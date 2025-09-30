Hledáte zábavu za pár korun? Tady je 5 zajímavých aut za jednu výplatu
Na trhu ubývá aut, která zvládnou být zároveň zdrojem radosti i rozumnou investicí. Vybrali jsme proto pět kousků, které nabízejí charakter a zábavu, i když stojí jen zlomek toho, co vyhlášené klasiky. Hbité malé hot hatche i poctivé zadokolky – auta, která vás pobaví na okreskách a zároveň mají potenciál cenového růstu.
Teď je vhodná doba přemýšlet o investici do ojetiny. Trh se po covidovém boomu ochladil – průměrná cena aut v Česku v roce 2024 klesla téměř o 7 %. Kupující mají více možností a nemusí připlácet jako před pár lety. Tak co rovnou vybrat něco zábavného a zatím trochu přehlíženého?
Poctivé benzíny s manuálem, jednoduchou technikou a charakterem budou čím dál vzácnější. Youngtimery z 80.–00. let už dnes začínají růst na ceně a sběratelské indexy potvrzují, že kvalitní kusy dokážou v horizontu 5–10 let stát i násobky současných částek.
Proto dává smysl vybírat právě teď – ať už jako radostný doplněk do garáže, nebo jako investici s potenciálem do budoucna. I když máte na útratu třeba jen 50 000 Kč, něco se najde. Hlavním strašákem bude určitě koroze, jinak jde obecně o snadno opravitelná auta.
BMW 318is Compact (E36): 50 000–120 000 Kč
BMW 318is generace E36 (1992–1999) bylo svého času trochu nepochopené auto. Po legendární E30 působila „šestatřicítka“ těžkopádněji a její design si musel na oblibu dlouho počkat. Jenže právě dnes E36 dozrává – a v očích nadšenců jde o poslední dostupnou klasickou řidičskou trojku s poctivou analogovou technikou.
Verze 318is dostala čtyřválec M42/M44 se 103 kW, který umí ochotně točit a díky nízké hmotnosti předku dělá z auta hravou a dobře vyváženou zadokolku. Přestože dnes už působí jednoduše a „mechanicky“, jízdně pořád nadchne – přesná manuální převodovka, hydraulický posilovač řízení a klasický podvozek s výborným rozložením hmotnosti jsou argumenty, které u moderních aut mizí.
Projekty a „unavené“ kusy koupíte od cca 50 tisíc, ale obvykle vyžadují investice do karoserie a podvozku. Slušné a pojízdné exempláře stojí kolem 100–120 tisíc Kč a opravdu zachovalé kusy s doloženým původem se prodávají i přes 150 tisíc Kč. Typickým problémem je koroze lemů, podběhů a prahů, dále unavené podvozkové komponenty, netěsnosti v chladicím systému a vůle v zadní nápravě. Interiér také často trpí praskajícími plasty a povoleným čalouněním. Přesto platí, že E36 318is je dnes nejdostupnější vstupenka do světa klasického BMW se zadním pohonem a čistě analogovým charakterem – a díky tomu si svoji hodnotu do budoucna udrží.
Ford StreetKa: 30 000–110 000 Kč
Ford StreetKa je malé dvoumístné cabrio, které se objevilo na trhu na začátku 2000s jako odvážná stylová odbočka z populární linie Ford Ka. Design navrhla Pininfarina, takže i přes kompaktní rozměry působí elegantně a hravě zároveň. Pod kapotou má většinou motor 1.6 Duratec o výkonu kolem 70 kW, což s lehkou karoserií stačí na svižnou jízdu po okreskách i pohodové městské kroužení. Auto je jednoduché na servis, sdílí spoustu dílů s běžným Ka, takže provozní náklady nejsou vysoké. Kouzlo StreetKa je v tom, že i za relativně málo peněz nabídne „pravý“ cabrio zážitek, který si jinak spojujeme s mnohem dražšími roadstery.
Na trhu se dnes StreetKa objevuje už jen v omezeném množství, což mu dodává na atraktivitě mezi lidmi hledajícími nenápadnou, ale zábavnou investici. Nejlevnější kusy v horším stavu začínají kolem 35–50 000 Kč, běžně pojízdné a slušné exempláře se pohybují mezi 60–90 000 Kč a opravdu zachovalé kousky či auta s nízkým nájezdem umí vystřelit i nad 100–120 000 Kč.
Při koupi je třeba počítat s tím, že slabinou je koroze podvozku a karoserie, těsnost střechy a opotřebené panty. Pokud se podaří najít zdravý exemplář, jde o jeden z mála dostupných otevřených aut, které kombinuje italský šmrnc s forďáckou dostupností.
