo zrychlit. Tak jsme to ve druhém průjezdu zkusili, ale bohužel nám to nevyšlo. Někde bych tam ty tři desetiny ještě našel. O to více nás mrzí páteční penalizace deseti sekund. Musíme se s tím mířit, taková je zkrátka rallye.“

Souboj rozhodl pronásledovatel

Podobně jako boj o druhé místo, rýsoval se i souboj o čtvrtou pozici, kterou držel Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5) s převahou 9,4 sekundy před Miroslavem Jakešem (Škoda Fabia R5). Souboj však rozhodl pronásledovatel. „Na deváté erzetě jsem nedobrzdil hned do prvního retardéru a tím bylo vlastně rozhodnuto. Navíc jsem na stejné zkoušce trefil na jejím konci balík slámy, musel couvat a z toho byla další ztráta. Mým štěstím bylo, že se jednalo jen o balík a ne zeď nebo strom, kde bych auto zničil,“ líčil situaci Jakeš.

Naopak spokojený byl objev letošní sezony Dominik Stříteský: „Poprvé v životě jsem jel s tímhle autem na šotolině a bylo to úplně v pohodě, neudělali jsme žádnou chybu. Povedlo se nám zopakovat čtvrté místo z Valašské rallye, což mě samozřejmě těší. Ohromně důležité ovšem je, že se nám podařilo najet další závodní kilometry s vozem, se kterým se teprve učím,“ prohlásil skromně v cíli dvacetiletý jezdec.

Když byla řeč o deváté zkoušce ze zkušeností Miroslava Jakeše, nebyla zrádná jenom pro něj. Na RZ9 se na stejném místě dostali se svým vozem ze silnice Robert Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) a Karel Štochl (Škoda Fabia R5). V lese trefil čelně strom Jaroslav Pešl (Ford Fiesta Proto). Pro všechny tři jmenované, kteří se pohybovali v první dvacítce průběžného pořadí, soutěž bohužel předčasně skončila.

Obhájce zachránil body

Úřadující mistr republiky Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06), jak již bylo řečeno, ztratil v poslední erzetě prvního dne čtyři minuty vinou problémů s turbodmychadlem. Mechanici Euroil Teamu dali ve večerním servisu vůz do pořádku a plzeňský jezdec mohl odstartovat do druhého dne. Vyhrál první nedělní erzetu, ale před další zkouškou měl další problém. „Spadlo nám ALS, které drží roztočené turbo v otáčkách. Musel jsem přizpůsobit jízdu, brzdit přes brzdu do plynu, aby turbo dostatečně fungovalo,“ vysvětloval Pech.

Ze čtrnáctého místa se vyšplhal na osmou příčku v hodnocení českého šampionátu. Poté, co musel na Valašské rallye odstoupit po dvojitém defektu hned po první erzetě, dokázal tentokrát zabodovat. S osmnácti body zatím uzavírá první desítku průběžného pořadí šampionátu.

Konečné pořadí Rallye Šumava:

1. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:21:18,8; 2. Černý, Černohorský (Škoda Fabia Rally2 evo) +29,4; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +29,7; 4. Sříteský, Persein (Škoda Fabia R5) +1:11,4; 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:52,4; 6. Odložilík, Tureček (Škoda Fabia Rally2 evo) +2:57,1; 7. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +3:04,3; 8. Von Thurn ud Taxis, Ettel (Něm., Rak./Škoda Fabia Rally2 evo) +3:42,6; 9. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) +4:11,0; 10. Vlček, Jugasová (Hyundai i20 R5) +4:15,5; 11. Trněný, Pritzl (Ford Fiesta R5) +4:32,2; 12. Trojan, Chlup (Škoda Fabia R5) +5:24,9; 13. Tomek, Kopáček (Škoda Fabia R5) +6:10,1; 14. J. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +7:46,8; 15. R. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +8:06,5; 16. Pokorný, Lasevič (Škoda Fabia R5) +9:47,7; 17. Fráňa, Odvárka (Citroën DS3 R3T) +10:36,3; 18. Stejskal junior, Viktora (Renault Clio DS3 R3T) +10:53,5; 19. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +11:19,3; 20. Brož, Těšínský (Peugeot 208 R2) +11:37,9.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí MČR:

1. Kopecký 110; 2. Mareš 95; 3. Černý 73, 4. Stříteský 62; 5. Jakeš 45; 6. Odložilík 31; 7. Cvrček 31; 8. Cais (Ford Fiesta Rally2) 30; 9. Vlček 20, 10. Pech 18; 11. Trojan 13; 12. Březík (Škoda Fabia R5) 10; 13. Adolf (Škoda Fabia Rally2 evo) 9; 14. Trněný 7; 15. Tomek 5; 16. Šimek (Ford Fiesta R5) 4; 17. J. Dohnal 3; 18. R. Dohnal 3; 19. Pohlídal (Hyundai i20 R5) 3; 20. Pokorný 1.

Vyhrané RZ: Kopecký 13, Mareš 3, Stříteský 3, Pech 1, Cais 1.

Vedení v soutěži: Kopecký 15, Mareš 5, Stříteský .

Foto Lukáš Chum