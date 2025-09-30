Konec jedné éry: Ford vyrobil poslední Focus ST, další už nebude
Ford se letos v listopadu rozloučí s modelovou řadou Focus, která nedostane přímého nástupce. Ostré provedení ST dokonce skončilo. A tím se zavřela éra rychlých kompaktních modelů s modrým oválem ve znaku.
Ford Focus, nástupce neméně úspěšného modelu Escort, se v roce 1999 stala evropským Autem roku. Na tehdejší dobu velmi avantgardně tvarovaný kompakt sebevědomě vstoupil do konzervativního segmentu, kterému v Evropě vládl a dosud vládne Volkswagen Golf. Během čtyř generací si focus získal srdce velkého množství lidí.
Vedle zmíněného designu, který byl však charakteristický zejména pro první provedení, zaujal také nadšeným jízdním projevem, který jej neopustil ani nyní. Změna zákaznických preferencí a příklon ke crossoverům a SUV ovšem téhle legendě zlomily vaz. Ostatně před dvěma lety skončila i o třídu menší fiesta, která s poprvé představila již v roce 1976. Ford evidentně sentimentem netrpí.
Spolu se zmíněnou fiestou totiž do důchodu pošle i celou řadu Focus, jejíž výroba skončí letos v listopadu. V nabídce českého zastoupení jsou už pouze jen skladové vozy, kterých ovšem podle oficiálních stránek zbývá pouze osm exemplářů, ani jeden z nich není vrcholná varianta ST s přeplňovaným čtyřválcem 2.3 EcoBoost o výkonu 206 kilowattů.
Objednávkový list na tuto verzi se ostatně uzavřel již před několika měsíci. ST mělo totiž o něco kratší život. Poslední exemplář z německé továrny v Saarlouis vyjel 26. září. Jednalo se o červené kombi.
Konec tradičních modelů Ford obhajuje především úsporou nákladů. Prodeje fiesty a focusu se postupně propadávaly ve prospěch crossoverů a SUV, na které americká automobilka v Evropě aktuálně především sází. Přesto se modrému oválu nedaří jako kdysi.
Tržní podíl Fordu na evropském trhu aktuálně dosahuje 3,3 %, korejská konkurence v podobě Hyundaie a Kie má čtyři procenta. Ford za prvních letošních osm měsíců prodal 260.342 aut, Volkswagen téměř 3,5krát tolik. A Škodovka skoro dvakrát tolik.
Konec Fordu Focus ST je dalším z řady. Především z důvodu stále přísnějších emisních limitů se v Evropě nepočítá ani s Hyundaii i20 a i30 s přídomkem N. Honda Civic Type R se s námi rozloučí začátkem příštího roku, přičemž kvůli základní ceně 1.449.900 Kč v aktuální generaci přitom nikdy nenavázala na levnější předchůdce, byť patří k tomu absolutně nejlepšímu mezi předokolkami.
Z trhu také již před delší dobou zmizely Peugeoty 208 a 308 GTi, přičemž Francouzi se prvně jmenovaný model alespoň částečně snaží nahradit elektrickým alternativou s 207 kW, jež se představila před čtyřmi měsíci. Od té doby o ní ovšem není vidu ani slechu, tak uvidíme, kdy nakonec přijde na trh. Poptávka po sportovně laděných elektromobilech je totiž mizivá.
Zdroj: Ford a Motor1, video: auto.cz, foto: auto.cz a Ford