Renault Twingo GT: 50 000–150 000 Kč
Renault Twingo GT je malý hatchback vycházející z druhé generace Twinga (2007–2014), který výrobce doplnil o přeplňovaný motor a sportovnější podvozek, aby nabídl zábavnější alternativu k běžným verzím. Pod kapotou pracuje čtyřválec 1.2 TCe s turbem o výkonu 74 kW, který díky nízké hmotnosti vozu poskytuje svižnou dynamiku a radost z jízdy. Ve srovnání s ostře laděným Twingem RS (1.6 16V, 98 kW) je GT trochu pomalejší, ale působí pružněji v běžném provozu a servisně je výrazně jednodušší i levnější, i díky standardní šířce karoserie. Z našeho seznamu má asi také nejlepší ontikorozní ochranu.
Cenové rozpětí dnešních nabídek je poměrně široké: základní kusy v horším stavu začínají kolem 50 000 Kč, pojízdné a slušně servisované exempláře se pohybují mezi 70 000 a 90 000 Kč. Opravdu pěkné kusy s doloženým servisem a nižším nájezdem se prodávají okolo 100 000–120 000 Kč. Poměrně vzácné verze GT Gordini se mohou vyšplhat až k 140 000–150 000 Kč.
Při koupi je třeba zkontrolovat stav turba, rozvodů a spojky, u vyšších nájezdů i podvozkové komponenty. Pokud se podaří najít zachovalý kus, Twingo GT představuje nenápadnou, ale čím dál vzácnější alternativu k populárním malým sportovním hatchbackům, která má šanci na postupné zhodnocení.
Citroën C2 VTS: 50 000–140 000 Kč
Citroën C2 VTS je malý třídveřový hatchback z let 2003–2009, který nahradil legendární Saxo VTS. Dělalo se i s dieselem, ale to opravdovější má pod kapotou živý čtyřválec 1.6 16V s výkonem 90 kW. V kombinaci s krátkým rozvorem a ostrým řízením působí C2 až závodním dojmem. A není to náhoda. Zajímavou historkou je, že C2 vzniklo i proto, že Citroën Motorsport nechtěl v rally závodit s těžkopádnějším C3 – a právě z C2 pak vyrostl úspěšný speciál Super 1600, který sbíral tituly v juniorském mistrovství světa. Díky tomu má i sériová verze přímou vazbu na závodní tratě a působí jako opravdový malý sportovec.
Na českém trhu se ceny pohybují od zhruba 55 tisíc Kč za unavené kusy až po 130–140 tisíc Kč za hezky udržované exempláře. Solidní vozy se běžně prodávají kolem 90–110 tisíc Kč – aktuálně třeba černé VTS za 95 tisíc. Při koupi je dobré hlídat zadní torzní nápravu, čepy a silentbloky, spojku i zapalovací cívky. Výhodou VTS je klasická pětistupňová manuální převodovka (na rozdíl od slabší verze VTR se SensoDrivem) a poměrně snadno dostupné díly. Nevýhodou je, že závodníci o jeho kvalitách moc dobře vědí a najít kus bez drsné tréninkové historie není jednoduché.
Ford Sierra: 40 000–150 000 Kč
Ford Sierra, vyráběná v letech 1982–1993, je dnes už kultovní youngtimer a v československém prostředí má zvláštní status: pro mnohé to bylo první západní auto na ulici po revoluci, pro jiné cenově dostupná zadokolka se sportovním duchem. Nabídka byla široká – od základních čtyřválců přes živé dvoulitry až po verze XR4i, Cosworth a 4×4. Pro řidiče Sierra znamená hravost zadního pohonu, typický zvuk fordích motorů a v případě verzí s pohonem všech kol i spolehlivou trakci na sněhu.
Cenový rozptyl na českém trhu je široký. Nejlevnější, spíš projektové kusy začínají kolem 65–70 tisíc Kč, solidní dvoulitry a běžné verze se prodávají v rozmezí 80–100 tisíc Kč. Zajímavé varianty – jako zachovalé GT či 4×4 CLX – se pohybují okolo 85–110 tisíc Kč. Opravdu krásně udržované kusy s doloženým původem a nízkým nájezdem (např. dvoulitrové DOHC s nájezdem 52 tisíc km) se mohou vyšplhat i k 140–150 tisíc Kč.
Typické problémy jsou koroze prahů a podlahy, únava podvozku a dostupnost některých specifických dílů. Přesto platí, že Sierra má svou fanouškovskou základnu a díky statusu legendy se o její hodnotu není třeba bát. Nadšenci po ní sahají i kvůli možnosti stavby replik Cosworthů.
A po čem pokukujete vy? Nebo snad zrovna prodáváte?
Zdroje: autorský text, Ford, Renault, Bazoš.cz, Autoscout24, Classic Trader, Hagerty | Foto: archiv